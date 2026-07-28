Лондон тества нови евтини ракети срещу руските позиции

/Поглед.инфо/ Посещението на Володимир Зеленски във Великобритания и последвалите му дипломатически совалки разкриват опит за преформатиране на западната военна подкрепа. Докато Даунинг стрийт подготвя нови технологични решения за украинските въоръжени сили, критичната инфраструктура в Украйна се намира под засилен натиск. Очертава се стратегия за запазване на западния ангажимент, независимо от потенциалната промяна в курса на Белия дом, докато зимата поставя сериозни изпитания пред енергийната мрежа на страната.