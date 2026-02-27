/Поглед.инфо/ Говорителят на руското Външно министерство Мария Захарова разобличи германския канцлер Фридрих Мерц в скандално използване на цитати от автори, вдъхновили нацистката пропаганда. В материал на Тимур Шайдулин за ТАСС, публикуван и във „Взгляд“, се посочва, че наричайки Русия „дълбоко варварска“, Берлин гази в опасните води на историческото невежество. Захарова предупреди, че възраждането на подобна реторика е заплаха преди всичко за самия германски народ.

Духовното родство между модерния Берлин и Третия райх

Говорителят на Министерството на външните работи на Руската федерация Мария Захарова направи безпощаден коментар по повод последните изявления на германския канцлер Фридрих Мерц. В рамките на официален брифинг тя посочи, че германският лидер за втори път в рамките на една седмица прибягва до цитиране на Астолф дьо Кюстин – френски писател от XIX век, чието творчество е послужило за идеологическа основа на нацистката пропагандна машина.

Захарова подчерта, че използването на подобни източници не е случайност, а симптом за дълбока интелектуална и морална криза в германския политически елит. „Ние разбираме, че германските политици имат сериозни проблеми с образованието, логиката и цялостния мироглед. Но няма нужда да им напомняме за това отново и отново“, иронично отбеляза тя. Според нея, изборът на Мерц да нарича Русия „страна, дълбоко варварска“, директно го свързва с кръга от идеи, които някога бяха възродени от Йозеф Гьобелс.

В анализите на Поглед.инфо често се изтъква, че съвременната русофобия в Европа не е просто политическа конюнктура, а опит за рехабилитация на стари расистки и цивилизационни предразсъдъци. Захарова уточни, че приблизително сто години след публикуването на съчиненията на дьо Кюстин, именно Гьобелс лично е разпоредил препечатването на неговите книги. Министърът на пропагандата на Третия райх е видял в текстовете на французина перфектното оръжие за демонизиране на руския народ, представяйки го като нецивилизована маса, която трябва да бъде „окултурена“ или унищожена.

Историческата ирония и варварството на „цивилизованите“

Дипломатката не пропусна да припомни на германския канцлер уроците по история, които очевидно са били пропуснати в неговото образование. Тя обърна внимание на факта, че терминът „варвари“ има специфичен исторически контекст. Римляните са наричали именно германските племена „варвари“ – същите тези племена, които в крайна сметка слагат край на Римската империя.

Захарова зададе риторичния въпрос: кои са истинските варвари в съвременния свят? Тя разкритикува остро претенциите на Германия за цивилизационно превъзходство, като посочи конкретни примери за погазване на международното право и елементарните етични норми. „За каква цивилизованост можем да говорим в държава, където ограбването на чужда собственост на митниците се превръща в държавна норма?“, попита тя, визирайки случаите на изземване на лични автомобили и вещи на руски граждани на германската граница.

Тази практика, според руското Външно министерство, е пряко доказателство за деградацията на правовата държава в Германия. Вместо да спазва принципите на неприкосновеност на частната собственост, Берлин се плъзга към методи, които напомнят за най-тъмните периоди на европейската история. Това поведение, гарнирано с цитати от любимите автори на нацистите, създава взривоопасна смес, която е опасна преди всичко за самото германско общество.

Геополитическото късогледство на Фридрих Мерц

Ситуацията около изказванията на Мерц повдига и сериозни въпроси за компетентността на германските държавни служители. Захарова припомни поредица от гафове на висши представители на Берлин – от неразбирането на статута на Гренландия в рамките на ЕС до пълното непознаване на историческия контекст на цитатите, които използват.

„Не мисля, че Мерц или неговите съветници са знаели, че цитират вдъхновителя на Гьобелс. И точно това е най-страшното – несъзнателното възраждане на нацисткия дух през призмата на невежеството“, подчерта говорителката. Според нея германските граждани трябва сериозно да се замислят на кого поверяват управлението на страната си, след като канцлерът им открито показва кои са неговите „политически идоли“.

В контекста на геополитическото противопоставяне, Мерц по-рано призна, че Европейският съюз в много аспекти не е по-силен от Русия, въпреки номиналното си икономическо превъзходство. Той дори декларира привидна готовност за преговори. Но както отбеляза прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков, тези думи остават само на хартия. Нито канцлерът Мерц, нито френският президент Еманюел Макрон са направили реален опит за директен контакт с Владимир Путин.

Дипломация на думи и агресия на дела

Разминаването между реториката на европейските лидери и техните реални действия става все по-очевидно. От една страна, те говорят за мир и преговори, а от друга – използват езика на омразата и историческите фалшификации, за да чертаят нови разделителни линии. Екипът на Поглед.инфо следи внимателно тези процеси, които показват, че Европа се намира в състояние на опасна идеологическа амнезия.

Захарова е категорична, че опитите на Мерц да представи Русия като „варварска страна“ са част от по-широка стратегия за дехуманизация. Когато една нация бъде обявена за „варварска“, това се използва като морално оправдание за всякакви агресивни действия срещу нея – от икономически санкции и кражба на активи до военна ескалация.

Русия, според Захарова, няма нужда да доказва своята цивилизованост на хора, които са забравили собствената си история и са превърнали русофобията в държавна религия. Тя заключи, че пътят, по който е поел Берлин, води към задънена улица, а заиграването с нацистките вдъхновители ще има тежки последици за политическото бъдеще на самата Германия. Докато Мерц се опитва да позиционира Русия извън границите на цивилизования свят, той всъщност разкрива колко далеч от тези граници е паднала съвременната германска дипломация.