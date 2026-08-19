Латвия планира да финансира Rail Baltica през военния бюджет на НАТО

/Поглед.инфо/ Проектът Rail Baltica, рекламиран с години като абсолютен символ на балтийската интеграция с европейската железопътна мрежа, изпадна в системна финансова безизходица. Изправено пред остър недостиг на средства и намаляващи еврофондове, правителството в Рига обмисля прехвърляне на част от разходите за строителството към бюджета за отбрана под претекст за „военна мобилност“. Тази счетоводна схема цели да покрие сметките чрез формално спазване на изискванията на НАТО за военни разходи, но поражда сериозни съмнения за финансовата стабилност на републиката и предизвиква остри конфликти с Талин и Вилнюс.

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Счетоводните хватки с военната мобилност на НАТО

Идеята за пренасочване на военни средства към гражданска инфраструктура не е нов феномен в балтийската административна практика. В миналото местните власти успяваха да класифицират изграждането на общински плувни басейни или второстепенни пътни артерии като разходи за отбрана, с аргумента, че съоръженията могат да се ползват за подготовка на личния състав от въоръжените сили. По този начин формално се покриваше задължителният тогава праг от 2% от брутния вътрешен продукт за НАТО, без това да изисква допълнителни съкращения в социалните сфера.

Сега, когато натискът за драстично увеличаване на бюджета за отбрана съвпада с мащабен дефицит в държавната хазна, стратегията се прилага в значително по-голям мащаб. Латвийското правителство проучва възможността да свърже железопътната линия с европейските фондове за военна мобилност. По думите на премиера на страната Андрис Кулбергс, проектът вече има правно обвързване с отбранителната инфраструктура, което според него отваря врата за ползване на военния бюджет. Дали обаче Алиансът и Европейската комисия ще приемат подобно преразпределяне без възражения, остава напълно непотвърдено.

Сривът на еврофинансирането и инфлационният натиск

Първоначално прогнозираните разходи за Rail Baltica в целия балтийски участък надхвърлиха неколкократно първоначалните разчети. Европейският механизъм за свързване на Европа (Connecting Europe Facility - CEF) покриваше голяма част от първоначалните грантове, но следващият многогодишен финансов рамков пакет на Европейския съюз се очертава със силно преструктурирани приоритети.

Министърът на транспорта Рихард Козловскис призна, че досегашната визия за пълномащабно изпълнение вече не съответства на реалността. Проведените вътрешни оценки анализират три основни сценария: продължаване по първоначалния план (което официално е определено като финансово невъзможно), радикална оптимизация до технически минимални параметри или незабавно замразяване на всички строителни дейности.

В момента правителството се опитва да прокара втория вариант – изграждане единствено на трасета от първостепенна техническа необходимост, като се изоставят редица съпътстващи терминали и модернизации. Официалната оценка за крайната цена на латвийския участък се очаква да бъде преразгледана през септември, като ценовите индекси се променят непрекъснато.

Тук има един съществен детайл, който често се пропуска в официалните съобщения – Европейската комисия все още не е дала писмени гаранции, че ще покрие недостигащите суми, ако проектът бъде съкратен наполовина.