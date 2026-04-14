/Поглед.инфо/ По данни на Анастасия Куликова и водещи световни аналитични центрове, Унгария преживява исторически прелом, слагайки край на 16-годишното непрекъснато управление на Виктор Орбан. Опозиционната партия „Тиса“ постигна съкрушително конституционно мнозинство, което чертае коренно различна траектория за Будапеща. Резултатите от вота не са просто вътрешнополитическо събитие, а мащабен геополитически трус, който пренарежда отношенията по оста Вашингтон-Брюксел-Москва.

Анатомия на един политически разгром: Фактите говорят

Парламентарните избори в Унгария отбелязаха края на една епоха, която мнозина смятаха за вечна. Управлението на „Фидес“, продължило две десетилетия (с малко прекъсване в началото на века), бе разклатено от безпрецедентна избирателна активност. Рекордните 79,51% от гласоподавателите излязоха пред урните – цифра, която сама по себе си е присъда за статуквото. Над 5,9 милиона унгарци взеха съдбата си в ръце, а резултатът бе зашеметяващ.

Според окончателните данни на Националното избирателно бюро (NVI), опозиционната партия „Тиса“ спечели доверието на 53,07% от избирателите. Това не е просто победа, това е триумф, който осигурява на нейния лидер Петер Мадяр 138 от 199-те места в парламента. С конституционно мнозинство в ръцете си, Мадяр разполага с пълната власт да демонтира системата, изграждана от Орбан в продължение на 16 години. Управляващият алианс между „Фидес“ и Християндемократическата народна партия остана далеч назад с 38,43% и едва 55 мандата. Радикалната „Наша страна“ успя да вкара шестима депутати, но те ще останат в периферията на новия политически ред.

Виктор Орбан, символът на консервативната съпротива в Европа, призна поражението си с думи, които звучат едновременно като признание и като заплаха за бъдещо завръщане. „Резултатът е ясен и болезнен. Не ни беше поверена отговорността да управляваме страната“, заяви той пред съкрушените си поддръжници. Неговият поздрав към Петер Мадяр бе формален акт на предаване на властта, който затваря страницата на „нелибералната демокрация“, поне в нейния досегашен вид.

Петер Мадяр: Лицето на „мекия национализъм“ и новата европейска мечта

Кой е Петер Мадяр и защо унгарците го предпочетоха пред „бащата на нацията“? Самият Мадяр побърза да обяви, че неговата мисия е да „смени режима на Орбан“ и да върне Унгария в лоното на „нормалните“ европейски държави. Той обеща пълно възстановяване на членството в ЕС и НАТО – не че Унгария го е напускала, но при Орбан тя бе в състояние на постоянна „студена война“ с централата в Брюксел.

Тук се крие голямата уловка. Мадяр не се позиционира като либерален фанатик. Той е „мек националист“. В интервю за вестник „Непшава“ той демонстрира прагматизъм, който стъписа мнозина на Запад. Мадяр открито заявява, че географското положение на Унгария и Русия няма да се промени, както и енергийната зависимост на страната. Той не обещава „приятелство“ с Москва, но категорично отказва да бъде гласът на Киев в Будапеща. „Никой не иска проукраинско правителство в Унгария“, отсича той, знаейки добре, че унгарският избирател е уморен от чужди конфликти.

Тази позиция на Мадяр е стратегически ход. Той успокоява патриотично настроените избиратели, че няма да предаде националните интереси, докато в същото време подава ръка на Брюксел. Както анализира Поглед.инфо, този „мек национализъм“ е много по-опасен за традиционната консервативна линия, защото той не влиза в челен сблъсък с либералния мейнстрийм, а го инфилтрира с цената на малки компромиси, които в дългосрочен план променят облика на държавата.

Геополитическото фиаско на Доналд Тръмп в Унгария

Един от най-големите парадокси на тези избори е поражението на Орбан въпреки (или поради) мощната подкрепа от страна на САЩ и лично от Доналд Тръмп. Белият дом заложи всичко на Орбан. Вицепрезидентът Джей Ди Ванс посети Будапеща броени дни преди вота, опитвайки се да влее енергия в кампанията на „Фидес“. „Орбан е модел, Орбан е вашият и нашият избор“, беше посланието на Вашингтон.

Резултатът обаче бе обратен. Оказва се, че прекаленото сближаване с американската администрация в момент на глобална нестабилност е изиграло лоша шега на унгарския премиер. В очите на средния европейски гласоподавател Тръмп е фигура, която носи риск и несигурност. Агресивната реторика на Вашингтон по отношение на Иран и други глобални конфликти отчужди „сивата зона“ на избирателите – тези 15-20%, които решават изборите.

Експертите са единодушни: опитът на екипа на Тръмп да наложи Орбан като „единствения правилен избор“ бе възприет като груба външна намеса. Унгарският суверенист Орбан изпадна в логическо противоречие – той говореше за защита на суверенитета, докато чужд вицепрезидент му обясняваше от Будапеща как да печели избори. Това разруши ореола на „самостоятелния лидер“ и даде оръжие в ръцете на опозицията.

