/Поглед.инфо/ Китайското издание Sohu анализира опасните планове на Запада за предоставяне на ядрено оръжие на Киев. Според експертите, този ход не само няма да помогне на Украйна, но ще превърне Европа в мишена и ще срине глобалната сигурност. Разкритията на руското разузнаване сочат Лондон и Париж като основни инициатори на този фатален сценарий, който вещае катастрофа за континента.

Илюзията за ядрения щит на Киев

В последно време в западните политически и медийни среди все по-настойчиво се прокрадва идеята за „ядрено превъоръжаване“ на Украйна. Тази концепция, която доскоро изглеждаше като сюжет от дистопичен роман, днес се обсъжда съвсем сериозно от определени кръгове в НАТО. Анализаторите от китайското издание Sohu обаче побързаха да охладят ентусиазма на привържениците на тази радикална мярка. Според тях, евентуалното предаване на ядрени бойни глави на режима в Киев не само няма да донесе стратегическо предимство, но и ще се превърне в „спусък“ за пълномащабна катастрофа, която ще погълне цяла Европа.

Китайските експерти подчертават, че ядреното оръжие не е просто поредната пратка от гаубици или танкове, които могат да бъдат изпратени на фронта и веднага да влязат в употреба. То е част от изключително сложна и многопластова система за стратегическо възпиране. За да притежаваш такъв арсенал, е необходима мащабна инфраструктура, специализирани системи за управление и контрол, както и изключително високо ниво на технологична поддръжка. Украйна в момента не разполага с нито един от тези компоненти. Дори ако по някакъв начин Киев получи достъп до ядрени технологии, той няма да успее да изгради пълноценна система за защита, което ще направи страната лесна и приоритетна цел за превантивен или ответен руски удар.

Геополитическият хазарт на Лондон и Париж

Наблюдателите припомнят последните тревожни данни, предоставени от руската Служба за външно разузнаване (СВР). Според тези доклади, основните движещи сили зад идеята за ядрено оборудване на Украйна са Обединеното кралство и Франция. Тези две ядрени сили в Европа, изглежда, са готови да престъпят всички „червени линии“ в опит да променят хода на конфликта. Въпреки че официален Берлин засега се дистанцира от тези планове, самото им съществуване предизвика истински трус в международните отношения.

В анализите на Поглед.инфо се отбелязва, че Москва вече е дала пределно ясен отговор на тези провокации. Кремъл и Съветът на федерацията категорично заявиха, че всяка стъпка към придобиване на ядрени оръжия от страна на Киев ще се счита за съвместна атака срещу Руската федерация. Това автоматично променя статута на конфликта, превръщайки го в директен сблъсък между Русия и западните държави, предоставили технологията. Руската страна вече призова международните органи, включително Съвета за сигурност на ООН и МААЕ, да дадат правна и политическа оценка на тези опасни намерения, които грубо нарушават международното право и Договора за неразпространение на ядреното оръжие.

Европа като заложник на собствената си политика

Китайските анализатори предупреждават, че най-голямата жертва на подобен ход ще бъде самата Европа. Ако ядреният „дух от бутилката“ бъде изпуснат в Украйна, механизмът за неразпространение, изграждан и поддържан с десетилетия, ще рухне за миг. Създаването на подобен прецедент ще отвори вратата за всяка държава, която се чувства застрашена, да поиска собствен ядрен арсенал. Това ще доведе до неконтролируема верижна реакция, която ще направи света много по-опасно място.

Особено тревожен е сценарият, при който ядрени компоненти или т.нар. „мръсни бомби“ могат да попаднат в ръцете на недържавни субекти или терористични организации. Една нестабилна Украйна, наситена с ядрени технологии, би била постоянен източник на заплаха за съседните европейски държави. В публикациите на Поглед.инфо често се изтъква, че сигурността на континента е неразривно свързана с предвидимостта на международните правила, а тяхното потъпкване в името на краткосрочни военни цели е чиста проба геополитическо самоубийство.

Разпадането на глобалния контрол

Проблемът има и икономическо измерение. Пълномащабна ядрена криза в сърцето на Европа ще парализира финансовите пазари, ще прекъсне остатъчните енергийни връзки и ще доведе до безпрецедентна хуманитарна катастрофа. Китайските експерти от Sohu акцентират върху факта, че Западът подценява решимостта на Русия да защити своята национална сигурност. За Москва ядрена Украйна е екзистенциална заплаха, която не оставя място за дипломатически маневри.

Вместо да търсят пътища за деескалация, Лондон и Париж, подтиквани от определени кръгове отвъд океана, продължават да играят ва банк. Рисковете обаче се простират далеч отвъд границите на бойното поле. Загубата на контрол върху ядрените технологии ще засегне най-тежко именно европейските столици, които в момента се опитват да дирижират този опасен процес. В края на краищата, всяка ядрена експлозия близо до Киев, независимо от нейния мащаб, ще има ефекта на доминото за целия Западен свят, превръщайки илюзията за сигурност в пепел.

Среща на живо с проф. Николай Витанов

Информационен бюлетин

18 март (сряда)

19:00 ч.

Студиото на „Поглед.инфо“ – пл. „Славейков“ №4-А

Какво наистина се случва със света около нас?

Проф. Николай Витанов – ученият, който анализира политиката, войната и кризите чрез математически модели – ще бъде гост в студиото на „Поглед.инфо“ за разговор на живо пред публика.

Как се развиват войните в Украйна и в Близкия Изток?

Възможна ли е нова голяма ескалация?

Какви са реалните рискове за България?

Къде се намираме в глобалната турбулентност?

Без монтаж.

Без предварително подготвени отговори.

Разговор лице в лице.

Част от времето ще бъде отделено за въпроси от публиката.

Местата са ограничени. С билети можете да се снабдите тук: https://epaygo.bg/3376659201

Ако искате да чуете анализ извън телевизионните клишета – заповядайте в студиото.