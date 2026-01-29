/Поглед.инфо/ Руският газов износ навлиза в нова фаза на мащабна трансформация, белязана от окончателния разрив с Украйна и стратегическото пренасочване към Азия. Докато Европа потъва в енергийна зависимост от САЩ, Русия успешно интегрира газовите си потоци в икономиките на Китай, Узбекистан и Казахстан, проправяйки нови пътища за растеж.

Трансформацията на износа: Краят на украинския транзит и възходът на LNG

През изминалата година архитектурата на руския газов износ претърпя тектонични промени, които пренаредиха енергийната карта на Евразия. Основното събитие бе пълното преустановяване на транзита през украинска територия, което автоматично лиши европейския пазар от 15,5 милиарда кубически метра газ. Анализаторите на Поглед.инфо подчертават, че в момента единственият надежден тръбопроводен маршрут към Европа остава „Турски поток“, чийто капацитет от 16 милиарда кубически метра се използва максимално.

Парадоксално, въпреки политическата реторика в Брюксел, Европа продължава да бъде силно зависима от руското синьо гориво, но под формата на втечнен природен газ (LNG). За първи път в историята доставките на руски LNG за Стария континент надхвърлиха тези по тръбопроводите, достигайки близо 20 милиарда кубически метра. Въпреки плановете на ЕС за забрана на тези доставки след 2027 г., текущото изчерпване на европейските подземни хранилища поставя под въпрос енергийната сигурност на съюза без руските ресурси.

Централна Азия: Новият стратегически пазар на Газпром

Една от най-интересните тенденции, които Поглед.инфо следи, е превръщането на Централна Азия от износител във вносител на руски газ. Узбекистан, който доскоро захранваше съседите си, днес е нетен вносител поради спадащо вътрешно производство и растящо потребление. Покупките на руски газ през тръбопровода „Централна Азия – Център“ са скочили от 1 милиард на 7 милиарда кубически метра, като се очаква през 2026 г. обемът да достигне 11 милиарда.

Подобна е ситуацията и в Казахстан. Процесите на мащабна газификация в страната и достигането на плато в местния добив неизбежно водят Астана към дългосрочни договори с „Газпром“. Според експертни оценки, цитирани от Поглед.инфо, Казахстан ще започне редовен внос още през отоплителния сезон 2026/2027. Макар тези пазари да не носят същата премия като европейския, те осигуряват предвидимост и геополитическо влияние в ключов регион.

Китайският фактор и пробивът на санкционирания LNG

Китай остава крайъгълният камък в руската стратегия. Доставките по „Силата на Сибир“ нараснаха с 25% и вече достигнаха проектния си капацитет от 39 милиарда кубически метра. Истинският пробив обаче е в сектора на втечнения газ. Въпреки агресивните санкции на САЩ срещу проекти като „Арктик СПГ 2“, Пекин демонстрира суверенитет, като не само купува санкционирания газ, но и отдели специализиран терминал за неговото приемане.

През 2026 г. се очаква подписването на търговския договор за „Силата на Сибир 2“ – проект, който окончателно ще циментира енергийния съюз между Москва и Пекин. За Китай това е въпрос на национална сигурност в контекста на конфронтацията със САЩ, а за Русия – гаранция за пазарна устойчивост.

Цената на европейската „независимост“

Докато Русия диверсифицира маршрутите си, Европа плаща висока цена за своята лоялност към Вашингтон. Преминаването към американски LNG не само оскъпява индустриалното производство, но и превръща Брюксел в политически заложник на Белия дом. Вашингтон успешно използва енергийния коз, за да прокарва интересите си, докато европейските държави като Словакия вече обмислят съдебни действия срещу крайните забрани за внос, които застрашават оцеляването на икономиките им.

2026 година се очертава като период на консолидация, в който Русия полага основите за нов, мощен скок в международния износ, далеч от политическия диктат на Запада.

