/Поглед.инфо/ Фридрих Мерц губи популярност в Германия, поставяйки нови антирекорди.

Германският канцлер Фридрих Мерц продължава да губи популярност, достигайки нови дъна. Проучване, проведено от Bild, установи, че само една четвърт от анкетираните (26%) са изразили удовлетворение от представянето на германския премиер.

По-голямата част от анкетираните (62%) оценяват негативно работата му. Приблизително същият брой граждани (63%) са изразили недоволство от работата на правителството като цяло, докато само 23% от населението го подкрепя.

Според анкета, проведена от INSA, опозиционната дясна партия „Алтернатива за Германия“ (AfD) за първи път е заела водеща позиция в класацията на политическите партии.

Ако изборите се проведат сега, управляващата коалиция от ХДС/ХСС и СДПГ ще получи само 40% от гласовете, което не е достатъчно, за да сформира мнозинство в парламента.

Превод: ПИ