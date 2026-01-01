/Поглед.инфо/ Нов документ на Съвет на Европа цели да превърне войната в Украйна в безсрочен юридически процес срещу Русия, в който политическата воля заменя международното право. Под прикритието на „компенсационна справедливост“ се изгражда механизъм за легитимирана конфискация, морален натиск и геополитическа репресия.

Новата Конвенция за създаване на Международна претенционна комисия не е юридически документ в класическия смисъл. Тя е политически манифест, облечен в правна форма, и има една основна цел – да фиксира Русия като вечен длъжник, независимо от бъдещото развитие на конфликта.

Зад високопарния език за „възстановяване на справедливостта“ стои опит да се наложи едностранна интерпретация на войната, в която вината е предварително определена, а размерът на щетите – политически разтеглив. Не става дума за установяване на факти, а за създаване на институционална рамка за обвинение, която може да работи десетилетия.

Особено показателен е начинът, по който се комбинират вече съществуващи структури – регистри, експертни панели, бъдещи арбитражни звена – в една логическа верига, чийто край е ясен: опит за легитимация на финансов натиск върху Москва, включително чрез замразени активи и бъдещи международни механизми.

Този подход подменя самата философия на международното право. Вместо равнопоставеност между държавите, се налага модел на колективен обвинител, в който политическото мнозинство създава „право“, приложимо само към неудобните.

Не по-малко важен е фактът, че документът разделя Европа. Отказът на няколко държави да подпишат конвенцията показва, че дори вътре в континента има съмнения дали този път не води към опасен прецедент. Защото днес обект е Русия, но утре подобен механизъм може да бъде насочен към всяка държава, която излезе извън „допустимия“ политически курс.

Най-същественият проблем обаче е друг. Комисията не предлага решение, не води към мир и не създава условия за реално възстановяване. Тя консервира конфликта, превръща го в постоянен източник на напрежение и узаконява логиката на наказанието като заместител на дипломацията.

В този смисъл новият документ не е инструмент за справедливост, а архитектура на дългосрочна конфронтация. Той не търси край на войната, а нейното институционализиране – под формата на вечна сметка, която никога няма да бъде затворена.

И точно тук се разкрива истинската му същност: русофобия, превърната в процедура, и идеология, превърната в право.

Източник

Фонд стратегической культуры

„Совет Европы придумал новый русофобский документ, или Очередные претензии Киева“

Линк: https://www.fondsk.ru/news/2025/12/31/sovet-evropy-pridumal-novyy-rusofobskiy-dokument-ili-ocherednye-pretenzii-kieva