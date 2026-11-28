/Поглед.инфо/ Европейският съюз рискува да изгуби до един милион хектара засети площи още през следващия сезон, докато близо една трета от мощностите за амоняк на континента вече са спрени заради скъпия газ и ток, твърдят анализи на Bloomberg и Financial Times. На фона на пресъхващите реки, затворените черноморски маршрути и влязлото в сила споразумение с Меркосур, зад статистиката за рекорден аграрен износ прозира тиха пренастройка на европейската продоволствена зависимост.

По публикации на Bloomberg и Financial Times, данни на Евростат, Статистическата служба на ООН и Европейската комисия. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Счетоводната измама на търговския излишък

Ако отворите официалните таблици на Евростат (набор от данни ds-045409), Брюксел изглежда като непоклатима аграрна свръхсила. Според отчетите на европейската статистическа служба общата стойност на селскостопанската продукция в Съюза е прехвърлила 537 милиарда евро още през 2022 г., а по последни данни достига 558,7 милиарда евро. Износът на храни и напитки възлиза на 238,2 милиарда евро срещу внос от 213,5 милиарда евро – чист положителен баланс от 24,7 милиарда евро.

Сухите цифри обаче прикриват структурна подмяна. Европа продава скъпо – френски коняк, италиански зехтин, испанско вино, холандски семена, германски преработени млечни продукти и шоколад. Купува евтино и обемно – калории, протеини за животновъдството, фуражна царевица, соев шрот, сурова захар и растителни масла. Над 150 милиона тона физическа маса влизат всяка година през пристанищата в Ротердам, Антверпен, Хамбург, Барселона и Генуа, за да поддържат илюзията за европейското изобилие.

Когато Bloomberg и Financial Times почти едновременно започнаха да бият тревога за предстоящ срив в европейското растениевъдство, в Брюксел мнозина потърсиха скрит политически мотив. Защо водещите англосаксонски финансови издания изведнъж заговориха за загуба на до един милион хектара обработваема земя и за затваряне на 28% от торовите заводи в ЕС?

Отговорът не се крие в конспирации, а в суровите баланси на химическата индустрия и зърнените борси. И в един детайл, който финансовите журналисти в Лондон и Ню Йорк деликатно спестяват – при свиване на европейското производство най-големите печеливши от пренасочването на доставките се оказват именно производителите от Северна и Южна Америка.

Разликата между угар и засята нива

В анализа на Bloomberg се твърди, че още през следващата стопанска година Европейският съюз може да изгуби до един милион хектара обработваема земя. Формулировката е неточна, а в аграрната икономика терминологичната небрежност води до грешни политически изводи.

Обработваемата земя (arable land) включва и площите под угар, и временно затревените ливади, и земята в сеитбооборот. Засятата площ (sown area) е конкретният терен, в който фермерът е влязъл с трактор, купил е посевен материал, платил е дизел и е хвърлил азот. По данни на Евростат общата засята площ в 27-те държави членки се движи около 156,2 милиона хектара, разпределени между 8,8 милиона земеделски стопанства.

Един милион хектара по-малко не означават празни рафтове в супермаркетите в Париж или Мюнхен утре сутрин. Това е под 0,7% от общия посевен клин на Съюза.

Проблемът е другаде. Този милион хектара не изчезва равномерно из планинските пасища на Австрия или дребните лозя в Португалия. Свиването удря най-вече интензивните зърнопроизводителни райони, където маржът на печалба зависи директно от цената на амониевата селитра, карбамида и дизеловото гориво.

Още по-тревожна е дългосрочната крива, която се движи надолу много преди енергийния шок от последните години. От 2010 г. насам Европейският съюз е загубил над три милиона хектара земеделска площ – дори в периодите на евтин тръбопроводен газ и ниски лихви. Бетонът на логистичните паркове край магистралите, соларните централи върху плодородни черноземи в Източна Европа, фалитите на семейни ферми и липсата на наследници в селата вършат бавна, но необратима работа. Средната възраст на европейския фермер отдавна надхвърли 57 години, а делът на стопаните под 40-годишна възраст остава под 12% според последните структурни преброявания на Евростат.

Химията на глада и краят на процеса Хабер-Бош в Европа

За да разберете защо Financial Times пише за извеждането от експлоатация на 5 милиона тона амонячен капацитет годишно – между 28% и 35% от общите мощности на ЕС по различни оценки на браншовата асоциация Fertilizers Europe – трябва да влезете в една химическа инсталация за синтез на амоняк.

