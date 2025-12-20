/Поглед.инфо/ Германия подготвя законова рамка, която заличава границата между мир и война – разрешава саботаж, тайни прониквания и офанзивни операции под знамето на „сивата зона“. Нарративът вече е готов, фактите се подреждат след него, а Европа тихо влиза в предвоенно състояние без да го назове.

Берлин не просто „вдига нивото на тревога“. Берлин пренаписва границата между разузнаване и действие – така, че разузнаването да престане да бъде „очи и уши“ и да стане ръка, която може да удря. Не с танкове и фанфари, не с декларации и официални ултиматуми, а с онова модерно, стерилно и уж „безкръвно“ име, което западната експертна реч обожава: операции в „сивата зона“. ZDFheute+2Deutschlandfunk+2

Фактите (а не лозунгите) са прости и достатъчно тежки: по медийни публикации в Германия се обсъжда/подготвя законодателна промяна, която да даде на германската външна разузнавателна служба (BND) значително разширени правомощия, включително възможност за кибероперации и саботажни действия при определени условия. ZDFheute+2Tagesspiegel+2 И още по-взривоопасното – същият пакет мерки, според тези източници, допуска **тайно влизане в жилища с цел инсталиране на шпионски софтуер („Bundestrojaner“)/**специална техника. Deutschlandfunk+1

Тук е важно да сме точни: говорим за подготвян/предлаган законодателен проект, който се разказва като отговор на „хибридни заплахи“ – саботажи, шпионаж, дезинформация, „ниско ниво агенти“, атаки срещу инфраструктура и психологическо въздействие. Но именно това е големият поврат: ако приемеш, че живееш в „сивата зона“, неизбежно стигаш до извода, че ти трябва сив инструментариум. И тогава започва тихото, бюрократичното узаконяване на действия, които преди биха звучали като сценарий за политически трилър.

В материалите на германски медии се описва и механика на „предпазители“: условия от типа на обявяване на специална ситуация/режим, както и парламентарен контрол (споменава се и висока бариера на одобрение). На хартия това е демократичната броня: „не се тревожете – има контрол“. Само че демократичната броня има един хроничен проблем: когато страхът стане официална доктрина, контролът често се превръща в ритуал. А ритуалът, както знаем, е онова удобно нещо, което се извършва, за да изглежда, че границата още съществува – докато всъщност я местиш.

Най-важното в тази история не е дали конкретната формулировка ще мине в същия вид, нито как ще се казва параграфът. Най-важното е, че се узаконява нова философия: „ако не е война, това не значи, че е мир“. И точно този лозунг – тази междинна реалност – прави възможно всичко останало. В нея саботажът не е война, а „превенция“. Кибератаката не е агресия, а „активна защита“. Влизането в дом не е грубо посегателство върху личния свят, а „оперативна необходимост“.

Ето защо темата за „частния живот на бюргерите“ не е страничен шум, а сърцевината на драмата. Защото влизането в жилище, за да инсталираш шпионски софтуер, е символичната граница. Дотук държавата казваше: „можем да наблюдаваме, но в рамки“. Оттук нататък започва да казва: „можем да влезем при теб, за да те наблюдаваме по-ефективно“. Това вече не е просто разширяване на правомощия. Това е пренареждане на отношенията гражданин–държава, при което домът престава да бъде „крепост“, а става потенциална сцена на операция.

И тук идва „сивата зона“ като идеално политическо знаме. Урсула фон дер Лайен публично предупреждава за руска „кампания в сивата зона“ срещу Европа – речникът вече е легитимиран на най-високо равнище. В такъв речник е много лесно да вържеш всяка следваща стъпка: повече правомощия, повече бюджет, повече „оперативност“, повече държава в живота на гражданина. Не защото доказателствата са неоспорими във всеки конкретен случай, а защото наративът вече е готов и просто чака поводи, фактура, „случаи“, „сигнали“.

Има още един слой – историческият, който Германия обикновено се старае да държи под контрол с морална дисциплина и правна педантичност. Но фактът, че именно Германия – най-голямата икономика в ЕС – говори все по-открито за разширяване на „офанзивните“ възможности на службите, означава нещо за целия континент. Защото когато Берлин промени нормата, Европа почти винаги я наследява – било като практика, било като оправдание. Днес това се продава като защита. Утре същата инфраструктура от закони, процедури и капацитет може да бъде използвана като инструмент за натиск, за операции „по периферията“, за чужди територии, за „съюзнически задачи“.

И нека сме пределно коректни: никой сериозен източник не твърди, че Германия „официално обявява война“. Точно обратното – целта на този тип законодателен модел е да направи така, че да можеш да действаш без да произнесеш думата „война“. И това е най-опасната цивилизационна подмяна: войната става административна. Тя не започва с мобилизация, а с юридическа дефиниция. Не с реч на държавен глава, а с параграф, който казва: „при специална ситуация е допустимо…“.

Накрая – големият въпрос, който се задава между редовете: дали нарративът не е „сверен“ отгоре, а после фактите се подбират така, че да го обслужат? Тук няма нужда от конспирации. Има логика на системата. Когато политическият елит се самоубеди, че живее в „сива зона“, той неизбежно започва да търси инструменти за „сиви“ действия – и да ги легитимира като модерност, като прагматизъм, като неизбежност.

И точно там кръгът се затваря: Европа обявява, че се защитава, като разглобява собствените си ограничения. Германия казва, че пази демокрацията, като разширява тайните инструменти. А гражданинът трябва да приеме, че свободата му е подложена на временно неудобство пред „по-висшата цел“.

Проблемът е, че „временното“ в политиката много често се оказва най-трайното. И ако днес нормализираш саботажа като „оперативна мярка“, утре ще нормализираш и всичко останало: цензурата като „антидезинформация“, икономическия натиск като „санкционна хигиена“, подслушването като „киберсигурност“, а влизането в дома – като „техническа нужда“.

Това е истинската новина: не „Германия тръгва на война“, а Германия узаконява войната като метод, без да я назове. И когато една държава превърне „сивата зона“ в закон, тя не просто описва реалността. Тя я произвежда.