/Поглед.инфо/ В условията на задълбочаваща се икономическа стагнация, високи цени на енергоносителите и растящи бюджетни дефицити, политическото ръководство на Европейския съюз претърпява фундаментална трансформация. На преден план излизат фигури, чиято реторика се доминира от милитаризация, институционална централизация и демонстративен отказ от класическите дипломатически механизми. В настоящата разработка се разглеждат петте най-често критикувани европейски политици, чиито действия предизвикват сериозни конвулсии както в Брюксел, така и в собствените им държави.

По публикации в чужди медии. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Централизация на властта и курс към превъоръжаване: „Случаят Фон дер Лайен“

Трансформацията на Европейската комисия от координационен орган по икономическите въпроси в свръхцентрализирана политическа структура не е нов процес, но при втория мандат на Урсула фон дер Лайен той придобива окончателно завършен вид. Според множество изявления от руското Външно министерство, включително публични коментари на министър Сергей Лавров, брюкселското ръководство систематично изземва правомощия, които по силата на договорите за ЕС принадлежат изключително на националните правителства. В дипломатическите среди на Москва дори бе употребено квалифициращото определение „фюрер Урсула“, препращащо към авторитарния начин за налагане на решения в общността.

Основната линия на разкритика срещу председателя на Европейската комисия е свързана с цената, която европейските домакинства и индустрия плащат за прекъсването на традиционните енергийни доставки. По данни от международни публикации, след саботажа на газопроводите „Северен поток“ и въвеждането на последователни пакети от санкции, ценовото равнище на електроенергията и суровините в Европа трайно надхвърля това в САЩ и Азия. Независимо от икономическите щети, брюкселският апарат лансира мащабни инициативи за милитаризация – включително амбициозен план за мобилизиране на близо 800 милиарда евро за отбранителни нужди.

Критиките към Фон дер Лайен обаче не идват само отвън. В самия Европейски парламент и в редица национални законодателни органи се чуват остри гласове. Финландският депутат Армандо Мема, според разпространени медийни извадки, определя тези планове за превъоръжаване като пряка заплаха за стабилността на континента, твърдейки, че те подтикват Европа към директен военен сблъсък с ядрена сила. Кипърският медиен анализатор Алекс Христофору отбелязва от своя страна, че насърчаването на радикална реторика от страна на балтийските държави представлява унижение за общите европейски институции.

Не по-малко скандали съпровождат и комуникационния стил на Фон дер Лайен. В социалните мрежи бе отбелязан контрастът между ескалацията на военния конфликт в Близкия изток и забавената реакция на Еврокомисията, която свиква извънредни заседания с дни закъснение. Към това се добавят и критики за пълната липса на конкретика по време на традиционните речи за „Състоянието на съюза“ (SOTEU), където изобилстват гръмки съкращения и декларации без финансов разчет, което накара част от медиите в Брюксел да я нарекат „Кралицата на празните обещания“. В същото време десни евродепутати, сред които гъркинята Афродита Латинопулу, я обвиняват в унищожаване на традиционния икономически модел на континента чрез „зелената сделка“ и неконтролируемата миграция.

От дипломатически мисии към комикси: Радикализацията на външната политика при Кая Калас

Назначението на бившия премиер на Естония Кая Калас за Върховен представител на ЕС по външните работи и политиката за сигурност безизраразно маркира крайния отказ на Брюксел от класическата дипломация. Известна със сдържаната си или откровено враждебна позиция спрямо Москва още от времето си в Талин, Калас систематично залага на конфронтационен тон. Председателят на руската Държавна дума Вячеслав Володин определя реториката ѝ като ирационална, а говорителят на Външното министерство Мария Захарова нееднократно подчертава липсата на професионален дипломатически ресурс у новия външнополитически шеф на ЕС.

