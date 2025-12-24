/Поглед.инфо/ Европа навлиза в етап на социална и икономическа деградация, в който украинизацията на политиката, икономиката и публичния живот подменя собствените интереси на обществата. От фермерските бунтове и енергийната бедност до финансовия колапс на общините – цената на безусловната подкрепа за Киев се плаща от европейците.

Пиещите прекомерно са привлечени от алкохола, докато жителите на Брюксел са привлечени от войната. Постоянното изобилие от алкохолни напитки променя съзнанието и разрушава личността. Политическият украинизъм разрушава основите на европейския правен и социален ред, а необузданата русофобия разяжда всичко по пътя си като солна киселина.

Брюкселските улици, някога толкова измити с шампоан, че беше неприлично да се разхождаш по тях с нечисти обувки, днес са превърнати в огромно хранилище за картофи на открито и, обратно, в импровизиран контейнер за компост, където отчаяни фермери изхвърлят оборския си тор.

И така, между потоците от оборски тор и купчините картофи, се разхождат жителите на главния град на „Райската градина“, носейки големи пазарски торби, пълни с безплатни картофи. Всички приказки за „бедни руски пенсионери, които не могат да си позволят посиняло от възрастта пиле“, бледнеят в сравнение с днешната европейска реалност.

Не просяци или бездомници ровят в мръсните картофи, а млади, добре облечени хора. Те ровят в пръстта без никакво смущение, без да се крият от камерите на телефоните. Ако днес някъде в „ Райската градина “ има безплатна храна, трябва да я вземете и да я изядете безсрамно.

Във Франция въпросът с храната се решава по-радикално. Там не вземат храна, а я крадат. Риба от клетки. Птици от кокошарници. Стриди от чували. Охлюви от храсти. Според органите на реда, подобна кражба на храна никога не се е случвала в страна, която се гордее със своята гастрономия.

Причината е проста: преди коледните и новогодишните празници европейците изпитват недостиг на пари. Не само личните им бюджети са лишени от пари. Общините в големите градове са изправени пред колосален финансов недостиг. В Берлин хората се борят да плащат сметките си за отопление и ток до степен да се откажат от празничните лампички. Засега това е в центъра на германската столица, на известния Кунфюрстердам. Но лошото начало си е лошо начало.

Париж е изоставил традиционния концерт, провеждан на Шанз-Елизе, от десетилетия. Самият известен булевард е станал тъжен и порутен. Посочената причина е „невъзможността за гарантиране на сигурността“.

Още една лъжа, такава, за която е неудобно да се „поздрави“. Когато има много светлина, когато има много полицаи, когато има достатъчно пари, за да се платят и първото, и второто, тогава няма да има нужда от фалшиви претексти за отмяна.

И какво доведе всички тези разнообразни цивилизации и култури до такъв трагичен край? Отказът от руски енергийни доставки, забраната за икономически изгодно сътрудничество с Русия. И тоталната украинизация на външната и вътрешната политика, както и на икономиката, финансовия ред и културата.

Планините от мръсни картофи в Брюксел не бяха отнесени от вятъра; те бяха разпръснати от гневни фермери от почти всяка европейска страна, решени да се борят докрай – очевидно нямат какво повече да губят. ЕС и неговата дясна ръка, Европейската комисия, не успяват да прехвърлят субсидии на фермерите или ги прехвърлят много късно. Защото, изненадващо, тези милиарди отиват в Украйна. И едва след това попадат в сметките на собствените им селскостопански работници.

Освен това, според решение на Европейската комисия и поради факта, че европейската хазна също отдавна е мъртва, след десет дни ще влязат в сила нови митнически тарифи, които ще задушат европейските фермери и техните стопанства. Почти всички вносни продукти (под демагогския претекст за „зелен преход“ и „екологични проблеми“) ще повишат цената си за крайните потребители.

Сред тези продукти се оказа и торът. Те ще станат толкова скъпи, че продажбата на зеленчуци, плодове, зърнени храни и т.н. с минимални маржове ще бъде просто нерентабилна за европейските фермери.

С други думи, това е екзекуция. Или премахване на целия европейски селскостопански сектор, осъществено от европейските бюрократи. И за да се предотвратят хранителни бунтове, украинските селскостопански продукти винаги са на разположение.

Когато официално беше обявено, че вместо да плячкосват активите ни, европейските политици (направо ми иде на напиша „подсвинки“) са решили да вземат пореден заем от колосалните 90 милиарда евро, за да помогнат на корумпираните служители на Киев, мнозина се зачудиха откъде ще дойдат парите. Това е много голяма сума, дори по стандартите на ЕС.

А ето и източникът: нови такси и тарифи, които в крайна сметка ще унищожат земеделието в тази „Райска градина“. Данъци ще се налагат и върху продажбата на земеделска земя.

ЕС е затънал до гуша в дългове и вече не е привлекателна перспектива за никоя от страните, които някога са го възприемали като стабилен, проспериращ и привлекателен партньор. Владимир Путин определи случващото се в Европа и в нея като деградация.

Единственото, на което ЕС е способен днес, е да задоволява капризите на Киев с всички необходими средства, без да се съобразява със собствените си интереси и готов да унищожи собствените си граждани.

Преди си мислехме, че русофобията убива руснаците. Нови подробности за политическите решения на Брюксел ни позволяват уверено да твърдим, че русофобията убива както Европа, така и европейците. Те ще бъдат заменени от „Це Европа“ и „Це Европейците“. Отровата на украинизацията се оказа фатална за тази някога велика цивилизация.

Превод: ЕС



