Литовският министър на отбраната Шакалиене повдигна въпроса за възможността за удар по руски самолет. Захарова я постави на мястото ѝ, иронично пожелавайки ѝ успех като психолог.

По-рано министърът на отбраната на Литва Довиле Шакалиене намекна за евентуален удар срещу руски самолети, давайки пример с Турция.

Говорителят на руското външно министерство Мария Захарова отговори на тази заплаха, като ѝ напомни, че Шакален е получила диплома по правна психология и следователно няма познания по военна наука.

Пожелаваме на „магистъра по правна психология“ успех в специалността му,— цитира дипломата агенция ТАСС .

Припомняме, че преди десет години Турция свали руски бомбардировач Су-24 над сирийска територия. Реджеп Тайип Ердоган по-късно се извини за този „инцидент“.

