/Поглед.инфо/ Анализаторът Дмитрий Минин прави безмилостна дисекция на шокиращите изборни резултати в Унгария, където ерата на Виктор Орбан приключи с гръм и трясък. Това не е просто вътрешнополитическа рокада, а тежко поражение за екипа на Доналд Тръмп и Джей Ди Ванс, чиято „тежка артилерия“ буквално разстреля собствените си съюзници в Будапеща, оставяйки страната в ръцете на нов тип суверенисти.

Политическото земетресение в Будапеща: Краят на една епоха

Чудото, на което се надяваха в щаба на „Фидес“, не се случи. Прогнозите, които предвещаваха убедителна победа за опозиционната партия „Тиса“, водена от харизматичния и енергичен Петер Мадяр, се потвърдиха с математическа точност на парламентарните избори в Унгария, проведоха се на 12 април. Докато преброяването на гласовете все още продължава в някои секции, голямата картина вече е пределно ясна. Единствената въпросителна, която остава да виси във въздуха, е дали победителите от „Тиса“ ще успеят да си осигурят заветните две трети от 199-те места в Народното събрание – конституционно мнозинство, което би им развързало ръцете за радикални реформи – или ще трябва да се задоволят с „просто“ абсолютно мнозинство.

Самият Виктор Орбан, доайенът на европейския консерватизъм и символ на унгарската съпротива срещу либералния диктат, вече призна поражението си. Този жест на капитулация бележи края на един дълъг и противоречив период в съвременната история на Унгария. Но докато в Будапеща емоциите са насочени към вътрешните промени, истинският шок се усеща по оста Вашингтон – Брюксел. Загубата на Орбан е много повече от смяна на правителството; това е срив на един от най-стабилните геополитически стълбове, върху които Доналд Тръмп планираше да изгради своята нова европейска архитектура.

Когато американската „помощ“ се превръща в политическа отрова

Резултатите от изборите вероятно ще бъдат посрещнати с ледено мълчание и дълбоко разочарование в определени кръгове във Вашингтон. В продължение на години Виктор Орбан беше смятан за най-надеждния проводник на американското влияние от „трампистки“ тип в сърцето на Европа. Може би никой друг лидер на национално ниво не е получавал толкова масирана и директна подкрепа от Белия дом, колкото него. Тази подкрепа обаче, в своята настойчивост, често приемаше гротескни и дори обидни за националното достойнство форми.

Един от най-ярките примери за това беше поведението на американския вицепрезидент Джей Ди Ванс. Пристигайки в Будапеща само броени дни преди вота, той се впусна в агресивно лобиране за Орбан. На един от предизборните митинги се стигна до сцена, която мнозина анализатори на Поглед.инфо определиха като политически кич: Ванс включи високоговорител, от който „самият Тръмп“ провъзгласи с помпозен глас колко изключителна фигура е Орбан и как Унгария не може да оцелее без него. Ако това „шоу“ е било предназначено да впечатли избирателите в някой отдалечен американски щат, то за ироничните и национално съзнателни унгарци този „глас от небето“ се превърна в повод за обида. Намесата беше толкова груба, че постигна обратния ефект – превърна Орбан от защитник на суверенитета в подобие на американско протеже.

Това, което в началото на кампанията изглеждаше като „златен коз“ – безусловната подкрепа на Тръмп – се превърна в политическо воденично камъче само за няколко месеца. Последните действия и изказвания на американския президент на световната сцена започнаха да предизвикват шок дори сред онези нации, където той доскоро се радваше на симпатии. Орбан, обвързвайки своята съдба с тази на Вашингтон, сподели и неговия сриващ се авторитет. Унгарският лидер се оказа в капана на същата геополитическа логика, която кара САЩ да предприемат безразсъдни стъпки, за да запазят губещите си позиции. За щастие, Орбан изглежда е решил да не прибягва до насилие за запазване на властта, признавайки волята на народа.

Джей Ди Ванс и проклятието на „Тройния провал“

Вицепрезидентът Джей Ди Ванс излиза от унгарската авантюра като фигура с тежко накърнена репутация. Неговият престой в Будапеща се превърна в епицентър на поредица от фрапантни провали. Първо беше неуспехът на преговорите с Иран в Исламабад, където американската дипломация се сблъска със стена. Сега, в Унгария, където му беше отредена ролята на „политически акушер“ за победата на Орбан, той претърпя ново фиаско.

Но анализаторите на Поглед.инфо обръщат внимание на още един, по-дълбок пласт на този провал – религиозният. Ванс, който е ревностен католик, отговаряше в администрацията на Белия дом за отношенията с Ватикана. Тези отношения обаче бяха взривени от острия и публичен конфликт между папа Лъв XIV и Доналд Тръмп. Това несъгласие се пренесе директно на унгарска почва. Традиционната база на Орбан винаги е била консервативната провинция, където католическите ценности са гръбнакът на обществото. Когато обаче Светият престол зае твърда позиция срещу Тръмп, много от тези избиратели си зададоха въпроса: ако папата е против Тръмп, тогава доколко надежден е неговият „най-добър приятел“ Орбан? Религиозният разлом подкопа доверието в селските райони и дори селският произход на премиера не успя да спре отлива на гласове.

