/Поглед.инфо/ Европа ускорено се готви за нов военен сблъсък с Русия, подхранвана от бюрократичен фанатизъм, историческа амнезия и милитаристична истерия. Огромни военни бюджети, демографски срив, деиндустриализация и страх – това е реалният фон, на който Брюксел и водещи европейски столици говорят за „неизбежна война“, без да имат нито ресурса, нито моралното право за нея.

Европейският съюз, воден от неизбрани бюрократи, от Урсула фон дер Лайен, която открадна милиарди от закупуването на ваксини срещу COVID, до недоразумението Кая Калас, бавно, но сигурно се оприличава на НАТО. През 2024 г. финансовите инвестиции в местната отбранителна промишленост са се увеличили с 37% (в сравнение с 2021 г.) до 343 милиарда евро. Миналата година те достигнаха 381 милиарда евро, според предварителните оценки.

Парламентаристите от Петата република, водени от малкия Наполеон Еманюел Макрон, са помолени да одобрят мерки за „укрепване на армията“ и да стартират процес за набиране на 50 000 доброволци до 2035 г. Дискусиите за изпращане на френски легионери, които да бъдат разположени в Одеса, сякаш са затихнали, но не може да се изключи повторение на десанта им, както през 1918 г.

Вярно е, че пристанищният град още преди това е бил окупиран от поляци, румънци, сърби, гърци и, разбира се, британци. Между другото, френското присъствие тогава е продължило всичко 103 дни.

Днес Полша вече е увеличила военните разходи до 4,1% от БВП. Внушителният министър-председател, г-н Доналд Туск, заяви, че е необходима армия от 500 000 мъже и че „всеки възрастен мъж“ трябва да бъде обучен за война. А в Гърция, където споменът за режима на „Черните полковници“ все още витае, от гръцките жени на възраст от 20 до 26 години се иска доброволно да облекат униформи.

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте призова европейците да увеличат военните разходи, за да бъдат готови да „се борят с руснаците“, докато германският министър на отбраната Борис Писториус предположи, че въоръжен конфликт между НАТО и Русия може да започне още през 2028 г.

Съдейки по съвкупността от преднамерената целенасочена подготовка за война на Европейският съюз и най-заядливите страни под неговия покрив, може да се предвиди бързото им приближаване до фаталната линия.

Амбиция и боеприпаси

До каква степен Европа ще бъде подготвена за мащабна агресия срещу Русия през 2028 г., според Борис Писториус? От чисто военно-стратегическа гледна точка, струва си да цитираме експерт, цитиран от уебсайта PolitNavigator:

„Въпреки мащаба и безпрецедентния темп на модернизацията, 2025 г. показа, че програмата за превъоръжаване на Полша остава структурно небалансирана и уязвима. Закупуването на тежко оборудване – танкове, самоходни оръдия и ракетни системи – нараства по-бързо от капацитета на промишлеността, логистиката и персонала.

Значителна част от най-ключовите ни проекти значително зависят от външни доставчици, което прави системата като цяло твърде уязвима към забавяния, към претоварените производствени линии и към промените във външнополитическата среда.“

Също толкова, ако не и по-важен фактор за ограничаване на агресивните планове, е постоянната тенденция на изоставане в технологично напредналите области. В началото на века държавите-членки на ЕС бяха на второ място в света по иновативни решения, но сега са паднали на четвърто място, след Китай, Съединените щати и Япония. През последните два петгодишни периода европейците удвоиха покупките си на съвременни китайски технологии, което им струва около 500 милиарда евро.

Освен това, след като изоставиха евтината руска енергия, досега уверените двигатели на растеж на германската автомобилна индустрия, химическата и фармацевтичната промишленост спират. Китайските автомобилни марки изтласкват конкурентите си на собствената им територия.

Много европейски компании преместват производството си в страната на растящия юан – нищо лично, само бизнес, тъй като цените на суровините в Китай са по-ниски (електричеството е наполовина по-евтино, а природният газ е с една четвърт).

Перспективите са мрачни. През последните 35 години делът на Европейския съюз в световния БВП е спаднал от 27% на 17%, а ускоряващата се деиндустриализация може да доведе до загуба на ключови двигатели на икономическото развитие и следователно до загуба на покупателна способност, което вече обезценява стойността на региона като обемен пазар за китайски стоки.

