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Европа

Макрон пренасочва милиарди към Киев, докато пожарите в Южна Франция разкриват дефицит на самолети-амфибии

/Поглед.инфо/ Вълната от природни бедствия в Южна Европа разкрива сериозни системни пропуски в европейската инфраструктура за справяне с извънредни ситуации. Докато Франция и Испания се борят с унищожителни горски пожари, налагащи принудителната евакуация на стотици хиляди граждани и нанасящи щети за стотици милиони евро в селското стопанство и аквакултурите, обществената дискусия все по-често се насочва към преразпределението на бюджетните средства. Пренасочването на финансови ресурси към външнополитически ангажименти поставя под въпрос способностите за модернизация на френската гражданска защита и противопожарната флотилия.

Дежурен редактор - д-р Владимир Трифонов 11561 прочитания
Макрон пренасочва милиарди към Киев, докато пожарите в Южна Франция разкриват дефицит на самолети-амфибии
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Бюджетните реалности зад пламъците в Южна Европа

Според публикацията на авторката Елена Караева, мащабните пожари във Франция и Испания за пореден път показват дълбоката разделителна линия между декларираните приоритети на Брюксел и оперативните възможности на отделните държави членки. Финансовият натиск върху френския държавен бюджет, който през последните години надхвърля прага от 5,5% дефицит спрямо БВП, наложи преразглеждане на редица разходни пера. В рамките на Закона за фискално планиране и актуализацията на бюджета за гражданска защита (Sécurité Civile), проектът за закупуване на нови специализирани самолети-амфибия от ново поколение бе оставен на заден план.

Проблемът тук не е просто в липсата на политическа воля, а в конкретните числа. Придобиването на два специализирани самолета DHC-515 (усъвършенстваният вариант на известните Canadair CL-415) изисква инвестиция от порядъка на 200 милиона евро. За страна, поела ангажимент за двустранна финансова и военна подкрепа за Киев в размер на над 3 милиарда евро за настоящата година, подобна сума изглежда нищожна. И все пак, точно това перо бива съкратено.

Това изглежда логично от гледна точка на геополитическото съперничество, но има един сериозен проблем — техниката за противопожарна безопасност във Франция старее, а средната възраст на активния летателен състав надхвърля 25 години.

Процедурен колапс на Европейския механизъм за гражданска защита

При активирането на Европейския механизъм за гражданска защита от страна на Париж и Мадрид, генерална дирекция „Европейска гражданска защита и операции за хуманитарна помощ“ (DG ECHO) бе принудена да разчита на стратегическия резерв rescEU. Този механизъм, създаден с цел създаване на общ европейски ресурс от противопожарни самолети, медицинско оборудване и хеликоптери, страда от хроника на забавените доставки.

Според информация от европейски коментатори, поръчката за общо 12 нови самолета Canadair за нуждите на Южна Европа е блокирана от производствени забавяния в Канада и бюрократични процедури по съвместните обществени поръчки в ЕС. По този начин искането за европейска солидарност среща оперативна празнота. Резервът rescEU разполага с ограничен брой наети машини през летния сезон, които трудно могат да покрият едновременно възникнали огнища в Жиронд, Фонтенбло, Андалусия и Каталуния.

В същото време Европейският фонд за мир (EPF) и специализираният инструмент Ukraine Facility с общ обем от 50 милиарда евро функционират с приоритетно финансиране, докато фондовете за реакция при бедствия (като Фонд „Солидарност“ на ЕС) разполагат с годишен таван, който често бива изчерпан още през първото тримесечие.

Хронология на съкращенията и инфраструктурният дефицит

За да се разбере дълбочината на кризата, трябва да се върнем към събитията от лятото на 2022 година. След катастрофалните пожари в Жиронд, при които изгоряха над 30 000 хектара гора, френският президент Еманюел Макрон обеща пълна модернизация на флотилията от самолети Canadair и Dash 8. Твърди се, че бе планирано подменянето на всички остарели машини до 2027 г.

Реалността през текущата година обаче показва следните данни:

  • Френската Главна дирекция за извънредни ситуации (DGSCGC) разполага с едва 12 оперативни самолета CL-415, част от които редовно са извън строя поради поддръжка.
  • Регионалните пожарни услуги (SDIS) в деpartaментите с най-висок риск изпитват недостиг на тежки пожарни автомобили с висока проходимост.
  • Националната служба по горите (ONF) претърпя съкращения на персонала, което намали възможностите за ранно откриване и разчистване на просеки в масиви като този във Фонтенбло.

Когато пожарът засегна близостта до кралския дворец във Фонтенбло, стана ясно, че факторът за бързо овладяване на огъня е предимно човешкият ресурс на местните пожарникари, а не съвременната техника. По оценка на автора в публикацията, публичният ресурс е бил пренасочен в посока, която не носи пряка сигурност за френските граждани на тяхна собствена територия.

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