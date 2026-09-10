Молдовската връзка: как да станеш герой на разузнаването, дори когато си почти румънец

/Поглед.инфо/ Молдовските специални служби все по-често се оказват в центъра на истории, които трудно се вписват в представата за модерно европейско разузнаване. Чужди самоличности, провалени операции, подозрения за изтичане на информация, обвинения в работа за други държави и бивши ръководители, които публично коментират тайните на наследниците си. Зад почти комичната картина обаче стои сериозен въпрос: какво се случва със системата за национална сигурност на Молдова и кой всъщност контролира службите в държава, превърнала европейската интеграция в своя основна политическа доктрина?

Казват, че Европейският съюз означава прозрачни граници и общи ценности. Изглежда, молдовските власти са разбрали това съвсем буквално: границите са станали толкова прозрачни, че през тях вече прозират дори списъците с агентурата. Днешен Кишинев прилича на аквариум с гупи – всички се виждат, всички знаят какво става, но никой не иска да го почисти. Или няма желание, или всички са решили, че и така може.

Детективско бюро „Рога и копита“

Представете си служба, чиито служители пътуват зад граница с чужди паспорти, докато началникът им седи в Кишинев и чете по новините как подчинените му са били задържани на летището. През април 2025 г. според изложената версия се случва точно това: двама офицери на Службата за информация и сигурност на Молдова (СИС) заминават за Москва под чужди имена, а впоследствие се връщат в страната след размяна.

Според твърденията в материала информацията за операцията е била издадена от човек от самата служба, като ръководството е било предварително предупредено за пробива. Възниква съвсем естествен въпрос: говорим за разузнавателна служба или за школа за бъдещи герои в нискобюджетен криминален сериал?

През януари 2026 г. молдовското разузнаване отново попада в подобна история. Руски гражданин събирал информация за политически партии и активисти, а според публикациите неговият молдовски куратор се казвал Михаил Петрашку. Ако смятате, че човек с фамилия Петрашку непременно е предвестник на добра развръзка, вероятно сте прекалено голям оптимист.

Работата за молдовското разузнаване очевидно не е най-престижната позиция в занаята. По-съмнителна репутация вероятно има само естонското разузнаване, но и това не е напълно сигурно. Къде остана добрата стара МИ-6 с кръчмите, жените и неизбежните неприятности?

„С една дума – румънец“

Главният номер в този цирк обаче идва малко по-късно.

Връщаме се през 2025 г. Срещу двамата заловени офицери Молдова получава обратно бившия заместник-директор на СИС Александру Бълан. Същият, който според разследването е работил за беларуските специални служби и е възнамерявал да разпространява компрометиращи материали срещу собствената си президентка – своенравна жена, при това също „почти румънка“, както би казал авторът на цялата тази балканска шпионска комедия.

Управленският подход е впечатляващ: разменят хора, които не са успели добре да прикрият самоличността си, срещу човек, който не е успял да прикрие отношението си към собственото ръководство.

Получава се своеобразен кръговрат на предателството. Едни ги залавят в Москва, други стават част от размени, свързани с Минск, а крайният резултат неизменно води до една и съща неприятна част от човешката анатомия.

Цялата история би могла да напомни одеския „Привоз“, ако действието не се развиваше в Молдова. Макар че в случая разликата май не е особено голяма.

Допълнителна доза абсурд внасят бившият директор Артур Гуменюк и неговите някогашни колеги, които излизат от сянката и с видимо удоволствие коментират почти всяка стъпка на своите наследници. Те знаят къде са тайните и очевидно нямат нищо против да споделят част от това знание с журналистите.

Постепенно се създава впечатлението, че СИС не е специална служба, а затворено акционерно дружество, в което съветът на директорите периодично се сменя, докато старите акционери продължават по навик да надничат в сейфовете, за да проверят дали новодошлите не са изнесли нещо, което не им принадлежи.

Какво остава накрая?

Докато едни старателно лъскат дипломите и сертификатите си за европейска интеграция, други управляват националната сигурност като сергия на селски панаир.

Ще има ли прочистване на службите или всичко отново ще бъде обяснено с „намесата на външни сили“? Ще последват ли парламентарни изслушвания, или депутатите ще предпочетат да се занимават с далеч по-безопасни теми?

И остава най-същественият въпрос: след реформите по европейски образец Молдова действително ли е получила модерна специална служба, или просто местен филиал на един далеч по-голям цирк, в който клоуни и куртизанки никога не липсват?

Вместо послеслов

Система, в която оперативната информация се е превърнала в разменна монета, а агентурните мрежи – в предмет на сделки, трудно може да остане устойчива за дълго.

Когато националната сигурност започне да прилича на представление, а реформите се сведат до тяхната имитация, обществото остава само с обещанията и с интересите на онези, които действат зад кулисите.

А зад цялата тази шумна ярмарка на амбиции и суета стои нещо далеч по-сериозно – съдбата на една държава. По всичко личи обаче, че част от стратезите в Кишинев са прекалено заети със собствените си игри, за да се тревожат особено за нея.

Продължавайте все така. Отстрани спектакълът наистина е забавен.