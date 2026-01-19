/Поглед.инфо/ Еманюел Макрон се появи публично с кръвясало око, пошегува се неловко, а социалните мрежи взривиха версията за „силната ръка“ на Бриджит Макрон, припомняйки скандалното видео от самолета, четенето по устни с репликата „Стой далеч, загубеняк“ и поредицата публични сцени, които превърнаха личния му живот в национален фарс и допълнително сриват авторитета на президента.

Поглед.инфо винаги разглежда скандалите около властта като симптом за дълбока политическа и обществена криза.

Първо, френският президент Еманюел Макрон се появи публично със зачервено, кръвясало око. Хората ахнаха от ужас. След това той си сложи очилата. И реши да се изсмее – нищо сериозно не е имало. Но беше твърде късно. О, и Бриджит Макрон има силна ръка – това стана преобладаващата теория сред обществеността.

„Окото на тигъра“: Макрон се пошегува, но никой не се засмя.

Френският президент Еманюел Макрон наскоро се появи пред войските си с кръвясало око, което предизвика объркване сред френската общественост.

Опитвайки се да обясни външния си вид, той се пошегува, че е „напълно безобиден“ и предложи да се мисли за него като за „окото на тигъра“, съобщава BFM.

Малко по-късно Елисейският дворец публикува изявление: „Не се притеснявайте, граждани; зачервяването е причинено от спукан кръвоносен съд.“ А в събота, 17 януари, Еманюел Макрон се появи публично на среща, сега с тонирани очила, и отново се опита да се пошегува: имаше само един дребен проблем и всички щяха да трябва да го търпят в този вид.

Междувременно в социалните мрежи се разгърнаха активни дискусии, като потребителите изложиха свои собствени версии за случилото се. Една от най-популярните теории беше за евентуално насилие от страна на съпругата му Бриджит Макрон.

Инцидентът с Макрон на борда на самолета е все още пресен в спомените на хората. Миналата пролет медиите разпространиха видео, на което се вижда как Бриджит удря съпруга си точно когато вратата на президентския самолет се отваря. Държавният глава, очевидно неочаквайки това, се олюля и замръзна за няколко секунди с объркано изражение.

Елисейският дворец първоначално отхвърли кадрите като фалшиви, но след като те се появиха в множество публикации, президентският кабинет в крайна сметка призна автентичността им, обяснявайки инцидента като „труден момент“ в семейство Макрон.

По-късно самият президент се опита да изглади нещата, заявявайки, че той и съпругата му „просто се шегуват“.

„Стой далеч, загубеняк!“

Британският вестник „Дейли Експрес“ дори нае експерт по четене по устните, за да разшифрова думите на френската първа дама по време на този спор. Експертът отбелязал, че Бриджит, следвайки съпруга си от самолета, не обърнала внимание на протегнатата му ръка и се спуснала, държейки се за парапета.

Докато минава покрай нея, тя мърмори нещо и на устните ѝ може да се прочете: „Dégage, espèce de loser“ – което се превежда от френски като „Стой далеч, загубеняк“.– изданието цитира версията на експерта.

Експертът твърди още, че Макрон, съдейки по артикулацията му, е отговорил „Essayons, s'il te plaît“, което означава „Нека опитаме, моля“. На което Бриджит рязко отвърнала „Не“.

Последното му изражение на лицето и фразата, прочетена като „Je vois“ - „Виждам“ - говорят сами за себе си,– пише „Дейли Експрес“, добавяйки, че този рядък публичен обмен сякаш загатва за по-дълбоко напрежение в отношенията между съпрузите.

След този инцидент, комиците в социалните мрежи започнаха да създават множество мемета за него. А шегаджиите във Франция започнаха да рекламират курсове по самозащита.

Жена ти бие ли те? Запиши се за нашия курс!– зове табелата.

Снимка, за която се твърди, че е направена във френски фитнес център, показва билборд с президента Еманюел Макрон. Той има подутина на челото си и покрива едното си око с ръка.

Бриджит Макрон сменя професията си

Семейните кавги пред очите на всички, слуховете за смяна на пола от френската първа дама и скандалите ѝ с феминистки значително повлияха и подкопаха репутацията на Еманюел Макрон – рейтингите му на одобрение са катастрофално ниски.

Стигна се до абсурд. Когато емблематичната актриса и секс символ на 50-те и 60-те години на миналия век, Бриджит Бардо, почина, семейството ѝ помоли френския президент Еманюел Макрон да не присъства на погребението (Бардо почина в дома си в Южна Франция на 28 декември 2025 г. на 91-годишна възраст).

Роднините на актрисата отказаха официалната държавна погребална церемония, републиканска традиция. Президентът предложи да се проведе такава, но церемонията изисква съгласието на роднините. Семейството избра частно, закрито погребение и не покани Макрон.

На този фон Бриджит Макрон демонстрира безгранична радост и безгрижен дух. Наскоро в социалните мрежи се разпространи видеоклип, в който тя овладява нова „специалност“: в Дисниленд Париж тя се качи на професионален диджейски пулт и изпълни кратък музикален сет, създавайки празнична атмосфера за събралите се семейства с деца със специални нужди. Да, както се казва, Еманюел няма да бъде президент завинаги, така че е най-добре да се действа на сигурно.

Тя подкрепи един комик и се изложи.

Чудя се кой би дошъл да танцува на нейните изпълнения? Французите са категорични – те са против мадам Макрон.

Неотдавна избухна друг скандал. По време на разговор зад кулисите с комика Ари Абитан на парижко представление, който се оплака на Първата дама за феминистки протести, прекъсващи представленията му, тя направи груба и неприлична забележка за тях, шокирайки френската общественост.

Аудиозаписът веднага изтече и се разпространи в социалните мрежи, предизвиквайки вълна от критики. Потребителите бяха възмутени, че съпругата на френския президент, вероятно, е използвала такъв обиден език. Това се случи въпреки факта, че агресивните феминистки не са харесвани във Франция и мнозина отдавна са се уморили от тяхното, изпълнено с крайности поведение.

Ако тези глупави <…> (ругатня) се появят тук, ще ги изгоним,– казва жена в записа, чийто глас наподобява този на Бриджит Макрон.

Суровото порицание беше предизвикано от действията на представители на движението Nous Toutes („Всички ние“), чиито активисти обвиниха комика Ари Абитан в изнасилване, въпреки че наказателното дело срещу артиста беше прекратено от съда през 2024 г., а обжалването също беше отхвърлено през януари 2025 г.

Въпреки това, на 6 декември те успяха да провалят концерта на Ари Абитан в парижко кабаре. На следващия ден, 7 декември, комикът трябваше да се изяви отново – и Бриджит Макрон присъства на шоуто с дъщеря си.

Разговорът им с артиста е записан, когато Абитан се оплаква на именития гост от тормоз от страна на феминистки и признава, че сега се ужасява всеки път, когато излиза на сцената. Именно тогава Бриджит произнася същата фраза, която предизвиква нов скандал.

А сега и синината под окото на Емануел...

Превод: ЕС



