/Поглед.инфо/ Владимир Трифонов разговаря с Константин Бондаренко (част 2) за това защо Украйна е „екзистенциална“ фиксация на европейските елити, как е торпедирана идеята за „Европа от Лисабон до Владивосток“, защо Германия жертва енергийния си интерес и как се ражда логиката на подготовка за голям сблъсък — привързана към изборни цикли, корпорации и страхове без памет.

Във втората част Константин Бондаренко развива голямата теза: Украйна е превърната в геополитически „клин“ и символен фронт, чрез който Европа търси самосъхранение и контрол над бъдещата архитектура на Евразия. Разговорът минава през историческата връзка Русия–Украйна, ролята на XIX век в „вбиването на клин“, Майдан като детонатор, Германия като ключов играч и влиянието на транснационални интереси. Отделен акцент: вътрешната битка в американския елит около Тръмп, „глобалисткия интернационал“ и сценарии за ескалация към 2028–2030 г., плюс критика към новото поколение политици, които мислят войната като кино или игра.

Първа част гледайте тук: https://www.youtube.com/watch?v=mYPYvt4NLjw&t=8s