Синтезният амоняк е крайъгълният камък на съвременното изхранване на човечеството. Почти половината от азотните атоми в белтъчините на съвременния европеец са преминали през инсталация, работеща по метода Хабер-Бош. При този процес природният газ (метан) не е просто гориво за подгряване на котлите – той е самата химическа суровина. Чрез паров реформинг на метана се извлича водородът, който при налягане от 150 до 250 атмосфери и температура около 450 градуса по Целзий се свързва с азота от въздуха в присъствието на железен катализатор.

Без евтин метан процесът Хабер-Бош в Европа е икономическо самоубийство. Природният газ формира между 70% и 85% от себестойността на произведения амоняк. Към това се добавя и електроенергията, необходима за мощните компресори, без които синтезът не може да тръгне.

Когато европейските борсови цени на газа (индексът TTF в Нидерландия) остават в пъти по-високи от тези на американския хъб Henry Hub или от цените в Близкия изток и Северна Африка, европейските химически гиганти просто завъртат крановете. Германският концерн BASF окончателно закри една от двете си големи инсталации за амоняк в индустриалния комплекс в Лудвигсхафен с капацитет 380 000 тона годишно, а през август 2025 г. заедно с норвежката Yara прекрати и съвместния си проект за нисковъглероден амоняк на американското крайбрежие на Мексиканския залив заради нерентабилност. Самата Yara затвори инсталацията си за 400 000 тона амоняк в белгийския град Тертр. Полската група Azoty, най-големият производител на торове в Централна Европа, натрупа стотици милиони евро загуби и периодично спираше линиите си в Пулави и Тарнов.

Парадоксът е пълен. Европейският съюз не се отказва от употребата на азотни торове – без тях добивите от пшеница падат с 40 до 50% още на втората година. Съюзът просто прехвърля производството им извън собствените си граници.

И тук излиза на светло една подробност, която рязко противоречи на публичната реторика в Брюксел. Докато европейските инсталации затварят заради скъпа енергия и климатични регулации, европейското законодателство изрично поддържа годишна тарифна квота от 688 000 метрични тона за внос на амоняк (код по КН 2814), а разследвания на германската обществена телевизия SWR от ноември 2026 г. документираха десетки хиляди тонове вносен амоняк, разтоварвани директно на пристанищния терминал в Антверпен, ползван съвместно от BASF и EuroChem. Европа разрушава собствената си тежка химия в името на декарбонизацията, за да внася същия този амоняк по море от държави, които не плащат европейски въглеродни квоти.

А какво ще стане след пълното задействане на Механизма за корекция на въглеродните емисии на границите (CBAM) върху вносните торове? Търговците вече калкулират между 40 и 80 евро допълнителен разход на тон внесен карбамид или амониев нитрат. Сметката отново отива при фермера в Шампан, Саксония или Добруджа.

География на европейската нива и скритите дефицити

Европейското селско стопанство далеч не е монолитно. Производството на стойност над 537–558 милиарда евро е силно концентрирано в няколко индустриални аграрни пояса. Испанската област Андалусия генерира около 16 милиарда евро годишно благодарение на интензивното оранжерийно зеленчукопроизводство, маслиновите масиви и цитрусите. Френският регион Бретан носи около 11 милиарда евро, предимно от промишлено свиневъдство, птицевъдство и млекопреработка. Италианската Ломбардия добавя близо 9,8 милиарда евро от оризищата в долината на река По, млечните ферми и фуражните култури.

Върху посевния клин доминират пет култури. Меката и твърдата пшеница заемат около 24 милиона хектара, съсредоточени във Франция, Германия, Полша и Румъния. Ечемикът покрива 10 милиона хектара. Царевицата заема 8,2 милиона хектара, рапицата – 6,1 милиона хектара, а слънчогледът – около 4,6 милиона хектара.

На пръв поглед ЕС е нетен износител на мека пшеница и ечемик. Френските пристанища Руан и Ла Рошел, както и румънското Констанца, редовно товарят кораби за Северна Африка и Близкия изток.

Само че картината при фуражните култури и протеините е коренно различна. Европейското животновъдство в Бретан, Нидерландия, Дания, Каталуния и Ломбардия не може да оцелее без вносна царевица и соя. По данни на Статистическата служба на ООН и базата данни Comtrade държавите от ЕС купуват годишно зърнени култури на стойност около 9,6 милиарда евро. Най-големите купувачи са Испания, Италия и Нидерландия, следвани от Германия – държави с огромна концентрация на свинекомплекси, птицеферми и макаронена индустрия, която се нуждае от високопротеинова твърда пшеница (дурум).

