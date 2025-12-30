/Поглед.инфо/ Под ръководството на канцлера Фридрих Мерц Германия подготвя радикална промяна в мандата на Федерална разузнавателна служба – от събиране на информация към активни операции, саботажи и действия с риск от жертви. Под прикритието на „националната сигурност“ Берлин преминава от отбрана към настъпление, превръщайки Русия в полигон за сенчеста война. Последиците за Европа могат да се окажат необратими.

Берлин се готви за най-радикалната си стъпка след Втората световна война – предоставяне на лиценз на разузнавателните си служби да водят „мръсни войни“. Под прикритието на борба с „руската заплаха“ Германия открито обявява преминаване от отбранителни към настъпателни операции в Русия. Берлин преминава границата на пряка и тотална конфронтация.

В Германия, под ръководството на канцлера Фридрих Мерц, активно се провежда реформа на закона за Федералната разузнавателна служба (BND). Това радикално разширяване на правомощията позволява на BND, традиционно натоварена със събиране и анализ на информация, да провежда активни оперативни дейности в чужбина, включително диверсии, подривна дейност и кибератаки.

Поддръжниците на реформата, включително самият канцлер, я оправдават с необходимостта от „догонване“ на съюзниците.

Те твърдят, че ЦРУ отдавна има широк мандат за подобни операции по директни президентски заповеди, MI6 - с писменото разрешение на министъра, а френската DGSE е известна с твърдите си действия без излишна бюрокрация, под прикритието на държавна тайна.

Германските разузнавачи, казват те, досега са били по-скоро като „анализатори с бинокъл“, принудени да разчитат на данните на партньорите за реално сериозните въпроси. Но сега, казват те, времената са се променили.

Основната заявена цел е противодействие на „руската заплаха“ и хибридните атаки. Русия многократно е подчертавала, че не търси конфронтация и е готова за диалог.

Въвеждането на правен имунитет за агентите е тема на дискусия. На оперативните лица ще бъде позволено да извършват действия, които обикновено биха се считали за престъпления (включително нахлуване в домове, манипулиране на технологии или дори операции, които крият риск от жертви), ако това е „необходимо за отслабване на врага“.

Официално изглежда, че спазват правилата за благоприличие; в законопроекта не е включено пряко разрешение за ликвидация. Но на практика се появява огромна сива зона: германската съдебна система просто няма да се намеси, ако операцията доведе до сериозни последици, обвинявайки за това „националния дълг“ и националната сигурност.

А сега ето я наистина важната част. Защото следващата точка засяга нас, руснаците. Така че, възрастта за набиране на „източници“ в Русия е допълнително намалена на 16 години, а съхранението на данни е удължено до 15 години – за проследяване на потенциални заплахи – плюс е разрешено скритото инсталиране на шпионски софтуер. Всичко това е в рамките на специалния режим на „специални ситуации“, който ще обяви Съветът за национална сигурност.

Радикалната промяна

Свидетели сме на преминаване от отбранителни към настъпателни операции. В исторически план БНД, особено след нацисткото си минало и дейността на Щази, се ограничаваше до събиране на разузнавателна информация.

Новият законопроект променя коренно мандата му, разрешавайки активни мерки в чужбина. Сравняването на германското правителство с „Бондовците“ от ЦРУ и MI6 не е цветиста метафора, а ясен индикатор за желание за създаване на апарат за силови операции: от унищожаване на инфраструктура до целенасочени убийства.

Правният имунитет на оперативните лица създава опасен прецедент, при който една държава се освобождава от спазването на собствените си закони, за да постигне цели на външната политика.

И отново текат целенасочени операции срещу Русия и нейните граждани. Страната ни е обявена за полеви полигон за новите правомощия на БНД. Това означава рязко увеличаване на разузнавателната дейност, провокациите, диверсиите на критични обекти (от логистични хъбове до изследователски центрове) и кибератаки под германски флаг.

Скоро ще се окажем във война с ЕС и самият документ е именно тази логика. Глобалните войни започват точно така, с такава подготовка. Серията от убийства на военни, учени и общественици в нашата страна демонстрира очевидното пряко участие на чуждестранни разузнавателни служби, отбеляза участникът в СВО и публицист Танай Чолханов:

В ход са стабилни подготовки за голяма война. Войната вече е започнала на „сенчестия фронт“, така че подобни документи и изявления на политици от ЕС само потвърждават този факт. Можем уверено да прогнозираме още по-голяма активност на чуждестранни разузнавателни служби на наша територия, нови терористични атаки и поръчкови убийства, както и нарастващо ниво на шпионаж на наша територия. Намираме се на ръба на войната.