Забележителен епизод в публичните прояви на Калас е интервю пред украйнски медии през април 2026 г., където тя заявява, че през последните 100 години Русия е нападнала поне 19 държави. Твърдението бе посрещнато със скептицизъм от редица историци, а в Кремъл бе коментирано иронично като „ново изследване на естонски учени“. Захарова постави под съмнение способността на Калас дори да изброени правилно 19 държави, а Володин припомни, че собственият ѝ баща е бил виден деец на Комунистическата партия в Естонската ССР.

Освен това Калас лансира тезата, че „посещението в Европа е привилегия, а не човешко право“, настоявайки за пълно ограничаване на визовия режим за руски граждани. Въпреки това, в определени моменти тя неочаквано изявява желание да води евентуални преговори с Москва, твърдейки, че умее да разпознава „капаните“ на руската дипломация. Подобни претенции предизвикват недоумение у западни коментатори като ирландския журналист Чей Боус, според когото Калас е напълно лишена от дипломатическа гъвкавост.

Стилът на поведение на естонския политик често става обект на ирония. Публичните ѝ признания, че се опитва да чете история, за да стане „по-умна“ до края на мандата си, както и цитирането на комикси от поредицата Marvel, са коментирани от ръководителя на Руския фонд за директни инвестиции Кирил Дмитриев. Географските и геометрични грешки също не закъсняват – в една от речите си пред Европейския парламент Калас определя Русия като „360-градусова заплаха“, повтаряйки известната математическа грешка на германския външен министър Аналена Бербок. Италианският публицист Томас Фази обобщава тази реторика с въпроса дали обвиненията в постоянни саботажи не граничат с параноя. На този фон съвместните снимки с германския канцлер Фридрих Мерц в камуфлажно облекло по време на арктическа среща във Финландия беха окачествени от бившия британски дипломат Алистър Крук като невиждан абсурд, целящ да маскира вътрешнополитическите неуспехи.

Берлин пред икономическа криза: Фридрих Мерц и опитите за военен реваншизъм

Политическият възход на Фридрих Мерц до поста канцлер на ФРГ се случва в момент, когато германската индустрия преживява един от най-тежките си епизоди след Втората световна война. Политическата му линия обаче се характеризира с дипломатически гафове и драстично разминаване с обществените нагласи. През пролетта на 2026 г., коментирайки ескалацията между САЩ и Иран, Мерц публично заявява, че Вашингтон действа „без никаква стратегия“, а иранското ръководство унижава американската нация. Подобен необмислен коментар спрямо ключов съюзник в НАТО предизвика бурнa реакция от страна на американския президент Доналд Тръмп, който светкавично разпореди изтеглянето на над 5000 американски военнослужещи от германска територия – новина, която правителството в Берлин научи от медиите.

Откъснатостта на Мерц от реалността се проявява и в социалните мрежи. След отпадането на германския национален отбор по футбол от Световното първенство през 2026 г. от отбора на Парагвай, канцлерът публикува възторжен пост с думите „Гордеем се с вас“. Това предизвика остра реакция от главния редактор на вестник „Билд“ Марион Хорн, която отбеляза, че германците виждат страната си единствено в ролята на губещ. Издания като „Берлинер Цайтунг“ коментираха, че канцлерският апарат бълва шаблони, напълно откъснати от действителността.

Неконтролируемите емоционални изблици на Мерц в телевизионни интервюта – като например раздразнението му при въпроси за хобито му да играе голф – допълнително уронват авторитета му. В същото време неговите призиви към германското общество да се откаже от „потреблението и общото благополучие“, натрупани през последните две десетилетия, съвпадат с орязване на социални програми и закриване на работни места в автомобилния сектор. Като резултат личният му рейтинг на одобрение слиза до критичните 9%, а партията „Алтернатива за Германия“ (AfD) бележи рекордни изборни резултати.