От общия аграрен внос на ЕС в размер на 210–213,5 милиарда евро почти 80 милиарда евро отиват за преработени храни, захар, какао, кафе, спиртни напитки, сосове, тютюневи изделия и храни за домашни любимци. Останалите над 130 милиарда евро обаче са базови суровини – маслодайни семена, растителни масла, фуражни смески, плодове извън сезона и зърно.

Бразилия оглавява списъка на външните доставчици с около 18 милиарда евро годишно – главно соя, кафе, захар, портокалов сок и месо. Обединеното кралство държи второто място със 17 милиарда евро, което често изненадва неподготвения читател, но се обяснява с тесните вериги за доставки на преработени храни, алкохол, риба и млечни продукти през Ламанша. Съединените щати заемат третата позиция с близо 13 милиарда евро – ядки, соя, царевица, етанол и преработени стоки.

Прегряващите реки и спрените турбини

В анализа на Bloomberg се споменава един фактор, който много икономисти подценяват, защото не се побира в стандартните модели за търсене и предлагане – хидрологията на Западна Европа.

Екстремните горещи вълни и продължителните засушавания през лятото и ранната есен превърнаха големите европейски реки от евтини транспортни артерии в тесни гърла. Нивото на река Рейн при ключовия измервателен пункт Кауб в Германия на няколко пъти спада до критични стойности под 40–50 сантиметра дълбочина на фарватера. При такъв воден стълб тежките речни шлепове, които превозват зърно от вътрешността към Ротердам или карат суровини и торове нагоре към индустриалните центрове в Баден-Вюртемберг и Бавария, могат да се товарят едва на 30 до 40% от капацитета си. Резултатът е мигновен – навлата по Рейн скачат трикратно и четирикратно, а много товари изобщо не могат да бъдат прехвърлени на железопътен транспорт заради хроничния недостиг на вагони и ремонтите по мрежата на Deutsche Bahn.

По същото време в съседна Франция ниските води и високите температури на реките Рона, Гарона и Лоара удариха директно електроенергийната система. Държавният оператор Électricité de France (EDF) беше принуден многократно да намалява мощността или временно да спира реактори в атомните централи Бюже, Трикастен, Голфеш и Сен Албан. Причината не е техническа авария, а екологичните норми за максималната температура на водата, която централите връщат обратно в реката след охлаждане на кондензаторите.

Връзката със земеделието е пряка. Когато френските атомни централи намалят производството си в пика на летните жеги, цената на електроенергията на борсата EPEX Spot скача рязко, а паралелно с това префектурите в десетки френски и испански департаменти налагат строги забрани за напояване на царевицата и слънчогледа. Добивите от поливна царевица в Югозападна Франция и долината на Ебро падат с 15 до 25%, което принуждава фуражните заводи в Бретан и Каталуния да търсят спешен внос през пристанищата.

Черноморският възел и краят на украинските преференции

Доскоро недостигът на фуражна царевица, слънчогледово масло и шрот в Западна Европа се покриваше бързо и евтино по два маршрута – през дунавските пристанища Рени и Измаил към Констанца и по суша през Полша, Словакия, Унгария и Румъния.

В текста на Bloomberg се посочва, че ескалацията в Черно море е нарушила тези вериги и Украйна няма да може да спаси Европа от предстоящия дефицит. Твърдението е вярно само отчасти и премълчава най-важната политическа промяна в самия Европейски съюз.

Логистиката в Черно море действително остава рискова и скъпа заради военните застраховки и ударите по пристанищната инфраструктура в Одеса и дунавските терминали. Но сривът на украинския дял в европейския внос – от 6,7% на 5,0% според последните данни на Евростат – се дължи преди всичко на решението на самия Брюксел да не подновява в досегашния им вид Автономните търговски мерки (ATM).

Временният безмитен режим, въведен през 2022 г., предизвика невиждана вълна от фермерски блокади по границите на Полша, Румъния, България, Унгария и Франция. Под натиска на собствените си избиратели Европейската комисия възстанови тарифните квоти и защитните механизми за чувствителни продукти – захар, птиче месо, яйца, овес, царевица, пшеница и мед. С други думи, дори Украйна да разполага с милиони тонове зърно за износ, пътят му към вътрешния пазар на ЕС вече е преграден от митнически бариери, фитосанитарен контрол и политическото оцеляване на правителствата в Варшава, Букурещ и Париж.

Кой запълва вакуума, след като черноморският канал се стеснява, а руските торове и зърно са подложени на забранителни мита от 50% и санкционни ограничения в ЕС? Погледнете картата на световните износители с големи свободни обеми: Бразилия, Аржентина, Съединените щати и Канада.

