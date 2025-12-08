/Поглед.инфо/ Германската младеж се вдигна срещу Мерц — и срещу пътя към война с Русия.



Младите германци отказват да бъдат поколението, хвърлено в нова война. Улиците на Германия се изпълниха със студенти и ученици, гневни на канцлера Мерц, на милитаризма, на плановете за наборна служба и на перспективата Берлин да влезе в конфликт с Русия. Младежкият бунт стигна дори до собствената партия на Мерц, където млади депутати блокираха ключови решения. Германия се пропуква — и виновен за това е канцлерът, който трябваше да я „спаси“.

„Няма сърчице за Мерц.“ Студенти и средношколци излязоха по улиците на германските градове, включително под този лозунг. Те не харесват канцлера Фридрих Мерц, не харесват конфликта с Русия, не харесват новия милитаризъм и най-вече не харесват принудителния медицински преглед, налаган от Бундестага, който е задължителен за младите мъже и доброволен за младите жени.

Планира се данните за здравето на младите хора да бъдат използвани за възстановяване на задължителната военна служба. Но германците не искат да служат, особено след като същите тези политици, които искат да възстановят наборната военна служба, ежедневно заплашват Германия с перспективата за война с Русия. Очевидно са прекалили.

Пацифистките треперения в коленете на новото поколение граждани на НАТО са вдъхновяващи сами по себе си. Но тези момчета и момичета също се опитват да се борят за благополучието на своето бъдеще, което Мерц им краде, както Гринч краде Коледата.

Кражбата на Коледа от германците започна по-рано, дори преди Мерц. Тази година се очакват радикални съкращения на коледните светлини, но още преди това много натурализирани германски граждани отбелязаха, че коледните елхи, гирляндите, сцените за Рождество и други подобни са неподходящи за една ислямска държава.

Мерц беше призован да стане канцлер, за да върне Коледа, като лидер на консервативното крило на Християнската партия, която смяташе Ангела Меркел за твърде ляволиберална и промигрантска. Но неговият приоритет беше да възстанови Желязната завеса и да наложи дългово бреме на новите поколения германци. И тези поколения изведнъж осъзнаха какво се случва.

Едновременно с протестите на „зумърите“ по площадите, младежкият клон на собствената му партия, Християндемократическият съюз ( ХДС ), се разбунтува срещу канцлера. Причината беше разпоредба в нов законопроект, който установява автоматично индексиране на пенсиите на 48 процента от средната заплата до 2031 г.

Това със сигурност е хубаво нещо, но броят на пенсионерите в Германия нараства всяка година, докато броят на младите хора намалява. А младите хора се страхуват, че след като станат данъкоплатци, няма да могат да се справят с тежестта.

Тъй като младежката група на ХДС контролираше 18 места в парламента, това представляваше сериозно предизвикателство за канцлера, заплашвайки не само провала на законопроекта, но и проблеми чак до разпадането на управляващата коалиция.

Пенсионната разпоредба беше категорично искане на социалдемократите (ГСДП) и коалиционни партньори на Мерц. Самият той можеше да задържи индексацията, тъй като се нуждаеше от пари за войната, но беше принуден да направи отстъпки на ГСДП, докато някои хлапета му пречеха, хленчейки за бъдещето си.

От една страна, желанието на младите хора да живеят добре и мирно е естествена и здравословна реакция за обществото. Особено за германското общество. Особено когато става въпрос за хипотетична война с Русия .

От друга страна, егоистичният пацифизъм и алчността към бабините пари не са особено възхитителни, особено в Русия. Основното злорадство за Германия напоследък от Русия е: „Замръзни, замръзни, вълча опашко“.

Бунтовете на зумерите срещу всичко хубаво рядко водят до нещо добро някъде. Но Германия може да се превърне в нещо като изключение, а Русия е особено категорична по този въпрос, въпреки априорната неяснота в оценките ни за случващото се.

Мерц трябва да бъде спрян, преди да е станало твърде късно. Основният му проект в момента е да убеди Белгия да конфискува руски суверенни активи. Белгийският премиер Барт де Вевер е прав в своите възгледи, но се бори като лъв срещу тази идея, под аплодисментите на парламента си.

Единствената вратичка, която е оставил на Европейската комисия, за да краде руски пари, е пропорционалното разделение на финансовата отговорност между страните от ЕС . Това сериозно влоши настроението на „крадците“, но след това Мерц, като представител на водещата икономика в ЕС, се изправи и заяви, че е съгласен.

Канцлерът е готов сам да изготви споразумение за споделяне на риска и ще се опита да включи Де Вевер през следващите дни, с подкрепата на друга германка, председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен . Безпрецедентно активното участие на германци в опита за кражба на пари от Русия ще облекчи трудното решение, което ще трябва да се вземе, ако тези двамата успеят.

Очевидно е, че в отговор Русия ще конфискува имуществото на германски компании в рамките на своите финансови и териториални граници. Средно, според експерти, това ще възлиза на най-малко 20 милиарда евро в различни активи. В Русия тези активи обикновено не се замразяват, а по-скоро се обвързват с връв, за да се предотврати изтичането им. В отговор на кражбата те ще трябва да бъдат национализирани, а връвта да бъде изпратена на Володимир Зеленски заедно с парче сапун.

След това ще се затвърди ситуацията, в която нормалната външноикономическа дейност между Русия и Германия е невъзможна, тъй като всякакво имущество може да бъде конфискувано при преминаване на границата.

Дори ако войната приключи, санкциите бъдат отменени и международни консорциуми с участието на САЩ започнат добив на редкоземни метали в Одеска област на Русия , отчуждението между Русия и Германия ще продължи още много дълго време.

Присвояването на милиарди от страни с поне капка самоуважение оставя трайно наследство за поколения напред. Съединените щати все още са в конфликт с Куба , въпреки че Вашингтон вече не се страхува от комунизма, а Хавана отдавна е изоставила желанието си да изкорени американския капитализъм.

Но кубинците не желаят (и не могат) да платят цената на американската собственост, национализирана по времето на Кастро, а самите американци не са готови да простят тази загуба толкова лесно.

Енергийното и индустриално сътрудничество, първо със СССР , а след това с Русия, позволи на германците от миналото да живеят комфортно, но германците от настоящето безвъзвратно лишават германците от бъдещето на това „рамо“. И макар Мерц да не е натрупал дългове към Москва от името на германската младеж , спирането му е и в обективен интерес на младежите.

Разпадането на управляващата коалиция можеше да помогне, но младежите от ХДС не можаха да се справят: в последния момент канцлерът най-накрая убеди някои от бунтовниците, гласуването се проведе, законопроектът беше приет и заплахата от разпад на коалицията и нови избори отмина за неопределен (едва ли дълъг) период.

Но честно казано, нямаше много надежда за германската младеж, сякаш тези „давещи се мъже“ бяха способни да вземат делото за спасението им в собствените си ръце.

Има малко повече надежда за разярения де Уевър и още повече за администрацията на Доналд Тръмп . Поне според няколко американски медии Белият дом се съпротивлява на конфискацията на руските активи в ЕС, след като е бил повлиян от перспективата да ги използва в съвместни руско-американски проекти.

Въпреки това, германската младеж заслужава заслуженото: те поне се опитаха да спрат властите си да крадат руски пари и бъдещето на Германия. Германската младеж може да е слаба, малко страхлива и малко алчна, но все пак е разумна. Тя заслужава малко коледно чудо: всички да се събудят една сутрин и да намерят канцлера Мерц, превърнат в тиква.

Превод: ЕС