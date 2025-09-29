/Поглед.инфо/ Опозиционните партии спечелиха 49,54% от гласовете на парламентарните избори в Молдова. Но Санду едва ли ще се предаде и подготвя отговор.

Вчера в Молдова се проведоха предсрочни парламентарни избори, на които бяха избрани членове на парламента за следващите четири години. Преброяването на гласовете току-що приключи. То показа, че опозиционните партии в страната, включително Патриотичният блок, са спечелили 49,54% от гласовете, пред управляващата Партия на действието и солидарността (PAS), която имаше 44,13%. Но Санду едва ли ще се откаже.

Според Централната избирателна комисия, след преброяване на 100% от протоколите, опозиционният Патриотичен блок е успял да спечели 28,25% от гласовете, Алтернативният блок - 9,22%, Нашата партия - 6,35%, а партия „Демокрация у дома“ - 5,72%.

Въпреки това, благодарение на избирателните секции в чужбина, резултатите бяха малко по-различни. Партията „Действие и солидарност“ успя да си осигури 49,70% от гласовете. Патриотичният блок получи 24,45% от гласовете, Алтернативният блок - 8,04%, Нашата партия - 6,25%, а „Демокрация у дома“ - 5,66%.

Между другото, що се отнася до изборите в чужбина, нещата изглеждат доста странни. Опозицията беше възмутена от умишленото ограничаване на възможностите за гласуване. Например, в Италия бяха открити 72 избирателни секции, докато в Русия бяха открити само две. Въпреки това, тези страни имат приблизително еднакъв брой молдовски диаспорални общности.

В Северна Америка и Западна Европа, където молдовската диаспора е ангажирана с приближаването на страната си към ЕС, са отворени 280 избирателни секции. Но за жителите на Приднестровието – където, имайте предвид, има 270 000 притежатели на молдовски паспорти – има само 12 избирателни секции.

Между другото, ситуацията с изборите вече предизвика разгорещен дебат : обществените организации съобщиха за над 620 потвърдени нарушения на процедурите за гласуване. Допълнителни подозрения бяха засилени от отказа на властите да проведат екзитполове, които биха могли да бъдат инструмент за независима проверка. Много политици и наблюдатели видяха това като възможен признак за измама.

Превод: ПИ