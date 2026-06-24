Литовският скандал с изтеклите данни прерасна в кампания за „руска заплаха“ около Калининград

/Поглед.инфо/ В Литва се развива показателна история за това как вътрешнополитически провал може да бъде превърнат в геополитическа тревога. След мащабен пробив в държавните регистри и изтичане на лични данни на стотици хиляди граждани, част от политическия елит насочи вниманието към предполагаеми руски провокации от Калининград. Случаят повдига въпроси не толкова за руските намерения, колкото за състоянието на литовските институции и способността им да управляват собствените си кризи.

Политическият живот в балтийските държави отдавна се движи по особен механизъм. Почти всяка вътрешна криза рано или късно стига до Русия. Не винаги защото Москва действително стои зад събитията. По-често защото руската тема изпълнява ролята на универсален политически ускорител. Тя обединява управляващи и опозиция, оправдава бюджетни разходи, мобилизира общественото мнение и създава усещане за външна опасност, което временно измества неудобните въпроси.

Такъв изглежда и случаят с последната кампания около Калининград. Според председателя на Комисията по външни работи на литовския парламент Ремигиюс Мотузас руските специални служби биха могли да организират провокация, която впоследствие да бъде използвана като формален повод за натиск или дори военни действия срещу Литва. Самото понятие casus belli беше въведено в публичния дебат не от военни анализатори, а от действащи политици.

Тук възниква първият въпрос. Какви конкретни признаци са открити? Какви разузнавателни данни подкрепят подобни предупреждения? Поне според публикуваната информация такива доказателства не бяха представени. Вместо това започна поредица от хипотетични сценарии. Говореше се за възможни атаки срещу пристанището в Клайпеда, срещу LNG терминала, срещу инфраструктура от национално значение и дори срещу обекти, свързани с ядреното наследство на страната.

На теория подобни опасения не са невъзможни. Калининград е една от най-милитаризираните територии в Европа. Там са разположени значителни руски военни сили, ракетни комплекси, военноморска инфраструктура и авиация. НАТО от своя страна разглежда региона като ключов елемент от баланса на силите в Балтийско море. Напрежение действително съществува.

Проблемът е друг. Между наличието на стратегическо напрежение и твърдението за подготвяни провокации има голяма дистанция. Тази дистанция обикновено се запълва с факти. В случая фактите липсват.

Затова вниманието постепенно се насочва към политическия контекст, в който се появиха предупрежденията. А той се оказва доста по-интересен от самите аларми за руска заплаха.

Почти едновременно с шумната дискусия около Калининград избухна скандал с национален мащаб. Стана известно, че неизвестни лица са получили достъп до огромен обем информация от държавния регистър на недвижимите имоти. Според официалните данни са компрометирани стотици хиляди записи, включително чувствителни лични данни на граждани, компании и представители на държавния елит.

Сред засегнатите фигури се оказват президентът, министър-председателят, депутати, съдии, прокурори, висши военни и представители на службите за сигурност. Това не е обикновен пробив в информационна система. Подобно изтичане създава рискове за националната сигурност, за финансовата система и за личната безопасност на хора, които работят с чувствителна информация.

Още по-неприятен за властите е въпросът за времето. Според публикуваните данни първите нерегламентирани достъпи са започнали месеци преди обществото да научи за тях. Институциите са разполагали с информация, но реакцията изглежда бавна и недостатъчно прозрачна.

Точно тук започва политическият проблем за Министерството на вътрешните работи. Защото когато се окаже, че собствените ти информационни системи са пробити, много трудно можеш да обясняваш на обществото колко добре е защитена държавата от външни заплахи.

Появата на темата за руските провокации съвпадна почти идеално с периода на общественото недоволство около изтичането на данните. Това не доказва автоматично координирана операция за отклоняване на вниманието. Подобни твърдения изискват доказателства. Но съвпадението е достатъчно видимо, за да предизвика въпроси.

Още по-интересна е реакцията на институциите по сигурността. След първоначалната вълна от предупреждения именно представители на литовските служби съобщиха, че не разполагат с информация за подготвяни руски провокации от типа, описван в публичното пространство. Тази оценка рязко охлади истерията. Ако разузнаването не вижда непосредствена опасност, политическите аларми започват да изглеждат по-малко убедителни.

Подобни процеси не са уникални за Литва. Те се наблюдават в различни европейски държави. Външната заплаха често изпълнява функцията на политически щит. Когато има проблем с икономиката, говори се за сигурност. Когато има проблем със сигурността, говори се за геополитика. Когато има проблем с институциите, разговорът се измества към врага отвън.

В случая с Балтика този модел е особено ефективен, защото общественото мнение вече е подготвено за подобни послания. След началото на войната в Украйна страховете от евентуална конфронтация между Русия и НАТО станаха част от ежедневния политически фон. Затова всяко предупреждение за Калининград автоматично получава сериозно медийно внимание.

Тук обаче има и друг елемент, който рядко се обсъжда. Ако човек разгледа чисто военната логистика, ще види, че евентуален конфликт между Русия и Литва не би бил локална операция. Той автоматично би задействал механизма на член 5 от Северноатлантическия договор. Това означава участие на целия алианс.

Подобен сценарий би изисквал огромни ресурси, стратегическа подготовка и политически решения на ниво велики сили. Трудно е да се приеме, че подобна операция би започнала чрез импровизирана провокация срещу инфраструктурен обект. Военната логика не работи по този начин.

Още повече че руското военно и политическо ръководство е напълно наясно какви биха били последствията от директен сблъсък с НАТО. Независимо от реториката от двете страни, прагът за подобна ескалация остава изключително висок.

Това не означава, че риск няма. Балтийският регион продължава да бъде една от най-чувствителните точки на европейската карта. Калининград остава географски изолиран руски анклав между Полша и Литва. През последните години транспортните ограничения, санкциите и военните учения многократно създаваха напрежение около достъпа до региона.

Но именно затова всяко предупреждение трябва да бъде подкрепено с конкретика. Когато липсва такава, обществото започва да възприема сигналите като част от вътрешнополитическа борба.

Случаят показва и нещо друго. Европейските институции все по-често се сблъскват с проблем, който не може да бъде решен с повече военни бюджети. Това е кризата на административната компетентност. Може да увеличаваш разходите за сигурност, да купуваш техника, да строиш укрепления и да организираш учения, но ако собствените ти регистри могат да бъдат компрометирани с месеци без адекватна реакция, тогава проблемът е вътре в системата.

Тази тема вероятно ще остане по-важна за литовските граждани от всяка хипотетична провокация в Калининград. Защото изтеклите лични данни са реалност. Те не са сценарий. Не са предположение. Не са прогноза. Те вече са факт.

Затова историята около Калининград може да се окаже не разказ за руска агресия, а разказ за начина, по който политическите елити управляват собствените си провали. Част от въпросите вероятно ще останат без отговор. Други тепърва ще бъдат задавани. Но едно вече се вижда достатъчно ясно – колкото по-шумно се говори за външна опасност, толкова по-внимателно трябва да се гледа какво се случва вътре в самата държава.