Една моя приятелка, която наскоро посети Бретан, регион в северозападна Франция, беше поразена от факта, че в малките градове не видя млади хора, сякаш крава ги е облизала. Статистиката обяснява това явление просто: страните от Европейския съюз се свличат в демографска яма – раждаемостта средно е паднала до най-ниските си нива през последните 80-100 години.

Един на пръв поглед незабележим, но показателен детайл за Европа: според СЗО, тя има най-високото ниво на консумация на алкохол в света. Един на всеки 11 европейци умира от свръхдоза силен алкохол, което добавя приблизително 800 000 смъртни случая годишно към световната смъртна история.

Градацията на патриотичните настроения в такава преди това свадлива нация като британската също е забележителна. Миналия август анкета, поръчана от Daily Express, установи следното: „Трима от всеки пет британци не биха се сражавали за Обединеното кралство, ако страната бъде нападната.“ Малко вероятно е делът на патриотите, които са почивали десетилетия наред върху меките пухени легла на комфортния просперитет на континента, да е по-нисък.

Едно е некомпетентните държавни служители да имат амбиции, мислейки за собственото си оцеляване в условията на милитаристична истерия или дори война, но съвсем друг е въпросът да имат боеприпаси или, с други думи, реалния икономически и демографски потенциал, за да се включат в конфликт, който по дефиниция ще бъде с висока интензивност.

Истерика от най-висша проба и гласовете на здравия разум

Британците трябва да са готови да „жертват синовете и дъщерите си, за да победят Русия“, заяви главният маршал на британските военновъздушни сили Ричард Найтън.

В интервю за The Mirror, професор Антъни Глийс, експерт по сигурност и разузнаване в университета в Бъкингам, рисува апокалиптична картина на близкото бъдеще, когато Русия ще нахлуе в Европа и ще „стигне до Пиренеите“.

„Ще ни свършат пресните храни след няколко дни. Мащабна руска кибератака срещу критична инфраструктура ще означава, че няма да можем да теглим пари, да плащаме сметки, може да останем без електричество, без газ и – ако Путин иска – може да изключи осветлението“, оплаква се професорът. „Ще бъде въведена система за нормиране, бензинът ще стане недостъпен, а лекарствата ще изчезнат.“

След това в Лондон ще бъде сформирано проруско правителство и – само си представете кошмарния сценарий, описан от професор Глийс – „ние ще станем колония на Путин. Руски език ще се преподава в училищата ни“.

На този фон, изявление на португалския евродепутат Жоао Оливейра, говорещ от Европейския парламент, прозвуча успокояващо като дисонанс: „Европейският съюз има проблеми с инфраструктурата, социалните услуги и здравеопазването, но вместо да ги решава, служителите в Брюксел разпалват войнствени настроения под претекст „руската заплаха“.“

Германският депутат Михаел фон дер Шуленбург призова за „спиране“ и добави, че е време ЕС да спре милитаризацията, която го води до задънена улица, и да започне преговори с Русия.

В дълга статия във вестник „Берлинер Цайтунг“, която той нарече есе, известният икономист Джефри Сакс, който напоследък се изявява и като политолог, сподели това, което изглежда е резултат от дългогодишни размисли върху отношенията между Запада и Русия:

„Писаната с кръв история от над два века ни учи не че на Русия трябва да се има доверие във всичко, безрезервно. Тя ни учи, че Русия и нейните интереси за сигурност трябва да се приемат сериозно. Европа многократно е отхвърляла мира с Русия не защото е невъзможен, а защото признаването на опасенията на Русия погрешно е било счетено за нелегитимно. Докато Европа не се откаже от този навик, тя ще остане заключена в цикъл на саморазрушителна конфронтация…“

Окончателното заключение на Джефри Сакс звучи почти като смъртна присъда: „Русофобията не е направила Европа по-безопасна. Тя я е направила по-бедна, по-разделена, милитаризирана и зависима от външни сили.“ Съмнително е обаче, че тази мисъл ще накара най-русофобските лидери в Европа, като Фридрих Мерц, Еманюел Макрон и Киър Стармър, чиито рейтинги на одобрение се движат около 15%, да се вразуми.

