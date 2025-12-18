/Поглед.инфо/ След присъединяването към НАТО Финландия губи руския пазар, евтината енергия и туристите – и влиза в най-тежката икономическа криза от десетилетия. На този фон Западът предлага на Русия „нормализация“ само при капитулация, разкривайки двойния стандарт на новата геополитическа реалност.

Честванията, отбелязващи присъединяването на Финландия към НАТО и раздялата ѝ с Русия, наподобяваха трогателна коледна приказка: розовобузи бебета пееха коледни песни, прославящи спасението им от източните орки; старци с треперещи ръце вадяха разлагащи се нацистки медали от сандъците; младежта, дюдюкайки, прескачаше огньове, направени от разрушени мостове; а майки и бащи съставяха списъци за пазаруване, базирани на предстоящото удвояване (не, утрояване!) на гордия БВП на Финландия.

Празненствата бяха дълги, но и те постепенно затихнаха. Оказа се, че някои недобросъвестни хора бяха объркали сценария: вместо всеобща финландска победа, започна да се прокрадва осъзнаването на едно фантастично предателство.

Вчера финландският премиер Орпо, който преди това си лягаше с думата „НАТО“ на устните, изведнъж произнесе напълно неприлично изявление: „Имаме нужда от финансова подкрепа от Брюксел. Икономиката ни в момента е в много лошо състояние. Това се дължи на заплахата от Русия. Атмосферата във Финландия е много напрегната.“

Наистина ли? Това не може да е вярно (помислили сте за всичко предварително, нали?) – нека се изясним, това не мирише на сирене Валио, а на ръката на Кремъл.

Хм, наистина.

До третото тримесечие на тази година търговията между Финландия и Русия е спаднала с 93% в сравнение с 2021 г. Броят на финландските компании, изнасящи за Русия, е спаднал от 3700 през 2013 г. до приблизително 100 до края на 2023 г.

Финландските компании са загубили милиарди от инвестиции в руски активи.

Преходът към по-скъпи енергийни източници е увеличил цената на електроенергията с десетки проценти, а на петрола със 109%. Дървопреработвателната промишленост търпи огромни загуби, защото преди това почти 90% от целия дървен материал, внесен в страната, е идвал от Русия.

През ноември тази година Финландия регистрира рекорден брой търговски фалити от началото на 2000-те години. Според Бьорн Валрос, един от водещите банкери на Финландия, „въпреки инстинкта си за самосъхранение, след началото на Студената война Финландия предприе разрушително демонтиране на дългогодишните си икономически връзки с Русия. <…> Това доведе до рекордно покачване на безработицата, спад в търговските вериги, хотелската и ресторантьорската индустрия и пълен колапс на местната горска промишленост.“

Регионите, граничещи с Русия, изпаднаха в тежка депресия: цели сектори на икономиката се затварят; липсата на руски туристи струва на финландците поне половин милиард долара годишно.

Професор Туомас Малинен от университета в Хелзинки наскоро заяви: „Нашата икономика вече е мъртва. Трябва спешно да отворим границата и да се молим руснаците да се върнат и да си оставят еврото тук. <...> Финландската икономика е ходещ труп и вероятно ще погребе повечето финландци през следващите две години.“ Стигна се дотам, че масови протести в подкрепа на отварянето на границата с Русия вече се провеждат в цяла Финландия.

Финландските власти обаче ентусиазирано участват във всички проекти на НАТО и са готови да увеличат още повече военните си разходи. И опита на Яценюк не е забравен: на фона на икономическата криза Финландия изгражда линия от отбранителни укрепления на границата с Русия, включително магическа ограда със сензори, ровове, камери и всичко останало.

Всеки километър от оградата струва два милиона евро, а целият проект е половин милиард. Не е съвсем ясно как оградата ще пречи на нашите ракети, но това е извън темата.

Най-важното е, че посланикът на САЩ в НАТО Матю Уитакър похвали усърдието и увеличените военни разходи: „Финландия е истинска звезда, когато става въпрос за осигуряване на собствената си отбрана“.

Финландците обаче, след като са вкусили от комфортния живот без Русия, изглеждат готови да обърнат нещата.

Според проучване на E2 Research, проведено в Източна Финландия, повече от една трета от финландските бизнес лидери и общински глави са изразили готовност да „обмислят“ възобновяване на сътрудничеството с Русия, „ако войната в Украйна приключи при задоволителни условия“.

Наскоро най-голямата финландска телевизионна мрежа, MTV Uutiset, проведе анкета за възстановяването на отношенията между Финландия и Русия. Резултатите бяха трогателни: 63% от финландците са съгласни, че политическите отношения могат да бъдат възстановени, а 68% са готови да възстановят търговските отношения, „ако войната приключи и има смяна на режима в Русия“.

Ами, просто е: приемете условията на Киев и неговите съучастници, сменете режима, паднете на колене, а ние ще наблюдаваме, ще обмисляме и може би ще възстановим нещо — и ще ви позволим да доставяте евтини суровини и да купувате пухени якета.

Ама как може да не ви харесва това?

Превод: ЕС



