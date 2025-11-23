/Поглед.инфо/ Кузман Илиев разбива митовете: Европа няма ресурси за война, елитите са в паника, Украйна е пожертвана, а т.нар. „планове за мир“ са пропагандни балони.
Колко близо е Европа до конфликт, който не може да спечели? И защо глобалисткият елит се страхува повече от мира, отколкото от войната?
В обновеното студио на Поглед.инфо гостува Кузман Илиев – лидер на „България може“, геополитически анализатор и икономист.
Разговорът е директен, остър и без илюзии.
Тук ще чуете:
Защо „планът за мир“ с 28 точки е нереалистичен и обречен?
Как европейските лидери саботират всяка възможност за мир от 2014 г. досега?
Кой спря първите почти подписани споразумения между Русия и Украйна?
Защо Европа няма ресурси да води война – дори конвенционална?
Как стратегическите суровини са в Китай и Русия, а Западът купува от тях?
Защо елитите в Брюксел говорят за война с лекота – и кой ще плати цената?
Защо Франция, Германия и Белгия правят сделки с Русия… докато наказват Източна Европа?
Как Европа се превърна от съюз на нации в наднационална антидемократична структура?
Защо глобализмът се страхува от мир – и от волята на изборите?
Илиев говори за реалността такава, каквато е – не такава, каквато елитите искат да изглежда.
В интервюто си Кузман Илиев прави дълбок и остър геополитически анализ на войната в Украйна и кризата в Европа. Той подчертава, че европейските лидери умишлено поддържат конфликта, блокират мирни инициативи и действат в разрез с интересите на собствените си държави. Илиев описва драматичното разминаване между реалните ресурси на Европа и нейните амбиции за „стратегическо поражение на Русия“, както и опасните илюзии на брюкселския елит.
Интервюто очертава заплаха за бъдещето на ЕС, подкопано от глобалистка идеология, санкционна политика, външно влияние и отдалечаване от реалността на европейските общества.