Сделката с Меркосур: автомобили срещу селски фалити

Точно в този момент на сцената излиза споразумението между Европейския съюз и южноамериканския търговски блок Меркосур (Бразилия, Аржентина, Парагвай и Уругвай). След четвърт век протакане, преговори и дипломатически сблъсъци, търговската част на споразумението влезе в режим на предварително прилагане на 1 май 2026 г., създавайки зона за свободна търговия със 700 милиона потребители.

Официалната версия на Европейската комисия звучи успокоително. Меркосур премахва високите мита върху 91% от европейския промишлен износ – автомобили, машинни съоръжения, химикали, фармацевтика – както и върху 93% от тарифните линии за европейски храни и напитки с висока добавена стойност, като вина, спиртни напитки, зехтин, сирена и шоколад. В замяна ЕС премахва митата за 82% от южноамериканския аграрен внос, а за най-чувствителните европейски сектори въвежда тарифни квоти (TRQs): 99 000 тона говеждо месо с намалено мито от 7,5% (еквивалент на 1,5% от европейското производство), 180 000 тона птиче месо без мито в рамките на пет години (1,3% от производството в ЕС), 450 000 тона етанол само за химическата промишленост, 60 000 тона ориз и 45 000 тона мед.

Европейските фермерски организации като Copa-Cogeca и френската FNSEA обаче четат ситния шрифт на Приложение 2-А съвсем различно.

Първо, 82% либерализирани аграрни тарифни линии означават безмитен поток от соя, царевица, фуражни компоненти, плодови концентрати, захар и биосуровини, произведени при себестойност, с която нито едно стопанство в ЕС не може да се конкурира.

Второ, регулаторната ножица е брутална. Фермерът в Германия, Франция или България е обвързан със стратегията „От фермата до трапезата“, с Директивата за нитратите, с изискванията за оставяне на непроизводствени площи, със забраната на десетки активни вещества в пестицидите и с растящите акцизи и въглеродни такси върху енергията и торовете. В същото време в Бразилия и Аржентина масово се използват генномодифицирани култури, хербициди като атразин и паракват (отдавна забранени в ЕС), както и антибиотици като стимулатори на растежа в животновъдството, а контролът върху обезлесяването в Амазония и Серадо остава предимно на хартия и на декларации на износителите (системата REX).

Трето, влизането в сила на сделката разкрива истинската йерархия в Европейския съюз. Германската автомобилна и машиностроителна индустрия, притисната от загубата на пазарни дялове в Китай и високите енергийни разходи у дома, отчаяно се нуждаеше от южноамериканския пазар. За да го получи, Берлин и Брюксел принесоха в жертва европейското земеделие, превръщайки го в разменна монета за индустриалния износ.

Англосаксонската оптика и тихото пренасочване на пазарите

В края на подобни анализи винаги възниква въпросът доколко алармистките заглавия в Bloomberg и Financial Times отразяват чиста пазарна реалност и доколко подготвят почвата за следващия търговски цикъл.

Няма публично потвърждение, че редакциите в Ню Йорк и Лондон координират публикациите си с правителствени агенции или зърнени търговци от групата ABCD (Archer Daniels Midland, Bunge, Cargill, Louis Dreyfus). Но пазарният механизъм не се нуждае от таен заговор, за да работи в полза на определен продавач.

Когато най-влиятелните финансови издания в света систематично внушават на купувачите в Мадрид, Милано, Амстердам и Хамбург, че собственото им производство на торове умира, че посевните площи в ЕС се свиват с милион хектара и че източното направление е затворено, реакцията на големите преработватели и фуражни концерни е предвидима. Те започват да сключват дългосрочни фючърсни договори за доставка на царевица, соя, пшеница и течен амоняк от сигурните, високоенергийни и незасегнати от европейските зелени регулации зони – Съединените щати, Канада, Бразилия и Аржентина.

Европа не е застрашена от физически глад. Дори при свиване на засетите площи с един или два милиона хектара, континентът разполага с достатъчно земя, технологии и покупателна способност, за да изхрани своите 450 милиона жители.

Залогът е друг – продоволственият суверенитет. Един съюз, който вече зависи от вносен втечнен природен газ, от вносни редкоземни метали и от азиатски полупроводници, сега методично демонтира собствената си химико-аграрна база. Когато затвориш 30% от заводите си за амоняк, принудиш собствените си фермери да се свиват под натиска на скъпи кредити и екологични глоби и отвориш митническите врати за южноамериканските агрохолдинги, ти не просто оптимизираш търговския баланс. Ти превръщаш храната в поредния стратегически ресурс, чието кранче се намира отвъд океана. А каква ще бъде цената на тази зависимост при следващата глобална суша или морска криза, нито един отчет на Евростат не може да изчисли.