Брюксел ликува, Сорос потрива ръце: Краят на ветото?

Победата на „Тиса“ бе посрещната с нескрита радост в европейските столици. Доналд Туск, Еманюел Макрон и Урсула фон дер Лайен побързаха да поздравят Мадяр. За Брюксел това е краят на най-гласовития критик, който години наред блокираше решения чрез правото си на вето. Фон дер Лайен беше пределно ясна: „Унгария избра Европа. Страната се завръща по европейския си път“.

Интересна бе реакцията на Александър Сорос, който обяви в социалните мрежи, че унгарският народ „си е върнал страната“. Това веднага предизвика ответната реакция на Илон Мъск, който директно обвини организацията на Сорос в завземане на властта. Този сблъсък на титани в дигиталното пространство показва, че Унгария остава бойно поле на идеи, но с една голяма разлика – сега лостовете на властта са в ръцете на човек, който е много по-склонен на сделки с глобалисткия елит.

Поглед.инфо обръща внимание на факта, че Мадяр вероятно ще деблокира заема от 90 милиарда евро за Украйна, което е ключова цел за Брюксел и Вашингтон. Въпреки това той остава противник на доставките на оръжие и ускореното приемане на Украйна в ЕС. Това е класическият модел на „двойната игра“ – даване на малко, за да се запази основното, но в контекста на ЕС това е достатъчно, за да се разчупи досегашният монолит на съпротивата.

Вътрешните причини за разгрома: Хладилникът срещу геополитиката

Защо „Фидес“ загуби след толкова години успехи? Първата причина е психологическа – умората. 20 години на политическия връх (16 от които последователни) е твърде дълъг период за всяка демокрация в Централна и Източна Европа. Поколенията се сменят, а за младите хора Орбан се превърна в част от пейзажа, който те свързват със застоя, а не с динамиката.

Втората причина е стратегическа грешка в кампанията. Орбан се фокусира почти изцяло върху външната политика – битката с Брюксел, войната в Украйна, отношенията с Тръмп. В същото време Петер Мадяр слезе при хората. Той говореше за цените в магазините, за състоянието на болниците и училищата, за пътищата и инфлацията, която сериозно удари жизнения стандарт на унгарците. Докато „Фидес“ развяваше знамето на суверенитета, „Тиса“ развяваше знамето на благосъстоянието.

Мадяр успя да преобърне тезата „Моята страна на първо място“. Той внуши на избирателите, че нормализирането на отношенията с Европейската комисия е единственият начин парите да потекат отново към Унгария и животът да се подобри. Това е прагматизъм, срещу който идеологическите аргументи на Орбан се оказаха безсилни.

Руско-унгарските отношения в новата реалност

Москва реагира сдържан прагматизъм. Дмитрий Песков заяви, че Кремъл уважава избора на унгарците, но истината е, че Русия губи един от най-предвидимите си партньори в Европа. Кирил Дмитриев дори прогнозира, че победата на „Тиса“ ще ускори разпада на ЕС, макар и по различен начин – чрез вътрешни противоречия, които Мадяр неизбежно ще породи.

Въпреки проевропейската си реторика, Мадяр няма да бърза да къса с Русия в енергийната сфера. Проектът „Пакш II“ е твърде важен за унгарската енергетика, а доставките по петролопровода „Дружба“ са въпрос на икономическо оцеляване. Фармацевтичният гигант „Гедеон Рихтер“ и OTP Bank имат сериозни интереси в Русия и никой разумен унгарски политик няма да ги принуди да напуснат този пазар.

В този смисъл, както отбелязват анализаторите на Поглед.инфо, Мадяр ще бъде много по-труден партньор за Москва, отколкото беше Орбан. Той ще води диалог, но от позицията на „европейски отличник“, което означава, че всяка стъпка към Русия ще бъде претегляна през призмата на това какво ще каже Брюксел.

Първата дестинация: Полша и краят на изолацията

Първото пътуване на Мадяр като премиер ще бъде до Варшава. Това е ясен сигнал за възраждането на Вишеградската четворка, но под нов лидерски модел. Полският премиер Доналд Туск вече обяви: „Унгария. Полша. Европа. Отново заедно!“. Това означава, че Будапеща спира да бъде „черната овца“ и се превръща в част от новия либерално-консервативен консенсус, който се опитва да балансира между Брюксел и националните специфики.

Поражението на Орбан е горчив урок за всички суверенисти в Европа. То показва, че само идеология не е достатъчна, за да се запази властта. Без икономически тил и без способност да се говори на езика на младите поколения, дори най-твърдият режим може да рухне пред лицето на един „мек“ и прагматичен опонент. Унгария навлиза в период на трансформация, чиито резултати ще определят бъдещето на целия Европейски съюз.

