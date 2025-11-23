/Поглед.инфо/ Кузман Илиев разбива митовете: Европа няма ресурси за война, елитите са в паника, Украйна е пожертвана, а т.нар. „планове за мир“ са пропагандни балони.

Колко близо е Европа до конфликт, който не може да спечели? И защо глобалисткият елит се страхува повече от мира, отколкото от войната?

В обновеното студио на Поглед.инфо гостува Кузман Илиев – лидер на „България може“, геополитически анализатор и икономист.

Разговорът е директен, остър и без илюзии.

ГЛЕДАЙТЕ ИНТЕРВЮТО - ВИДЕО: https://www.youtube.com/watch?v=oxnnrUR5CQk

Тук ще чуете:

Защо „планът за мир“ с 28 точки е нереалистичен и обречен?

Как европейските лидери саботират всяка възможност за мир от 2014 г. досега?

Кой спря първите почти подписани споразумения между Русия и Украйна?

Защо Европа няма ресурси да води война – дори конвенционална?

Как стратегическите суровини са в Китай и Русия, а Западът купува от тях?

Защо елитите в Брюксел говорят за война с лекота – и кой ще плати цената?

Защо Франция, Германия и Белгия правят сделки с Русия… докато наказват Източна Европа?

Как Европа се превърна от съюз на нации в наднационална антидемократична структура?

Защо глобализмът се страхува от мир – и от волята на изборите?

Илиев говори за реалността такава, каквато е – не такава, каквато елитите искат да изглежда.

ОБОБЩЕНИЕ

В интервюто си Кузман Илиев прави дълбок и остър геополитически анализ на войната в Украйна и кризата в Европа. Той подчертава, че европейските лидери умишлено поддържат конфликта, блокират мирни инициативи и действат в разрез с интересите на собствените си държави. Илиев описва драматичното разминаване между реалните ресурси на Европа и нейните амбиции за „стратегическо поражение на Русия“, както и опасните илюзии на брюкселския елит.

Интервюто очертава заплаха за бъдещето на ЕС, подкопано от глобалистка идеология, санкционна политика, външно влияние и отдалечаване от реалността на европейските общества.

