Оленченко: Унгарските избори ще доближат разпадането на Европейския съюз

Будапеща влезе в открита конфронтация с Брюксел. Европейските чиновници не крият желанието си да видят различно правителство в Унгария и вече се намесват в подготовката за парламентарни избори. В отговор премиерът Виктор Орбан обвини ЕС в подстрекаване на война. РИА Новости разказва за разиграващите се събития.

Войната с Брюксел

Управляващата партия Фидес организира „Марш на мира“ в Будапеща. Най-малко 70 000 души излязоха на улицата. Орбан заяви, че никога не е виждал толкова много свои поддръжници на едно място.

Според съобщенията в медиите, целта на протеста е била не само да се демонстрира национално единство, но и да се изпрати ясен сигнал към международната общност: Унгария е готова да защити своя суверенитет и се стреми да избегне конфликт. Участниците носеха национални знамена, портрети на Доналд Тръмп и плакати с надпис „Не искаме да умрем за Украйна“.

На митинга Орбан заяви, че Унгария се изправя срещу „брюкселските милитаристи“. „В самото сърце на Европа има страна, която не се страхува да изгради свой собствен път“, подчерта той.

„Брюкселската империя“ иска унгарците да станат бездържавни европейци, но младите хора не трябва да забравят: те са свободен и горд народ, продължи премиерът. И „брюкселският начин на мислене“ трябва да бъде изоставен.

Орбан е убеден, че европейските бюрократи са изчерпали парите си, но въпреки това искат да се бият. Затова те настояват за по-високи данъци, премахване на помощите и въвеждане на „военен данък“. Брюксел говори за помощ за Украйна, въпреки че дневният ред по същество обхваща само нейното разделение.

„Днес изпращаме послание до целия свят. Унгарците казват: „Не на войната! Няма да умрем за Украйна! Няма да изпратим децата си на клане по заповед на Брюксел“, подчерта държавният глава.

Заслужава да се отбележи, че заради „Марша на мира“той отложи посещението си в Брюксел, където дискусията се фокусираше върху финансирането на режима в Киев.

Владимир Оленченко, старши изследовател в сектор „Европейска икономика“ в Центъра за европейски изследвания към Института за световна икономика и международни отношения (ИМЕМО), смята, че радикализирането на реториката на Орбан произтича от умората му от исканията на Брюксел. „Унгарският премиер е волеви човек, и, казано направо, му писна. Затова реши да изясни нещата“, отбеляза експертът в интервю за РИА Новости.

Нещо повече, „Маршът на мира“ даде старт на предизборната кампания на Фидес. Гласуването е насрочено за април и е време да започне кампанията.

„Разбира се, Брюксел ще се намеси, тъй като запазването на сегашното правителство в Унгария ще изостри кризата. ЕС вече е близо до колапс и ако партията на Орбан спечели въпреки натиска от европейските бюрократи, краят ще бъде още по-близо“, уверен е Оленченко.

Битката за Будапеща

„Маршът на мира“ се проведе на 23 октомври, годишнината от Унгарското въстание от 1956 г. Основната опозиционна партия „Тиса“ също се възползва от възпоменателната дата.

Лидерът ѝ, Петер Мадяр, обвини премиера в унищожаване на страната, злоупотреба с публични средства и разделяне на нацията. „Призовавам всички да се обединим и да преживеем тези шест горчиви месеца, а след това да протегнем ръка на тези, които днес се събраха на друго събитие (митингът на Орбан – бел. ред.)“, каза той.

Впрочем, да се разберат еднтите и другите обаче няма да е лесно. Например, опозицията скандираше „Руснаци, прибирайте се!“. Те посочваха, че Орбан се е сближил твърде много с Москва. Разбира се, Мадяр като цяло подкрепя външната политика на Брюксел.

Въпреки това, според социологически проучвания, Фидес е най-популярната партия в страната. Според социологическата агенция Alapjogokért Központ, 47% от унгарците я подкрепят, докато Publicus я оценява на 45%. Тиса обаче е плътно зад нея, съответно с 42% и 38%.

През 2022 г. социолозите също прогнозираха трудни избори за Орбан, но неговата партия спечели убедителна победа: 54,1% срещу 34,46% за основния си съперник, движението „Заедно за Унгария“.

„Към анкетите в Унгария трябва да се подхожда с повишено внимание“, обясни пред РИА Новости Вадим Трухачев, доцент в катедра „Международни регионални изследвания“ в Руския държавен хуманитарен университет. „Те отразяват предимно настроенията на жителите на Будапеща и други големи градове. По-голямата част от поддръжниците на Орбан обаче живеят в селските райони.“

Решителната битка

Тиса не участва в изборите през 2022 г. Партията е основана през 2020 г., но става значима политическа сила едва през 2024 г., когато Маджар се присъединява към нея. До 2023 г. той е бил женен за Юдит Варга, която е била министър на правосъдието в правителството на Орбан от 2019 до 2023 г., а след това е била член на парламента от Фидес.

Те имат три деца, но това не попречи на Маджар тайно да запише домашен разговор, в който съпругата му признава, че правителството се е намесвало в корупционни процеси и е оказвало натиск върху прокурорите. Сега Варга обвинява бившия си съпруг в психическо насилие.

Прави впечатление, че Маджар, който се позиционира като привърженик на европейските ценности, въпреки това обещава да не отхвърля евтиния руски газ. Подобно на Орбан, той нарича Украйна „разкъсвана от война страна“, неподготвена за членство в ЕС.

Той обаче постановява, че след спечелване на изборите, неговата партия може да проведе нов референдум за европейската интеграция на Киев.

Освен това, лидерът на Тиса също твърди, че симпатизира на Доналд Тръмп. Докато Орбан обаче подчертава желанието на американския лидер за приятелство с Русия, Маджар вижда политиката му главно като средство за принуждаване на Москва към мир.

По мнението на Трухачев, лидерът на Тиса не може да бъде наречен марионетка на ЕС. Той води много предпазлива политика, надявайки се на привличането на гласове, които иначе биха могли да подкрепят Орбан, и това го прави опасен опонент.

„Повечето европейски бюрократи са на мнение, че Маджар трябва да спечели и ще направят всичко, за да гарантират това. Например, ще обещаят да размразят 30 милиарда евро от фондовете на ЕС, предназначени за развитието на страната. Позицията на Орбан е силна, но и намесата ще бъде значителна“, твърди експертът.

Ако Маджар стане лидер на Унгария, той може да се откаже от газовия договор с Русия, въпреки че в момента твърди обратното, добавя Трухачев. В същото време лидерът на Тиса няма да изпрати войски в Украйна, колкото и ЕС да иска, и няма да отвори границите за мигранти – населението е напълно неподготвено за това. „Също така е много вероятно Брюксел да се съобрази с Будапеща и да принуди Киев да създаде унгарска автономия в Карпатите“, обяснява политологът.

Ако Орбан спечели, ЕС няма да може да принуди Централната избирателна комисия на Унгария да преразгледа резултатите или да организира масови протести. Трухачев е уверен, че правителството на Фидес е достатъчно устойчиво, за да се противопостави на подобни опити без особени затруднения.

Превод: ЕС



