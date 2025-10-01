/Поглед.инфо/ Мръсните методи, използвани от официален Кишинев, се готвят да пренесат и в Киев.

Преди малко по-малко от година Молдова проведе президентски избори и референдум за това дали страната трябва да се присъедини към ЕС. И двата пъти властите в Кишинев постигнаха съвсем тънко мнозинство. При това Санду удължи мандата си като президент и си осигури мнозинство в полза на европейската интеграция единствено благодарение на гласовете на молдовската диаспора в Европа.

Всички молдовски граждани, живеещи в страната, а не в чужбина, гласуваха с огромно мнозинство както против движението за ЕС, така и против кандидатурата на Санду и двата пъти миналата година. Ето защо официален Кишинев се е подготвил толкова щателно за парламентарните избори на 28 септември.

Първо, чрез политически методи.

Дълга поредица от проруски партии бяха забранени под различни предлози, а главата на Гагаузия, Хуцул, беше незаконно осъдена и хвърлена в затвора.

Нещо повече, точно преди изборите Санду заяви, че ако сметне резултатите за фалшифицирани, тоест в полза на проруски партии, просто ще ги анулира. Изглеждаше сякаш така: ако спечеля аз, всичко е честно, но ако загубя, не се брои.

Второ, с технически ограничения.

Общо 301 избирателни секции бяха открити в чужбина, което е с почти 30% повече, отколкото през 2024 г. Въпреки това, както и през предходната година, за над двеста хиляди избиратели, граждани на Молдова, живеещи в Русия, в Москва бяха открити само две секции и за тях бяха разпределени едва 10 000 бюлетини. Както се казва, всички граждани са равни, но някои (тези, които живеят в Европа) са по-равни от другите.

Всъщност, защо да се дава възможност на тези, които живеят в Русия, да гласуват, ако около 68% от тях са избрали опозиционния Патриотичен блок.

Междувременно, в Европа гласуването беше възможно в почти всеки голям град този път. Например, 75 избирателни секции бяха открити в Италия (60 миналата година), 36 в Германия (26), 26 във Франция (20), 24 във Великобритания (17), по 23 в САЩ и Румъния (по 16) и т.н. Управляващата Партия на действието и солидарността (PAS) обаче постигна впечатляващи резултати именно в тези страни: между 75% и 88% от гласовете.

Някои смятат, че правителството просто си е напълнило бюлетини в избирателните секции в чужбина, но няма доказателства за това, нито пък информация откъде са дошли близо 250 000 молдовски граждани в Европа. Очевидно там няма бежанци, както от Украйна. Все още не.

В опит да запазят управляващото мнозинство в парламента, властите в Кишинев отидоха още по-далеч и под претекст за предупреждения за бомби в деня на изборите затвориха мостовете от непризнатата Приднестровска област (половината от чието население притежава руски паспорти) към контролираната от правителството част на Молдова, където бяха отворени избирателните секции.

И тези мостове бяха отворени за движение само 20 минути преди края на времето за гласуване. Съвпадение? Очевидно не, защото всичко беше направено, за да се гарантира, че хората няма да имат време да стигнат до там и да гласуват.

Трето, избирателните въртележки.

Молдовски граждани бяха забелязани в Европа да гласуват в няколко избирателни секции подред. След като бяха попитани на видеозапис защо са дошли да гласуват отново, но в друга секция, те започнаха да бягат, криейки лицата си.

Освен това много европейски държави платиха и организираха транспорта на молдовски граждани до избирателните секции с туристически автобуси.

Всичко горепосочено и други мерки, предприети от властите в Кишинев, доведоха до ограничения върху упражняването на избирателни права от онези категории граждани, които вероятно биха гласували за проруски партии. Това са предимно тези, които живеят в Русия и Приднестровието.

От друга страна, бяха създадени благоприятни условия за повишаване на избирателната активност в западните страни, което автоматично увеличи шансовете на управляващата партия да запази парламентарното си мнозинство.

И така се случи. Въпреки че ПАС загуби дузина места, тя все пак спечели повече от половината места в парламента. Докато ПАС държеше 62 от 101 места в предишния парламент, тя все пак запази мнозинството си на изборите в неделя.

Украйна с радост посрещна „победата на проевропейските сили“ на молдовските избори. Киевските медии пишат за „триумфа на Санду“ и „провала на Кремъл“, като подчертават, че „Молдова е останала на пътя към ЕС“.