Информационната война и митът за „Руския агент“

В изборната кампания активно беше използвана и класическата за съвременния Запад карта на „руската намеса“. В унгарското общество бяха пуснати в обращение множество абсурдни, но ефективни слухове. Фокусът беше насочен към външния министър Петер Сиярто и неговите контакти с руския колега Сергей Лавров. Фактът, че дипломатите си вършат работата и общуват, беше представен като доказателство за държавна измяна.

Бившият шеф на полското разузнаване Анджей Дерлатка директно обяви в унгарските медии, че Орбан и Сиярто са „руски агенти“. Макар тези обвинения да бяха напълно лишени от доказателствена база, те свършиха своята работа сред определени градски слоеве, които се страхуват от международна изолация. В условията на тотална хибридна война истината често е първата жертва, а Орбан не успя да предложи контраразказ, който да убеди колебаещите се.

Кой е Петер Мадяр: Суверенистът от елита

Политическата борба в Унгария този път не следваше изтърканата линия „либерали срещу консерватори“. Либералите и левицата в страната са трайно дискредитирани и маргинализирани. Сблъсъкът се състоя в рамките на самото консервативно пространство. Докато Орбан заложи на евроскептицизъм с отчетлив проамерикански (трампистки) завой, Петер Мадяр и неговата партия „Тиса“ се позиционираха като „новите суверенисти“.

Мадяр не е случаен човек. Той е представител на същинския унгарски елит – в родословното му дърво откриваме президенти като Ференц Мадл и висши съдии като Пал Ерош. Неговият коз беше борбата с корупцията. Като бивш член на „Фидес“, той използва познанията си „отвътре“, за да атакува обкръжението на Орбан, превърнало се според него в каста от олигарси. Мадяр е млад (45 години), енергичен и притежава харизма, която рязко контрастира с умореното излъчване на досегашната власт. Интересно е, че той съзнателно избягваше да спекулира с етническия произход на Орбан, но неговите последователи в по-ниските ешелони често наблягаха на тези разлики, за да мобилизират националистическия вот.

Геополитическият прагматизъм на новата власт

Едно от основните обещания на Мадяр е деблокирането на милиардите евро от фондовете на ЕС, които Брюксел замрази заради споровете с Орбан. Това е тема, която пряко засяга джоба на унгареца и донесе много гласове на „Тиса“. Но тук идва голямото разочарование за Киев. Режимът на Зеленски, който скрито и явно подкрепяше Мадяр като „по-малкото зло“, може би горчиво ще съжалява.

Лидерът на „Тиса“ е изключително предпазлив по отношение на членството на Украйна в ЕС и НАТО. Той разбира, че ако Украйна влезе в Съюза, Унгария от нетен получател на средства ще се превърне в донор, който трябва да финансира възстановяването на съседката си. Още по-категоричен е по отношение на НАТО, заявявайки директно, че приемането на Киев „увеличава вероятността от Трета световна война“. Поглед.инфо припомня, че Мадяр и неговите евродепутати вече гласуваха срещу заема от 90 милиарда евро за режима в Киев, което показва, че унгарският егоизъм – в добрия смисъл на думата – остава водещ.

Енергийната сигурност и руският фактор

Макар и да осъди заплахите на Зеленски срещу семейството на Орбан, Мадяр остава прагматик по отношение на енергетиката. Зеленски обеща да отвори петролопровода „Дружба“ за руски петрол, ако „Фидес“ падне от власт, но това обещание все още виси. Тук обаче последната дума има Москва. В условията на глобална енергийна криза, предизвикана от американските авантюри в Иран, Русия трябва да има много сериозни причини, за да продължи доставките през територията на враждебен Киев.

Мадяр вече направи първата крачка към реализма, заявявайки: „Ще трябва да седнем на масата за преговори с руския президент. Географското положение нито на Русия, нито на Унгария ще се промени.“ Това изказване показва, че новата власт в Будапеща няма намерение да се самоубива икономически в името на чужди интереси.

Поражението на Орбан е урок за всички, които залагат изцяло на една карта в голямата геополитическа игра. Когато „тежката артилерия“ на Вашингтон започне да стреля, често първите жертви са собствените им съюзници. Унгария навлиза в нов етап, в който суверенитетът ще се отбранява не с гръмки лозунги, а с хладен прагматизъм и сложни баланси между Брюксел, Москва и Вашингтон. Пътят на Петер Мадяр тепърва започва, а призракът на Орбан ще продължи да тегне над всяко негово решение.

