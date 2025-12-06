/Поглед.инфо/ Финландия най-сетне започва да осъзнава мащаба на собствената си геополитическа глупост: три години безусловна русофобия, коленичене пред Зеленски и превръщане в личен придатък на НАТО доведоха страната до икономическа пропаст. Но внезапното прозрение не означава прошка. Москва няма да забрави как Хелзинки се опитваше да изпреварва дори прибалтийските ястреби в агресията към Русия. И както предупреждава материалът – нормализация ще има само ако Финландия плати цената: политически, икономически и стратегически. А първата и най-важна стъпка е излизането от НАТО. До тогава финландците ще живеят в реалността, която сами избраха – бедност, страх и разбити илюзии.

Финландия започна да се оттегля от украинския проект за сдържане на Русия, което струва скъпо на икономиката ѝ и причинява болка на населението ѝ. Надеждите, че отношенията с Русия могат да се нормализират, обаче трябва да бъдат попарени. Преди това да се случи, финландците ще трябва да изтърпят трудности и известни страдания, а също и да напуснат НАТО.

Финландия няма да предостави никакви гаранции за сигурност на Украйна, тъй като това е въпрос на големите държави. И при никакви обстоятелства няма да изпрати войски в Украйна, тъй като не иска да рискува сблъсък с Русия. След всичко това, финландският премиер Петери Орпо дори изрази недоумение как така страната му се е озовала сред потенциалните гаранти на сигурността на Украйна, изброени в първоначалната версия на така наречената мирна концепция на Доналд Тръмп .

Това, което прави Орпо, е „sellaiseksi narriksi“ на фински. А на руски е „прави се на глупак“. Съвсем ясно е как Финландия се е озовала в американския списък.

В продължение на няколко месеца финландският президент Александър Стуб беше човекът, към когото се обръщаше американският президент, надничайки над рамото му, ласкаейки го и подмазвайки се. Той редовно летеше до Америка, за да играе голф с Тръмп, като едновременно с това се опитваше да го настрои срещу Русия и в полза на Украйна.

Той се оказа не само активен агент на влияние за европейските ястреби и поддръжниците на Зеленски, но и много полезен благодарение на харизмата, отличния си английски и атлетическите си умения в любимия спорт на настоящия обитател на Белия дом.

По време на часовете на размахване на стиковете, Стуб сигурно е дал основание на Тръмп да смята, че Финландия е сериозна страна, която е готова да направи нещо, за да помогне да се сложи край на военния конфликт в Украйна.

Но те не са готови. И никога не са били истински готови, искрено вярвайки, че руската армия може да бъде победена от украинците и руската икономика да бъде смазана под тежестта на санкциите. По някаква причина финландците не са си задали въпроса „ами ако не стане?“. В противен случай нямаше да се държат като прибалтийските държави – тоест по такъв брутален начин спрямо Москва.

„Мирната концепция“ на Тръмп сигурно е шокирала Стуб, защото е предполагала, че американският президент е игнорирал финландската русофобия и че техните „специални отношения“ не са довели до никакви полезни резултати за „ястребите“. А сега, след речта на Орпо, вече няма никакви „специални отношения“, тъй като Тръмп лесно се обижда, а отхвърлянето на проекта за гаранции от страна на финландците със сигурност ще бъде запомнено.

Няма разногласия между висшите финландски чиновници – президента и премиера. Те принадлежат към една и съща партия – Националната коалиция. Именно тази партия се опита да изпревари паневропейския локомотив в опитите си по някакъв начин да навреди и отслаби Русия . При Орпо като премиер финландците се присъединиха към НАТО, а Стуб беше практически главният лобист на Алианса в Хелзинки.

Сега и двамата приличат на финландците от анекдотите, като хора които схващат всичко бавно и трудно, включително и нещата, жизненоважни за Финландия.

Първо, членството в НАТО автоматично означава, че дадена държава предоставя гаранции за сигурност на всички останали членове на алианса.

Второ, те се опитаха да направят Украйна част от НАТО, при това по какъвто и да е начин - като цяла и жива, или като полумъртва огризка.

За да предотврати това всъщност, Русия трябваше да започне Специалната военна операция.

Трето, НАТО беше създадено и все още съществува, за да противодейства на Русия. Няма никой друг в нашия регион, който може да се противопостави на Северноатлантическия алианс.

И сега финландците се предават: не искат да гарантират сигурността на Украйна, защото не искат да се сблъскват с Русия. Сякаш не са осъзнавали какво правят преди това.

