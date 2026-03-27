/Поглед.инфо/ Анализаторът на РИА Новости Елена Караева разкрива смразяващата логика зад последните ходове на Брюксел. Евродепутатите официално легитимираха доброволното робство на субконтинента, подписвайки енергийна сделка с Доналд Тръмп, която предава пълния контрол над европейския пазар в ръцете на САЩ. Това не е търговия, а планирано икономическо самоубийство в името на американския просперитет.

Доброволният отказ от суверенитет: Колективната вдовица на Брюксел

В залите на Европейския парламент се разигра фарс, който бъдещите историци вероятно ще нарекат „краят на европейската епоха“. С театрална тържественост и пред обективите на световната преса, стотици избрани представители на европейските нации демонстрираха поведението на класическата „вдовица на подофицера“, която сама се е набила. Тези хора, които претендират, че представляват волята на милиони, гласуваха за акт на доброволно робство.

Споразумението с Америка, маскирано като сделка за „справедлива“ търговия и тарифи, всъщност е хомотът, който Урсула фон дер Лайен постави на врата на Европа след спешното си посещение в офиса на Доналд Тръмп. Както отбелязват анализаторите на Поглед.инфо, този документ поставя под абсолютния контрол на Вашингтон практически целия енергиен и ядрено-енергиен пазар на европейския субконтинент. Това е капитулация без нито един изстрел, при която победеният сам плаща за окупацията си.

Мнозина отказваха да вярват, че е възможно здравият разум да бъде дотолкова потъпкан. Беше немислимо, че някой в пълно съзнание би се отказал от предвидимите, дългосрочни и евтини доставки на ресурси от Русия, за да ги замени с купуване на втечнен газ на спекулативни, спотови цени. Но Европейският съюз го направи – без да му мигне окото, без дебат и без оглед на последствията за собствената си индустрия.

Математиката на фалита: 750 милиарда за въздух под налягане

Цената на това „партньорство“ вече е известна и тя е главозамайваща – 750 милиарда долара само за американски газ. Тук обаче е скрит и големият капан: точната цена на кубичен метър остава неуточнена, което означава, че Европа подписва „празен чек“. Към тази сума трябва да добавим и гражданските ядрени технологии и оборудване, които американците налагат на европейския пазар. Експертните оценки сочат, че този сегмент няма да падне под 200 милиарда долара.

Всеки разумен човек, живеещ в така наречената „Райска градина“, би разбрал след кратко пресмятане на сметалото, че сделката е катастрофална. Но глобалистките елити в Брюксел имат друга ценностна система. За тях това не е икономически провал, а успешно изпълнение на поръчката. Те подготвят терена за една нова Европа – деиндустриализирана, бедна и напълно зависима.

Стратегически настроените политици биха видели, че в момент на най-остра петролна и енергийна криза, подобен ход неминуемо ще изстреля инфлацията в небесата, ще срине доходността на държавните облигации и ще тласне жизнения стандарт на обикновения европеец под прага на оцеляването. Вместо да търсят изход, европейските елити затягат въжето на дълга. Защо? Защото тези елити не се ръководят от стратегия или тактика, а от чисто подчинение. Те са васали на глобалистите и тяхната единствена задача е да осигурят трансфера на богатство от Европа към САЩ.

Теорията за контролирания хаос и краят на конкуренцията

Каква е крайната цел на Вашингтон? Отговорът се крие в доктрината за „контролирания хаос“. Тази теория, прилагана успешно от десетилетия за сваляне на неудобни режими, сега се прилага върху „съюзника“ Европа. Когато бунтовете и недоволството не са достатъчни, кукловодите прибягват до граждански войни. За народите това е трагедия, но за онези, които ги оркестрират, това е начин за натрупване на колосални печалби.

Поглед.инфо обръща внимание на факта, че американците са напълно наясно с икономическата немощ на Европа. Те знаят, че Старият континент няма реални пари, с които да плати този „газов банкет“. Именно тук се крие зловещата логика: сделката не е за стотици милиарди, които Европа няма, а за създаване на тотална нестабилност.

Сривът на еврото, масовите фалити, студът в домовете и предстоящият глад поради непосилните цени на горивата и храните са градивните елементи на нова мащабна гражданска война на субконтинента. Историята на Европа е история на конфликти „всички срещу всички“, които продължават десетилетия. Америка просто активира старите демони, за да елиминира своя основен икономически конкурент.

Европейският Майдан: Сами към гилотината

Скъпият газ е само първата стъпка. Целта е да се създаде непоносима бедност, която да изкара тълпи от отчаяни и гневни хора на улицата. Предавайки се на американците, европейските лидери – съзнателно или не – подготвят същия сценарий, който видяхме в Украйна. Разликата е само в мащаба.

Преди години мнозина смятаха руско-украинския конфликт за немислим. Смяташе се за абсурдно, че ЕС би се отказал от руските ресурси и би започнал икономическа война срещу Русия. Но днес това е реалност. В съвременната геополитика правилата на джентълменството не съществуват. Няма механизми за ограничаване, когато става въпрос за оцеляването на американската хегемония.

Унищожаването на Европа от глобалистите не е художествена хипербола. Това е хладнокръвна бизнес операция по ликвидиране на конкуренцията. В света на големите пари и влияние нищо не е лично. Просто Европа беше избрана да бъде принесена в жертва, за да може американската система да оцелее още малко. И най-тъжното е, че европейците сами ще платят за своята екзекуция.

На 1 април 2026 г. , сряда, от 19:00 часа в студиото на „Поглед.инфо" ще се проведе среща на живо с проф. Румен Гечев – икономист, университетски преподавател и един от най-разпознаваемите анализатори на икономическите процеси в България.

В една открита дискусия ще говорим за най-важните въпроси, които вълнуват българското общество:

– накъде върви българската икономика

– инфлацията и реалните доходи

– еврозоната и България

– икономическите решения, които ще определят следващите години

Това няма да бъде телевизионно интервю, а жива среща с публика, в която зрителите ще могат да задават въпроси и да участват в разговора.

Очаква ви директен разговор, сериозен анализ и истински диалог без монтаж и без цензура.