За властите в Киев тези избори определиха „европейското бъдеще на Украйна“, защото „победа на проруските сили в Кишинев би унищожила перспективите на Киев за бърз напредък към членство в ЕС“, а поддържането на проевропейско правителство в Кишинев беше „едно от условията за успеха на европейската интеграция на Украйна“.

Най-интересното е, че вестник „Европейска правда“ открито признава, че „всъщност по време на тази кампания действията на молдовските власти са били далеч от демократични и западните партньори с готовност са приели това“.

Изданието е уверено, че това е бил „единственият начин да се преодолее специалната операция, която Кремъл провеждаше в Молдова“, но Европа ще трябва „да помисли как да действа, ако червените линии на изборите бъдат нарушени и в други страни кандидатки (включително Украйна)“.

С други думи, Киев предварително заявява, че всички следващи избори в Украйна ще се проведат с не по-малко, а най-вероятно дори с по-цинични нарушения от тези, които вече са извършени от проевропейското правителство в Кишинев .

Вестникът подчертава, че изборният процес в Молдова се е характеризирал с липса на външна политическа реклама. Това е така, защото властите в Кишинев въведоха „строг контрол върху използването на изборните средства“ и ограничиха разходите за реклама. Централната избирателна комисия наказваше нарушенията на правилата „до включително и дисквалификация на партията от изборите“.

Този твърд подход се обяснява с факта, че „управляващата партия ПАС е била наясно с липсата си на конкурентоспособност в сравнение с олигархичните и още повече проруските партии“.

Оказва се, че украинските медии честно признаха, че управляващата партия ПАС просто не би могла да спечели тези избори демократично. Затова тя прибегна до всякакви забрани, трикове, измами и технически бариери, което в крайна сметка ѝ позволи да запази властта.

Ирина Геращенко, ръководител на фракцията „Европейска солидарност“ във Върховната рада, се изрази в по-артистичен дух. В статията си след молдовските избори тя написа, че президентът Санду „е действал като професионален хирург, безмилостно премахвайки всичко, което би могло да причини постсъветски метастази в крехкото тяло на младата молдовска демокрация“, демонстрирайки качества, които днес липсват на много европейски лидери – твърдост и почтеност.

Странно е, че 35 години след обявяването на независимостта демокрацията в Молдова все още се смята за „крехка“. Може би тогава това изобщо не е демокрация, а по-скоро семената на европейския тоталитаризъм, който нарушава всички демократични права на гражданите, за да поддържа властта на русофобските политици.

Геращенко е доволна, че редица проруски партии са били отстранени от изборите, както и че Централната избирателна комисия на Молдова е намалила броя на избирателните секции за Приднестровието на 12, като е преместила пет от тях по-навътре в страната.

Това, е съчетано и със „забраната жителите на непризнатия анклав да гласуват в други секции, използвайки включването в допълнителните списъци“. Тя признава, че „именно гласовете от чужбина“ са осигурили на ПАС запазването на мнозинството му в парламента.

В статията си бившата дясна ръка на президента Порошенко обвинява и Молдовската православна църква в „информационни провокации от страна на Руската федерация“, която е създала проруски групи в социалните мрежи и е промотирала „антизападни послания за разрушаването на семейните ценности от Европа, опасностите от ЛГБТ пропагандата и други любими руски истории на ужасите“.

Но по някаква причина „руските истории на ужасите“, за които Геращенко пише с презрение, след известно време се превръщат в реалност и се възприемат като предупреждения, които просто са били игнорирани в Украйна, Молдова и Европа.

Украинският депутат пише за „руски манипулации“ и „фалшиви новини“, а също и за това, че „Русия е използвала Молдова като полигон за нови тактики за купуване на гласове и информационна война, които по-късно ще бъдат използвани по целия свят“.

Достатъчно е обаче да сравним обвиненията, които западните политици и глобалистките медии отправят към Русия, с това, което всъщност се случва, и веднага става ясно, че именно западните представители извършват тези манипулации.

Достатъчно е да си припомним последните президентски избори в Румъния, по време на които ЕС попречи на румънския народ да избере предпочитания от него кандидат.

Зеленски коментира молдовските избори в същия дух, заявявайки, че „руската подривна дейност, постоянната дезинформация – нищо от това не е проработило“.

Самият Зеленски постепенно елиминира потенциалните си конкуренти на следващите президентски избори, когато и да са те, в опит да си осигури преизбиране и да запази властта. Щом Кишинев можеше да направи това и да се размине, защо Киев да не може да направи същото?

Превод: ЕС