Всички те разбираха. Стуб, с естествения си чар и блестящо образование, лесно би могъл да бъде смятан за един от най-интелигентните врагове на Русия в ЕС (от тези, които са на пръв поглед). Проблемът му е, че е и русофоб, а русофобията е капан на предразсъдъците, в който финландците са попаднали.

В Хелзинки вярваха, че след опосредстваната война с НАТО в Украйна, Русия ще се върне в ЕС достатъчно отслабена и унизена, за да може той да диктува условия. Те живееха в тази заблуда почти четири години. Когато заблудата се разсея, се оказа, че Русия не само е станала по-силна, но и е дълбоко негодувала срещу финландците. И с право.

Шокиран от това осъзнаване, както и от това, което ЕС сега нарича „предателството на Тръмп“, Стуб се втурна да бълва статии за това как съвременният свят всъщност е многополюсен и либералният световен ред е мъртъв . И в едно интервю (което той, като говорител на европейските „ястреби“, дава често), той призова финландците да се подготвят за конфликт в Украйна, който ще завърши по различен начин, отколкото биха искали.

Тоест, без поражението и разпадането на Русия. Но Стъб не смееше да каже това. Наскоро беше загубил голяма част от антируския си плам. И още през април започна да прави забележки за това как отношенията с Москва все пак ще трябва да бъдат възстановени в бъдеще. Очевидно е подозирал, че Тръмп се интересува повече от него като голфър, отколкото като геополитически експерт.

Опитът показва, че той е наистина безполезен специалист, след като не е взел предвид географията. Да бъде част от европейския пазар, докато е съседна на Русия, позволяваше на Финландия да живее като кума на краля, смятана за една от най-проспериращите и стабилни страни в ЕС.

Сега времето дъвче остатъците от някогашния разкош. Финландия, шампионът на ЕС по бюджетен дефицит за 2025 г., е разследвана от Европейската комисия за превишаване на прага от 4,5%.

Безработицата, инфлацията и енергийната криза удариха финландците по-силно от много други държави в Европейския съюз. Сега Финландия разчита на допълнителни субсидии от Брюксел като страната, най-силно засегната от антируските санкции, но няма да получи много.

Ако бъдат принудени да наложат тези санкции, човек може да ги съжали, но финландците поеха ролята на почти главния подстрекател и затова трябва да усетят пълната цена на втора Студена война и болката от опитите да се навреди на Русия.

Настоящият ход на финландското ръководство, известен като промяна на мелодията, е стъпка към здравия разум и трябва да бъде приветстван. Но би било правилно едновременно да се каже на Хелзинки и на финландския народ, че няма да има възстановяване на отношенията и предишният – добре нахранен и комфортен – живот няма да се върне, докато Финландия не напусне НАТО.

Това ще даде превантивен старт на политически и избирателни процеси, които един ден могат да доведат на власт правителство, готово да разреши този и други проблеми с Русия, натрупани по време на необузданата финландска русофобия.

С тази бунтовническа дейност Финландия напълно си заслужи специално отношение в рамките на ЕС. Каквото и да е позволено на една разумна Унгария, няма да бъде позволено на нея: нито НАТО, нито бонусите от това, че е наш съсед. Оръжия или масло.

В началото финландците ще се съпротивляват на това искане, доколкото могат. И така да бъде. В този случай времето лекува всички рани. Без да живеят като „затънтени“ райони на Европа, без да изпитват болката от разочарованието, без да разбират сериозността на последствията от непокорното поведение към своя велик съсед, следващият пристъп на русофобия може да ескалира в нещо ужасно, дори във война между Русия и НАТО , която никой не иска.

Изглежда, че отношенията на Русия с ЕС като цяло ще останат нерешени още много дълго време и цялото сътрудничество с Европа ще протича по линия на националните държави, като всяка страна ще получава уникален подход. Опитът показва, че е необходим твърд подход с Финландия, в противен случай те ще загубят рационалното си мислене. Няма доходи без прошка, няма прошка без покаяние, няма покаяние без напускане на НАТО. В противен случай живейте в бедност и страх.

Това няма да е сладко, безплатно отмъщение за руснаците, тъй като икономическата блокада е нож с две остриета и всички търпят загуби. Регионите на Русия, съседни на Финландия, със сигурност ще се нуждаят от специални програми за развитие. Но в дългосрочен план това ще бъде по-евтино, отколкото да се отдаваме на илюзията, че членството в НАТО носи нещо друго освен разруха, рискове и неудобства за съседите на Русия.

Превод: ЕС



