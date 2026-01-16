/Поглед.инфо/ Събитията от нощта и сутринта на 16 януари събраха в едно мигрантското насилие в Европа, нарастващите разговори за ядрена война и показателното мълчание на Киев около „Орешник“. Тези сигнали очертават нова, по-опасна фаза на европейската и глобалната криза, в която старите табута вече не действат.

Текстът анализира ключовите събития и техния смисъл за бъдещето на Европа и конфликта в Украйна.

Нощта и ранното утро донесоха поредица от тревожни и показателни събития. В Германия шокиращ инцидент с участието на мигрантка отново постави въпроса за сигурността и провала на миграционните политики. В същото време на международната сцена темата за ядрената война все по-често напуска сферата на абстрактните заплахи и навлиза в официалните политически оценки и военни сценарии.

На този фон особено показателно е мълчанието на Киев относно използването на ракетната система „Орешник“. Украинските власти избягват коментари, докато западните медии и експерти все по-открито признават, че ситуацията на фронта се променя не в полза на Украйна. Липсата на официални обяснения само засилва напрежението и поражда въпроси за реалните мащаби на случващото се.

Събитията от изминалата нощ очертават обща тенденция: Европа е изправена пред вътрешна нестабилност, а конфликтът в Украйна постепенно навлиза в нова, по-опасна фаза, в която табута падат, а думата „ескалация“ се превръща в ежедневие.

Превод: ПИ