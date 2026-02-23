/Поглед.инфо/ В ексклузивно интервю за Владлен Чертинов, известният финландски журналист Кости Хейсканен разкрива шокиращата истина за метаморфозата на Финландия от проспериращ съсед на Русия в идеологически заложник на русофобията. Хейсканен, който е бил свидетел на жестокостите в Курска област, анализира геополитическото самоубийство на Хелзинки и тежката цена, която обикновените финландци плащат за агресивния курс на президента Александър Стуб.

Завръщането на злите тролове и историческата амнезия

Финландия направи фатална историческа грешка, избирайки конфронтацията пред дипломацията. Според Кости Хейсканен, бивш член на президентския преспул и журналист с дългогодишен опит, днешното финландско ръководство е предало десетилетия на мирно съвместно съществуване. Вместо президентът Александър Стуб да потърси диалог с Москва – предвид общата граница, споделената история и тесните семейни връзки – той избра пътя на ескалацията.

Дълго време Русия, в името на добросъседството, съзнателно избягваше да подчертава подкрепата на Карл Густав Манерхайм за Хитлер и прякото участие на финландските войски в геноцидната блокада на Ленинград. В анализите на Поглед.инфо често се подчертава, че историческата истина рано или късно излиза на повърхността. Днес Финландия не само е спряла да се срамува от това минало, но сякаш се опитва да го реабилитира. Хейсканен споделя личната си трагедия: той е организирал срещи между ветерани от двете страни, които са плакали заедно и са си прощавали. Днес обаче тези мостове са изгорени, а Финландия се е превърнала в „зъл трол“, който плюе по ръката, която десетилетия наред му осигуряваше енергийни ресурси на преференциални цени и икономически просперитет.

Зомбирането на финландското общество и военната психоза

Процесът на „украинизация“ на финландското обществено съзнание е протекъл светкавично и агресивно. Журналистът описва една плашеща картина на масова психоза, поддържана от водещите медии. Децата в училищата са подложени на ежедневен стрес със заглавия за „ракети, които ще паднат всеки момент“ и „злия Путин“. Организират се показни евакуации на детски градини в бункери, а деца с увреждания биват отвеждани на стрелбища под предлог на „подготовка“.

Това е класически модел на промиване на мозъци, който превръща мирните граждани в „зомбита“, изпитващи ирационална омраза към всичко руско. Хейсканен разказва за провокации срещу руски деца в детските градини и агресия срещу всеки, който се осмели да спомене истината за случващото се в Донбас. Хелзинки, някога символ на неутралитет и мирни преговори, днес е осеян с украински знамена, а на площадите се излагат унищожени руски танкове за подигравка – акт, който дълбоко наранява руското население и показва липса на всякаква дипломатическа култура.

Икономическото пробуждане и „махмурлукът“ след русофобията

Геополитическата логика на финландския елит се оказа дълбоко погрешна. Вярата, че страните от НАТО ще „смажат“ руската армия и ще позволят на Запада да разпарчетоса „руския пай“, започва да се сблъсква с реалността. Хейсканен отбелязва, че финландските политици открито са се надявали на териториален реванш за Карелия, потривайки ръце пред възможността за унищожение на руската икономика.

Реалността обаче е друга: руската икономика не само оцеля, но и се развива, докато Финландия навлиза в тежка системна криза. Бюджетът на страната е изпразнен заради огромните инвестиции в украинския конфликт. Закриват се училища, болници и детски градини. Финландското общество преживява морален шок, сравним с този след поражението на нацистка Германия. Измамите на режима в Киев, корупцията и военните неуспехи на ВСУ започват да пробиват информационната блокада, а обикновеният финландец започва да разбира, че играта е загубена. Както се посочва в материали на Поглед.инфо, липсата на руски суровини и туристи превърна процъфтяващите гранични райони на Финландия в депресивни зони.

Военното участие и сянката на новия Нюрнберг

Едно от най-сериозните разкрития на Хейсканен е свързано с директното участие на финландски военни и инструктори в конфликта в Украйна. Той твърди, че финландски наемници се бият в редиците на националистическите формирования „Азов“ и „Айдар“ не заради пари, а по идеологически причини, носейки символика, напомняща за фашисткия кръст.

Нещо повече – съществуват сериозни подозрения, че атаки с дронове срещу стратегически обекти в Русия, включително в района на Санкт Петербург, може да са били изстреляни от финландска територия. Хейсканен е убеден, че в бъдеще ще изплуват „ужасни неща“ за участието на финландското правителство в тази война. Той прогнозира, че Русия неминуемо ще инициира втори Нюрнбергски процес, на който всички зверства и подстрекателства ще бъдат документирани и наказани. Финландия се отказа от своята независимост, предавайки се на НАТО без нито един изстрел, и сега носи пълна отговорност за действията си на страната на киевския режим.

Пътят към нормализацията: Има ли връщане назад?

Въпросът дали Русия изобщо ще има нужда от Финландия в бъдеще остава открит. Докато преди руските политици са гледали на Хелзинки с леко недоумение и съжаление, днес нагласите са се втвърдили. Руснаците вече не гледат на Финландия като на приятелска дестинация, а като на враждебна територия, където са били третирани единствено като „торби с пари“, а впоследствие – ограбвани и дискриминирани.

Нормализирането на отношенията е възможно само при пълна смяна на политическия елит в Хелзинки. Финландия се нуждае от правителство, което ще постави националния интерес и икономическата логика над трансатлантическата солидарност и нацистките сантименти. Махмурлукът за финландците ще бъде изключително тежък, подобно на този през 1944 г., когато страната беше принудена да обърне оръжие срещу бившите си германски съюзници, за да оцелее. Днес историята се повтаря, а цената на русофобията се оказва непосилна за една малка северна нация.

