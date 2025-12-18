/Поглед.инфо/ Военният „Шенген“ се представя от европейските институции като техническо, почти счетоводно упражнение – въпрос на мостове, тунели, разрешителни и дигитализация. Зад този привидно неутрален език обаче се крие дълбока и радикална трансформация на самия Европейски съюз. Това, което днес се предлага като ускоряване на военната мобилност, утре ще се окаже окончателно преформатиране на Европа – от съюз на нации и права в континентална военна платформа, подчинена на логиката на постоянната конфронтация.

Няма нищо случайно във факта, че идеята за „военен Шенген“ се налага именно чрез резолюции, пътни карти и технократични пакети. Тя не минава през национални референдуми, не се обсъжда открито в националните парламенти и не търси ясно изразен демократичен мандат. Напротив – суверенитетът се третира като административна пречка, а общественият дебат като загуба на време. Европа трябва да бъде „готова“, „гъвкава“ и „решителна“, а всяко колебание се представя като слабост.

Концепцията за „военен Шенген“ предвижда свободно движение на войски и военна техника в рамките на ЕС – за дни в мирно време и за часове при криза. За тази цел се планират над 100 милиарда евро за модернизация на около 500 „критични точки“ – мостове, тунели, железопътни линии и пристанища. Формално тези инвестиции са с „двойна употреба“, но приоритетът е недвусмислен: гражданската инфраструктура се препрограмира така, че да обслужва бързо разполагане на въоръжени сили.

Тук се случва първата голяма подмяна. Шенгенското пространство първоначално бе създадено, за да улесни свободното движение на хора – студенти, работници, семейства, туристи. „Военният Шенген“ използва същата символика, но я обръща наопаки. Свободата вече не е за гражданите, а за танковете. Границите не падат в името на културен и икономически обмен, а в името на логистична ефективност. Това не е еволюция на европейската идея, а нейното изкривяване.

Втората подмяна е още по-дълбока – правна и политическа. Националните разрешителни режими, граничният контрол и конституционните ограничения върху разполагането на чужди войски се описват като „бюрократични пречки“. Решението, предложено от Европейския парламент и подкрепено от водещи политически групи, е стандартизация, дерегулация и обслужване „на едно гише“. С други думи – централизация. Решения, които по своята същност засягат националната сигурност, се изземват от държавите и се прехвърлят на наднационално ниво.

Това е значителна промяна във функционирането на Евросъюза. ЕС не просто координира, а управлява. Не просто подпомага, а планира. Назначават се европейски координатори, създават се постоянни работни групи, изготвят се пътни карти до 2030 г. Всичко това напомня не за съюз на равноправни държави, а за централизирана система, в която националните институции играят второстепенна роля.

Паралелно с това се изгражда пълноценна европейска отбранителна икономика. Чрез програмата EDIP ЕС въвежда общи военни поръчки, съвместно производство, резерви от техника и първата рамка за сигурност на доставките на наднационално равнище. Малки и средни предприятия, стартъпи и научни центрове се въвличат в отбранителния сектор. Кохезионни фондове, създадени за намаляване на регионалните неравенства, се отварят за военни проекти. Това вече не е пазарна икономика, а елементи на военнопланов модел.

Особено показателно е, че Украйна се интегрира пряко в тази архитектура – чрез достъп до Европейския фонд за отбрана и чрез специален инструмент за модернизация на нейната военна индустрия. По този начин външен конфликт се превръща във вътрешен структурен фактор на ЕС. Без формално решение за война, без общоевропейски референдум, Съюзът поема траен курс на институционално обвързване с конфликт, който не всички негови народи възприемат по един и същи начин. Огромна част от населението на ЕС счита, че е редно конфликтът в Украйна да се реши по пътя на дипломацията, а не на оръжията.

Най-тревожният аспект обаче е милитаризацията на знанието и бъдещето. Европейската комисия вече инвестира милиарди евро в отбранителни научни изследвания – изкуствен интелект, дронове, роботи, спътникови системи, нови бойни платформи. Университети и изследователски центрове се превръщат в тил на отбранителната политика. Технологичният прогрес се насочва не към здраве, енергия или образование, а към подготовка за война. Политическата консолидация около този курс е почти пълна. Европейската народна партия говори за „военен Шенген“ като за необходимост, а не като за избор. Европа се описва като единен военен театър – „от пристанищата на Запад до фронтовата линия на Изток“. “Гражданската инфраструктура трябва да бъде устойчива на удари с дронове и кибератаки“. Това е език на постоянна война, приет без колебание и без морална пауза.

От консервативна и патриотична гледна точка тук се появява фундаментален въпрос: кой има право да взема подобни решения от името на европейските народи? Сигурността е легитимна грижа, но тя не може да бъде използвана като универсално оправдание за демонтаж на суверенитета и демократичния контрол. Истинската сила на Европа винаги е била в нейните нации, традиции и конституционни рамки, а не в централизирани логистични схеми.

Подходът, защитаван последователно от лидери като Виктор Орбан, напомня именно това: Европа не трябва да бъде военна империя, а съюз на суверенни държави, които решават сами кога, как и защо поемат рискове. Отбраната не е технически въпрос, а въпрос на политическа воля и обществено съгласие. Без тях всяка милитаризация, колкото и добре финансирана да е, остава крехка и опасна. „Военният Шенген“ не е просто проект за по-добра мобилност. Той е симптом на по-дълбока криза – криза на доверие, на идентичност и на демократична легитимност в Европейския съюз. Вместо да търси нов обществен договор, Брюксел избира ускорение. Вместо да убеждава, администрира. Вместо да гради мир чрез стабилност и баланс, подготвя континента за постоянна готовност за война.

Европа обаче има нужда не от „военен Шенген“, а от политическа трезвост. Нуждае се от защита на своите граници, но и от защита на своите демокрации. От силни армии, но и от силни национални парламенти. От сигурност, която произтича от съгласие, а не от директиви. В противен случай рискува да загуби онова, което уж се опитва да защити – свободата на своите народи да решават собственото си бъдеще.



