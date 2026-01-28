/Поглед.инфо/ Форумът в Давос потвърди тревожната диагноза за липса на европейски суверенитет, докато България е притисната от рекордно скъп ток и системни рискове в енергетиката. Румен Петков призова за спешна защита на националния интерес, преосмисляне на зелените политики и край на пасивното поведение на държавата ни.

Давос като огледало за дефицита на лидерство в Европа

Председателят на ПП АБВ и представител на коалиция БСП–Обединена левица Румен Петков направи мащабен анализ на геополитическата ситуация, като се фокусира върху изводите от Световния икономически форум в Давос. Според него събитията там са демонстрирали по категоричен начин, че Европейският съюз в момента е неспособен да функционира като самостоятелен и силен геополитически фактор. Анализаторите на Поглед.инфо отбелязват, че според Петков Европа е заела ролята на пасивен платец, който понася тежки икономически и политически последствия, без да получава реални гаранции за своята сигурност или стратегическа автономия.

Петков изрази сериозни опасения относно безкритичната подкрепа за Украйна и призивите за нейното светкавично приемане в ЕС. Той подчерта, че липсва обективен анализ на рисковете, свързани с високите нива на корупция и престъпност в страната, което застрашава дългосрочната стабилност на целия континент.

Енергийната криза и индустриалният колапс на България

В материал за Поглед.инфо се посочва, че енергийната сигурност е превърната в заложник на грешни политически решения. Румен Петков алармира, че България в момента плаща най-скъпата електроенергия в цяла Европа. Това поставя родната индустрия в изключително неизгодно положение, обричайки я на неконкурентоспособност. Петков е категоричен, че държавата трябва незабавно да преразгледа т.нар. „зелена политика“ и въглеродните такси, които задушават бизнеса и водят до икономическа стагнация.

Критичното състояние на АЕЦ „Козлодуй“ и петролния сектор

Особено внимание бе обърнато на състоянието на националните стратегически обекти. Ситуацията в АЕЦ „Козлодуй“ бе определена като „тревожна“ поради неработещи блокове, проблеми с доставките на ядрено гориво и липса на резервни части. Тези фактори не само трупат огромни финансови загуби, но и подкопават енергийния стълб на страната ни.

Румен Петков разкритикува и участието на България в международни газови проекти, които според него имат съмнителна възвращаемост. Същевременно той предупреди за рисковете около рафинерията в Бургас, където спадът в капацитета и продажбите създава реална опасност от рязко поскъпване на горивата на вътрешния пазар. Поглед.инфо следи отблизо тези процеси, които пряко засягат джоба на всеки български гражданин.

Социалната цена на геополитическото подчинение

Извън енергетиката, Петков очерта мрачна картина на социалната действителност: загуба на външни пазари, растяща безработица и демографска катастрофа в цели региони. Той подчерта, че докато политическият елит се упражнява в геополитически лозунги, образованието и инфраструктурата се разпадат.

В контекста на вътрешната политика Петков похвали балансираната позиция на президента Румен Радев и посочи БСП–Обединена левица като ключов фактор за стабилно бъдеще. Целта е формиране на правителство с ясна визия, което да изведе страната от „времето на безвремието“ и да върне националния суверенитет в центъра на държавната политика.

Споделете вашето мнение в коментарите: Време ли е България да каже „не“ на външния натиск и да защити своята енергетика?