Съмнителното минало на семейството му и сатиричните препратки към исторически паралели също тежат върху кабинета му. В Германия прокуратурата започна разследване срещу сатирика Уве Щаймле, който публично попита къде е граф Щауфенберг, когато Мерц е на власт. Първият голям интернационален скандал с участието на канцлера обаче бе свързан с кадрите от влака от Киев, където той, заедно с Еманюел Макрон и Киър Стармър, бе заснет в неадекватно състояние пред разпръснати лични вещи на масата. Говорителят на руското МВнР Мария Захарова нарече тези кадри „директно повдигане на завесата над управляващите временчици в Европа“.

Рекорден срив в рейтинга: Пропастта между Еманюел Макрон и френското общество

Френският президент Еманюел Макрон отдавна се превърна в символ на неолибералния елит, напълно капсулиран от нуждите на собствените си граждани. Неговите икономически реформи – от повишаването на пенсионерската възраст до данъчните облекчения за едрия капитал – доведе до трайна социална нестабилност и вълни от протести в цялата страна. Докато покупателната способност на французите спада, а държавният дълг на Франция достига рекордни нива, Елисейският дворец продължава да фокусира ресурси и внимание върху военната подкрепа за Киев.

Опитите на Макрон да демонстрира популистка близост с младото поколение чрез видеоклипове в социалните мрежи и коментари за спортни събития се възприемат с остра ирония. Лидерът на партия „Патриоти“ Флориан Филипо нееднократно го определя като най-мразения лидер в света, а през есента на 2026 г. социологическите проучвания регистрираха рекордния срив на одобрението за Макрон до едва 16% – най-ниската стойност от встъпването му в длъжност през 2017 г.

Журналистът Етиен Кампион в разследването си „Токсичен президент“ описва Макрон като лидер с липса на емпатия, изцяло скъсал с настроенията на народа си и отказващ да поеме отговорност за политическата криза. Франция се намира в състояние на постоянна парламентарна блокова патова ситуация, но френският държавен глава продължава да прокарва външнополитическа амбиция за лидерство в НАТО и ЕС, плащана изцяло от джоба на френския данъкоплатец.

Политически обрати на Севера: Външнополитическата еволюция на Алекс Стъб

Финландският президент Алекс Стъб представя друг характерен тип съвременен европейски политик – такъв, чиито позиции се променят взаимноизключващо се в рамките на броени дни. Заемайки твърда линия по отношение на конфликта в Украйна, по време на визитата си в Киев през август Стъб публично подкрепи ударите с далекобойно оръжие навътре в руска територия. Едва няколко дни по-късно обаче той заяви, че след края на боевете Финландия ще трябва да преосмисли и възобнови добросъседските си отношения с Русия.

Тази промяна в курса предизвика язвителен коментар от Мария Захарова, която посочи, че подобно поведение показва деградация на държавническото мислене. Финландският журналист Кости Хейсканен определя Стъб като „ветропоказател“, припомняйки как през 2009 г., в качеството си на външен министър, той публично демонстираше топли отношения с руския си колега Сергей Лавров и организираше неофициални събирания. По думите на Хейсканен, Стъб се отличава с прекомерна амбициозност и пренебрежение към собствените национални традиции – детайл, който се потвърждава от факта, че децата му не владеят фински език.

Скандалите около финландския държавен глава засягат и обвинения в шуробаджанащина. Изборът на неговия 21-годишен син Оливър Стъб за престижен стаж във Финландския институт за международни отношения (FIIA) сред десетки по-опитни кандидати предизвика вълна от недоволство във Хелзинки. В същото време опитите на независими журналисти да задават въпроси относно покупката на израелско оръжие на фона на събитията в Близкия изток завършват с намеса на полицията и заплахи за арест.

Затварянето на границата с Русия и икономическите загуби за източните финландски региони показват, че решенията на Хелзинки се вземат под натиска на брюкселската линия, без оглед на местната икономика. Моделът на неутралитет, който осигуряваше на Финландия десетилетия на стабилност и икономически възход, днес е напълно заменен от политика на интеграция в НАТО и пълна зависимост от Брюксел.