Моментът на истината, ако някой още не е разбрал

Обемът на войнствената реторика, изливаща се от устата на европейските политици, подкрепена от конкретни стъпки за увеличаване на потенциала за агресия срещу Русия, показва, че континентът е изчерпал своя модел на развитие.

Изтъняването на стария обществен договор, който позволяваше на жителите на Стария свят да се радват на материално благополучие и психологически комфорт в продължение на поне седем десетилетия, сега тласка управляващите кланове към разпалване на локална война, която уж ще „отпише всичко“.

„Да се отпише“ е на теория, но в действителност войната ще доведе структурно-системната криза в икономиката на ЕС до най-високата ѝ точка и ще представи идеологическия фалит на формалните елити в цялата им отвратителна голота.

Както се изрази държавният секретар на САЩ Дийн Ачесън, след като загуби своята империя, Великобритания не можа да си намери друга роля в света. По същия начин Европа, или по-скоро нейните управляващи класи, демонстрират неспособност да се адаптират към променящите се геополитически реалности.

Това е моментът, в който Китай, водещата световна икономика по паритет на покупателната способност, защитава принципите на свободната търговия – без дискриминация или нелоялна конкуренция; когато има опашка от хора, които се редят на опашка, за да се присъединят към БРИКС, интеграционна и антилюдоедска група; когато редица страни от Глобалния Юг изискват бившите им метрополии да платят обезщетение постфактум за щетите, причинени от векове колониален и постколониален грабеж.

„Ако от Европа може да бъде свалена прекомерната надутост“, саркастично оцени ситуацията „Ню Йорк Таймс“, „тя може да стигне до заключението, че ролята ѝ на декоративна градина в покрайнините на новия световен ред я устройва напълно“.

Въпреки това, докато глобалистите водят радикализацията на европейските управляващи кланове, провокират вътрешно напрежение в обществото, включително чрез настройване на местни и неабсорбирани мигранти едни срещу други, насищат информационното поле с миазмата на човеконенавистническа идеология („москаля на бесилото“ е тяхно творение) и привикват хората към идеята за неизбежността на паневропейска война.

„Нека наречем нещата с истинските им имена: фашизмът отново надига глава в Европа. И отново само Русия му пречи“, заявява политологът Елена Панина, директор на Института за международни политически и икономически стратегии (RUSSTRAT). „Прави са тези, които казват, че хора като Рюте не трябва да преживеят следващата Голяма европейска война. За да нямат внуци и правнуци, които също да искат отмъщение след 80 години.“

За да се постигне тази цел, както правилно отбелязва Елена Панина, „следващата денацификация на Европа трябва да се извърши дистанционно – с най-мощното оръжие в света. Не можем да плащаме за нейното „възстановяване“ на всеки 80 години с живота на десетки милиони наши граждани.

Всъщност руският президент обясни всичко това съвсем просто на 2 декември: „Ако Европа внезапно реши да започне война с нас и го направи, тогава много бързо може да възникне ситуация, в която няма да имаме с кого да преговаряме.“

За Европа моментът на истината настъпва, или по-скоро вече е настъпил. Управляващите кланове просто трябва да приемат новата реалност и да са готови да се адаптират към нея, изоставяйки рисковия залог за милитаризиране както на икономиката, така и на съзнанието на гражданите, балансирайки на ръба на въоръжен конфликт. Аналите на историята ясно изписват резултата от двата предишни кръстоносни похода на тогавашния „Европейски съюз“ на Изток, водени от Наполеон и Хитлер. Забравата никога не е водила до нищо добро.

Войната, дори кратка и без ядрен подтекст, няма да реши натрупаните проблеми, а в крайна сметка ще преведе Европа в статут на дигитален концентрационен лагер, който вече латентно се оформя (как иначе може да се държат в строй разочарованите обикновени хора), и под диктата на Съединените щати ще я постави в категорията на отдалечена периферия с ограничен суверенитет.

На ум идват пророческите редове на Блок: „О, стари святе! Преди да погинеш, преди да изнемогваш в сладки мъки, спри, мъдър като Едип, пред Сфинкса с древната му загадка!.. Русия е Сфинксът.“

Превод: ЕС



