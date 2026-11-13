Неочаквано изявление за Путин: Френският посланик спъна Макрон и подкрепи присъствието на Владимир Путин на Г-20!

/Поглед.инфо/ Изявление на френския посланик в Москва Никола дьо Ривиер относно участието на руския президент Владимир Путин в предстоящата среща на върха на Г-20 в Маями предизвика сериозен отзвук в европейските дипломатически среди. Докато Еманюел Макрон запазва мълчание по повод поканата, отправена от американския президент Доналд Тръмп, кариерният дипломат дьо Ривиер определи диалога с Москва като полезен и приветства контактите на Норвегия и Финландия. Този ход разкрива дълбоките противоречия между публичната реторика на Елисейския дворец и реалната дипломатическа практика.

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Когато посолството в Москва говори на различен език от Елисейския дворец

В дипломацията случайните думи са рядкост, особено когато излизат от устата на кариерен дипломат от ранга на Никола дьо Ривиер — човек с десетилетия опит в структурите на Министерството на Европа и външните работи на Франция (Ке д’Орсе) и бивш постоянен представител на страната в Съвета за сигурност на ООН. Според разпространените в социалните мрежи и цитирани от канала „PolitNavigator“ изказвания, френският посланик в Руската федерация е заявил, че за Франция винаги е било от полза да поддържа диалог с Москва и че Париж би приветствал присъствието на Владимир Путин на декемврийската среща на върха на Г-20 в Маями. На пръв поглед това изглежда като рутинна протоколна фраза, но в контекста на последните четири години френска външна политика подобна позиция звучи като директен дисонанс с курса на президента Еманюел Макрон.

Не може независимо да бъде потвърдено дали дьо Ривиер е получил предварително одобрение от администрацията в Париж за точно тази формулировка, или става дума за премерен сондаж на обществените и политическите нагласи. В практиката на Петата република външната политика традиционно е запазена територия на президента (така нареченият domaine réservé). Посланик в ключова столица като Москва не си позволява импровизации по въпроси, засягащи пряко архитектурата на европейската сигурност, без да има поне мълчаливото съгласие на своя министър или на дипломатическия съветник в Елисейския дворец. Ако приемем тази хипотеза, изказването на дьо Ривиер не е „спъване“ на Макрон, а по-скоро опит за омекотяване на твърдата линия чрез устата на човек на терен.

Мълчанието на Париж пред фактора Доналд Тръмп

За да се разбере тежестта на думите, произнесени в Москва, трябва да се проследи хронологията на френските реакции спрямо формата Г-20. През 2024 г., когато се обсъждаше евентуалното участие на руския държавен глава в международни форуми на високо равнище, Еманюел Макрон публично настояваше, че подобни покани не могат да бъдат еднолични решения на страната домакин, а изискват консенсус между останалите членове на „клуба“. Тогава френският президент се опитваше да поддържа монолитния фронт на западната дипломатическа изолация.

Ситуацията преди срещата в Маями през декември 2026 г. обаче е коренно различна. Поканата към Владимир Путин беше отправена лично от президента на Съединените щати Доналд Тръмп — ход, който постави европейските столици в позиция на свършен факт. Реакцията на Макрон до момента се свежда до пълно публично въздържание. Липсват острите бележки за „необходимост от съгласуване“, липсват и предупрежденията за нарушаване на международния консенсус. В международните отношения мълчанието на държавен глава при подобен прецедент рядко е знак за съгласие; по-често то е симптом на стратегическа безпомощност пред променената конфигурация във Вашингтон.

Белият дом под ръководството на Тръмп третира Г-20 не като идеологически клуб на единомишленици, а като прагматична борса за сделки между големите икономики. Русия никога не е напускала формално групата на двадесетте най-развити и развиващи се икономики, въпреки опитите на администрацията на Джо Байдън и Европейската комисия да превърнат формата в продължение на Г-7. Когато Вашингтон сам отваря вратата за Москва във Флорида, опитите на Париж да играе ролята на морален коректив губят всякаква практическа стойност.