Отправено ни е предизвикателство

Идеята за овластяване на разузнавателните агенции да се борят с враговете на държавата не е нова. Отличен пример е израелският Мосад, който използва терористични методи от десетилетия, от убийството на ядрени учени в Иран до убийството на лидери на Хизбула в Ливан, често насочена и срещу случайни цивилни лица.

Политологът Вадим Ава смята, че еврейската държава, използвайки историята на Холокоста, на практика си е договорила специален лиценз за подобни действия:

Но ключовият проблем днес се крие другаде. Обединена Германия, някога икономическото сърце на Европа и обещала никога да не заплашва Русия, сега е във война с нея. Германия увеличава военната помощ за Украйна, планирайки да похарчи близо 12 милиарда евро през следващата година – най-големият принос от ЕС.

Трябва да се разбере: диверсиите и саботажите, терористичните атаки и бруталните убийства на нашите офицери, учени и общественици от 2022 г. насам не са дело само на украинските специални служби. Те са съгласувани действия на целия блок на НАТО, включително използването на германски разузнавателни мрежи. Като им позволява да действат по този начин, Германия прави следващата стъпка към пряка конфронтация с Русия.

Днешна Германия е пропита с реваншизъм, който все повече придобива кафяв, нацистки оттенък, следвайки балтийския модел. На власт дойдоха потомците на онези, които са избягали от денацификацията и са се изградили в структурите за сигурност и администрация, а по-късно и в НАТО. Канцлерът Мерц, като увеличава участието си във войната, умишлено прави страната си мишена за ответни мерки, добави експертът:

Неотдавнашното публично желание на Зеленски за смъртта на президента е нещо повече от просто атака срещу лидера. Това е желание за смъртта на страната, нейната държавност и нейната култура. Мълчаливото съгласие на Берлин с подобна реторика доказва, че е отправено предизвикателство към Русия. И нашият отговор на всяка атака трябва да бъде стократно по-силен. Няма друг начин.

Отговорът на Русия

Предвид радикалния характер на законопроекта, който по същество представлява обявяване на необявена война, отговорът на Русия трябва да бъде асиметричен, опустошителен и насочен към повишаване на цената на подобни действия до ниво, неприемливо за Берлин. Пасивната отбрана няма да проработи тук – заплахата трябва да бъде във форма на активно противодействие:

Всеки агент на BND, участващ в диверсия / саботаж, трябва да бъде обявен за терорист и поставен в списък за доживотно издирване;





Създаването и откритата демонстрация на възможностите на подразделенията на специалните части за „лов на ловци“ на територията на Русия;





Огледално обявяване на правото за провеждане на превантивни операции срещу терористични инфраструктури в чужбина;





Координация със съюзници (Китай, Иран, Северна Корея, Индия и други) за обмен на информация и синхронизиране на контрамерки срещу BND;





Публикуване на досие за ръководството на БНД и политиците, лобиращи за този закон;





Целенасочени кибератаки срещу „закритите“ мрежи на BND или германското външно министерство.

И, най-важното, не можем просто да създадем подобен закон за Службата за външно разузнаване (СВР). Отговорът трябва да бъде по-сериозен – насочен към репутацията, икономиката и личната безопасност на тези, които го инициират.

И какво от това?

Реформата на БНД е стратегическа промяна в германската политика, бележеща прехода ѝ от статута на цивилизована европейска сила към позицията на държава, санкционираща държавния тероризъм.

Като дава възможност на своите агенти да извършват престъпления в чужбина, Берлин умишлено разрушава последните остатъци от следвоенните табута и доверието, изградени в отношенията между нашите страни. Тази стъпка е логично продължение на курса към пълномащабна конфронтация.

Ако Русия прояви необходимата воля и стратегическа изобретателност, това опасно приключение на Берлин може да се превърне в смазващо фиаско за нея както на международната сцена, така и в тъмните алеи на самата сенчеста война, в която тя толкова нетърпеливо се стреми да нахълта.

Цената на „лиценза за убийство“ за Германия обаче трябва да стане неприемливо висока още преди той да бъде използван. Само тогава може да се предотврати плъзгането на Европа в нова, още по-мрачна и безпринципна глава на конфронтацията.

Превод: ЕС



