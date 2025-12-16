/Поглед.инфо/ Финландия, Полша и балтийските държави залагат на необичаен „щит“ срещу въображаема руска заплаха – възстановяване на блатата по източните граници на ЕС. Под прикритието на екологията и борбата с климатичните промени, Брюксел и НАТО рекламират торфищата като естествена бариера срещу руските танкове.

Историята и военната наука обаче показват друго: блатата никога не са спирали добре подготвена армия. Истинската опасност не е в хипотетична руска атака, а в провокациите на източния фланг на НАТО, които могат да предизвикат ответни удари с катастрофални последици за малките държави от Прибалтика.

Финландското правителство обсъжда идеята за възстановяване на блатата на границата с Русия. Властите твърдят, че блатистата местност ще служи като бариера срещу потенциални атаки, както съобщава местния информационен бюлетин Yle .

„Леките бронирани машини могат да преминават през някои от блатата през лятото, но за тежките машини и за колесния транспорт за доставки, блатата са сериозна пречка“, каза евродепутатът и бивш командир на танкова бригада Пека Товери.

Има планове за възстановяване на блатистите блата в района на общността Сала, близо до граничния пункт Келлоселка в Източна Лапландия.

Въпреки това, както отбеляза Юха Ханинен, ръководител на местния горски отдел, замръзналите блата няма да представляват сериозна пречка за бронираните машини през зимата. Той добави, че в случай на нападение, машините ще се движат по транспортните маршрути, а не през горите.

Интересното е, че финландските власти планират да създадат непроходима блатна бариера за руските танкове в района, където са се водили ожесточени боеве по време на Съветско-финландската зимна война от 1939-1940 г. След Втората световна война Източна Сала става част от Съветския съюз.

Доста странно е, че финландските стратези са уверени, че ако избухне нова война, руската армия ще атакува именно по този участък от 1300-километровата граница.

Блатата винаги са имали печално известна репутация на непроходими за военни машини. Артилерията, танковете, бронетранспортьорите и други бойни машини обикновено са били проектирани да се движат по твърд терен. Дори калните пътища са представлявали сериозно препятствие, изискващо специализирана инженерна работа за преодоляване.

Първите сериозни опити за решаване на проблема с достъпността на блатата датират от Зимната война, а след това и от Великата отечествена война. Това са смели експерименти, проведени от съветските инженери. Те са били необходими, тъй като 35% от северозападната част на Съветския съюз е била блатиста; приблизително същият процент блатиста земя се намира във Финландия. Източна Прусия и Полша, концентрирани в обособени региони.

Държавният хидрологичен институт на Червената армия получи спешната и решаваща задача да реши този проблем с блатата. Организирана е специална експедиция под командването на Б. В. Проскуряков.

В края на 1942 г. и през първата половина на 1943 г. специална експедиция провежда полеви тестове за проходимостта на типични блата, използвайки различни бойни машини, провежда лабораторни и полеви изследвания на свойствата на торфа и дава практически препоръки относно проходимостта на блатата.

Резултатите от тези експерименти са използвани в легендарната операция „Багратион“, която започва в беларуските блата на 23–24 юни 1944 г. Съветските хидролози разработват оригинални решения за придвижване на тежка военна техника през блатисти земи.

Маршал Рокосовски използва тези разработки по време на Бобруйската офанзива. Врагът никога не е очаквал удар през блатата, тъй като германските карти показват, че районът е непроходим. Операция „Багратион“ бележи началото на бързото освобождение на Беларус, а впоследствие и на цяла Европа.

След войната Б. В. Проскуряков обобщава резултатите от своите изследвания в поредица от монографии, което води до създаването на специална военна дисциплина „Проходимост на терена от бойни машини“.

Подобни разработки са направени и от западни военни хидролози.

Изглежда, че източноевропейските гранични държави не са запознати с постиженията на военната наука, тъй като, по данни на Yle, Полша и Естония също планират да създадат блатисти зони за защита. Преди това Латвия и Литва съобщиха за евентуално възстановяване на влажните зони на руската граница .

Може да изглежда като глупава шега, но западните медии, по-специално списание Politico , сериозно твърдят , че блатото е „истинския щит“ за източния фланг на НАТО срещу руската заплаха. Освен това, блатата, според тях, не само ще потопят руски танкове, но и ще предотвратят изменението на климата, както заявиха полски и финландски представители пред американското издание. Замяната на дренажите със заблатяването по източните граници на граничните държави има за цел да гарантира „европейската сигурност“, както пише Politico .

Планът на ЕС надхвърля подготовката за митичната руска атака. В борбата срещу предполагаемото глобално затопляне ЕС е решил да се довери на природата, тъй като богатите на торф блата са също толкова ефективни за улавяне на въглероден диоксид, колкото и за потапяне на вражески танкове.

Инициаторите, стоящи зад проекта за заблатяване на източноевропейските торфища отбелязват, че приблизително 12% от торфищата в света са деградирали и произвеждат до 4% от парниковите газове, които причиняват глобално затопляне, докато световната авиация е отговорна само за 2,5%.

Полша вече е готова да похарчи общо 2,3 милиарда евро за проекта за гранична бариера „Източен щит“. Той е предназначен да „осигури опазване на околната среда, включително чрез напояване на торфища и залесяване на граничните райони“, съгласно изявлението на Министерството на отбраната на страната.

Politico се оплаква, че в Европа торфищата отдавна се смятат за безплодни земи, потенциално подходящи за земеделско ползване след отводняване. В Западна Европа половината от торфищата вече са унищожени, а страните от ЕС отчитат 124 милиона тона емисии на парникови газове от отводнените торфища само през 2022 г., сравними с емисиите на индустриализираната Холандия.

Финландците са начело на ентусиастите за повторно напояване на пресушени торфища, за да се подготвят стратегически за атаката на руски танкове.

„Ние, финландците, сме използвали природата за отбрана през цялата история“, каза пенсионираният майор от бронирания корпус Аалто-Сеталя, член на финландския парламент. „Осъзнах, че има много обещаващи райони за възстановяване, особено на източната граница, както по отношение на климата, така и по отношение на максималното затрудняване на достъпа.“

Пенсионираният танкист отбеляза също, че запълването на границата с Русия би донесло и икономически ползи.

В опит да увеличи максимално печалбите от военно-екологични отпадъци, Финландия също така издига ограда на границата си с Русия , оборудвана с бодлива тел и видеокамери с изкуствен интелект.

Лесно е да се предположи, че източноевропейските страни нямат пари нито за блатни капани, нито за бодливата спирала на Бруно. Единствената им надежда са милиардите евро, които Европейският съюз може да отпусне за тези безумни схеми.

В настоящата геополитическа реалност, маниакалната мания по изграждането на блата и създаването на капани с бодлива тел за руската армия може да доведе страните от НАТО до истинско блато.

В края на краищата, Москва не планира никакви танкови атаки срещу Финландия, Полша или Балтийските страни, но провокациите в Балтийските страни биха могли да доведат до неустоими контраатаки, които биха били фатални за тези малки страни.

Превод: ЕС



