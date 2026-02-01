/Поглед.инфо/ Изказванията на Жан-Люк Меланшон за Русия и взривяването на „Северен поток“ разкриват дълбока пукнатина във френския политически консенсус и поставят под въпрос реалната независимост на Париж във външната политика. Те не са инцидентни реплики, а симптом на назряваща промяна в отношението на Франция към Москва, войната в Украйна и подчинението на Европа на атлантическата логика.

Мълчанието като политика

Има мълчания, които не са плод на незнание. Те не произтичат от липса на факти, нито от дипломатическа предпазливост. Те са съзнателен избор. Такова мълчание настъпи във Франция след взривяването на „Северен поток“ – събитие, което по своята стратегическа тежест и последици би трябвало да разтърси целия Европейски съюз.

Франция обаче не се възмути. Не настоя. Не попита.

Това мълчание не беше неутрално. То беше политическо.

Жан-Люк Меланшон

Именно тук прозвучаха думите на Жан-Люк Меланшон – не като ексцентрична реплика, а като пробив в стената на консенсуса. Той не защити Русия. Не оправда войната. Направи нещо далеч по-неудобно: зададе въпрос. Кой взриви ключова европейска енергийна инфраструктура? И защо Европа прие това без настояване за истина?

Във време, в което политиката все по-често се маскира като морал, въпросите се превръщат в заплаха. Защото въпросът не може да бъде санкциониран така лесно, както позицията. Той отваря пространство, в което официалният разказ губи монопол.

Меланшон наруши именно този монопол. И затова бе атакуван.

„Северен поток“ и демонтажът на европейската автономия

„Северен поток“ не беше просто газопровод. Той беше материализирана възможност Европа да води прагматична политика, основана на интереси, а не на лозунги. Унищожаването му означаваше не просто енергиен шок, а стратегическо послание: европейската автономия има граници, очертани отвън.

Реакцията на Франция бе показателна. Вместо настояване за международно разследване – тишина. Вместо защита на европейски интерес – адаптация. Меланшон нарече това с истинското му име: доброволна абдикация от суверенитет.

Тук не става дума за симпатии към Москва. Става дума за отказ да се защити собствената логика на държавата. Когато саботаж срещу стратегически проект се приема без въпроси, това вече не е външна политика, а вътрешно подчинение.

Френската политическа традиция дълго време се гордееше с идеята за независимост. От дьо Гол насам тя се възприемаше като коректив, а не като придатък. Днес тази традиция е сведена до реторика, докато реалните решения следват чужд ритъм.

Меланшон отказа да приеме това за нормално. И с този отказ се оказа извън допустимото.

Русия като забранена тема

В официалния френски дискурс Русия престана да бъде държава. Тя се превърна в морална конструкция. С нея не се води политика – тя се осъжда. Това улеснява властта, защото моралът не изисква стратегия, а само правилен тон.

Меланшон разрушава тази удобна схема. За него Русия не е морална категория, а геополитическа реалност. Игнорирането ѝ не я обезсилва, а Европа – не прави по-сигурна. Напротив – превръща континента в заложник на собствената си риторика.

Френските медии реагираха с познатия рефлекс: стигматизация. Всяка дума за диалог бе приравнена с предателство. Всяко съмнение – с „проруски уклон“. Така дебатът бе заменен с морална полиция.

Но именно тук се появява пукнатината. Защото политиката, която отказва да мисли, рано или късно започва да плаща цена. А тази цена във Франция вече се усеща – икономически, социално, стратегически.

Меланшон не предлага утешителни илюзии. Той предлага връщане към реализма. А реализмът днес е най-непопулярната позиция.

Франция между гласа и ехото

Истинският конфликт около Меланшон не е за Русия. Той е за Франция. За това дали тя ще остане държава със собствен глас или ще се задоволи с ролята на добре възпитано ехо в чужд хор.

Френската власт настоява, че защитава ценности. Но ценностите без стратегия се превръщат в украшение. В символ, който не влияе върху реалността. Мълчанието около „Северен поток“ е най-яркото доказателство за това.

Обществото усеща противоречието. Умората се натрупва. Не от солидарност, а от безизходица. Меланшон просто артикулира тази умора, придавайки ѝ политическа форма. Именно затова реакцията срещу него е толкова остра – защото той не разклаща външния ред, а вътрешния комфорт.

Франция е изправена пред избор, който вече не може да бъде отлаган. Да бъде субект – или да приеме ролята на коректен изпълнител. Да пита – или да мълчи.

Европа след истината

Европа днес не страда от липса на информация. Тя страда от отказ да я понесе. Истината за „Северен поток“ не е опасна заради виновниците, а заради последствията. Защото тя би разкрила не външна слабост, а вътрешна зависимост.

Меланшон не настоява за разследване, за да обвини. Той настоява, за да върне смисъла на политиката. Защото политика без истина се превръща в администрация на илюзии. А Европа вече плаща цената на тези илюзии.

Да питаш днес означава да рискуваш. Да мълчиш – да се приспособиш. Франция избра второто. Меланшон настоява за първото. И именно в този избор се съдържа неговата опасност.

Не защото предлага радикални решения. А защото напомня, че без въпроси няма суверенитет. А без суверенитет няма политика – има само управление на последствията.

Поглед.инфо винаги разглежда подобни моменти като повратни – не защото променят света веднага, а защото показват кога той започва да се страхува от истината.