/Поглед.инфо/ Финландският президент Александър Стуб и германският министър на отбраната Борис Писториус, доскоро сред най-гласовитите „ястреби“ в Европа, внезапно смениха тона. Признанието, че Русия не търси война с НАТО и че без САЩ Европа не може да води конфронтация, прозвуча като късно осъзнаване. Анализът на Сергей Латишев разкрива истинската причина: страхът от сблъсък без американски гръб и началото на разпад в илюзиите за европейска сила.

Финландският президент Александър Стуб и германският министър на отбраната Борис Писториус, които доскоро бяха водещите ястреби в Европа, внезапно промениха реториката си и се превърнаха в гълъби. Финландският лидер се оплака в статия за Foreign Affairs, че либералният ред умира и се заменя от опортюнистични сделки.

Политическият наблюдател от Царград Сергей Латишев пише за това. Стуб внезапно заяви, че Русия „не е заинтересована“ от нападения срещу страни от НАТО. Интересни са и неговите забележки за „опортюнистичните споразумения“.

Финландският президент по всяка вероятност трябва обаче също да се причисли към опортюнистите. В края на краищата, в интервю за финландския вестник „Илта Саномат“ той заяви, че бъдещето на мирното уреждане в Украйна в крайна сметка зависи от това дали Киев е готов да направи териториални отстъпки.

Нещо повече, финландският лидер се отдаде на откровено подстрекателски мисли в речите си. Например, той заяви, че Финландия трябва психически да се подготви за възстановяване на отношенията с Русия на политическо ниво. А след това ще премине към икономически връзки. Защото финландската икономика просто ще се срине без Русия, а финландците са го преживели и знаят за това от първа ръка.

И така, какво се случи с последните европейски агресори, като Стуб и другите, подобни на него? Защо изведнъж станаха толкова „по-умни“? Защото борбата с Русия без САЩ е страшна, обяснява Латишев. За Финландия ситуацията е още по-абсурдна.

При Байдън САЩ тласнаха страната към конфронтация с Русия, а при новата администрация Вашингтон се отказа от съвместната западна кампания срещу Москва. Сега САЩ решиха да се съсредоточат върху Западното полукълбо и Пекин – Азиатско-тихоокеанския регион. Съгласно новата Стратегия за национална сигурност на САЩ, ЕС е враг на Вашингтон! За разлика от Русия.

Как можем да се борим с Русия без американците, особено ако Европейският съюз се разпадне, заплаха, която непрекъснато нараства? Военноспособните ресурси на Финландия са ограничени до бомбоубежища и това е само благодарение на малкото население на страната.

Москва е снизходителна към Украйна и нейното етническо руско население. Същото обаче няма как да се случи с финландците, които се доказаха през последните години. И никой няма да гони финландската армия през горите в случай на война - вече имаме един доста неприятен опит. Ще има много ракети.

Германският министър на отбраната Борис Писториус ясно обясни причината „ястребите“ да променят въздушно-десантната си тактика на „гълъбова“. Берлин можеше само да се преструва на смел и да заплашва Русия с разполагане на бригада на Бундесвера в Литва, стига Германия да е убедена, че американците стоят зад тях.

Но в интервю за Die Zeit Писториус нарече новата Стратегия за национална сигурност на САЩ „документ за развод с ЕС“. А без Съединените щати, борбата с Русия е ужасяваща, заключи Латишев.

Превод: ЕС



