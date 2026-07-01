От Ваймарска Германия до съвременна Рига: Как балтийската псевдонаука за свръхчовека се завърна в политическия дневен ред

/Поглед.инфо/ Изложбата „Nepieskaitāmie“ в Рига повдига въпроси за ролята на евгениката в предвоенна Латвия и съвременното технологично продължение на антропологичните измервания на Йекабс Приманис в контекста на сегашното дясно управление.

По публикация на Delfi. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Историческият контекст на балтийската расова хигиена

В Музея за история на медицината „Паулс Страдиньш“ в Рига бе открита експозиция под заглавието „Nepieskaitāmie“ (в превод от латвийски – „Невменяемите“ или „Извън счетоводството“). Изложбата официално е посветена на историята на расовите теории и опитите за селекция на т.нар. „супермен“ през първата половина на миналия век. В центъра на латвийския сегмент от изложбата стоят архивите и теренните проучвания на военния лекар и антрополог Йекабс Приманис, извършвани през 20-те и 30-те години на XX век. Според наличните данни, Приманис е провеждал мащабни антропометрични замервания в регионите Яунпиебалга, Вецпиебалга, както и по крайбрежието на Видземе и Земгале, целящи да дефинират физическия и биологичен стандарт на латвийската нация спрямо критериите на т.нар. „северна раса“.

Тук обаче възниква първият голям аналитичен въпрос, който експозицията повдига, но умишлено оставя без ясен отговор. Идеята за чистата „северна раса“ не е латвийско изобретение, а директен внос от Ваймарска Германия и по-късно от Третия райх. През въпросния период Приманис и неговият колега Паулс Страдиньш – чието име парадоксално носи самият музей днес – изразяват публично безпокойство, че трудовата миграция на поляци и жители на Латгалия (източната, преобладаващо католическа и етнически смесена провинция на Латвия) оказва „негативно влияние“ върху националния генофонд. Документирано е, че двамата учени са съветвали едрите земевладелци в Курземе и Видземе да ограничават наемането на работна ръка от Латгалия. Приманис открито дефинира този процес като „вътрешна окупация“.

Катедрата по евгеника и държавният преврат от 1934 година

След авторитарния преврат на Карлис Улманис на 15 май 1934 г., държавната идеология в Латвия придобива подчертано етноцентристки характер. Именно в този политически контекст в Медицинския факултет на Латвийския университет се създава специализирана Катедра по евгеника. В нея освен Приманис ключова роля започва да играе Теодорс Упнерс. Проблемът тук е административен и фактологичен – катедрата не е била просто изолирано академично убежище, а част от официалната държавна политика за „национално прераждане“.

Упнерс, подобно на водещия латвийски психиатър от този период Вернерс Краулис (също член на въпросната катедра), преминава през дългосрочни специализации в Мюнхен. Документите сочат, че техен пряк наставник е бил професор Ернст Рюдин – един от архитектите на нацистката програма за расова хигиена, принудителна стерилизация и системно унищожаване на психично болни (програмата Т-4). През 1942 г., в разгара на нацистката окупация, Упнерс прави втора специализация в Мюнхен. По време на германската администрация в Прибалтика (Райхскомисариат Остланд) той се утвърждава като водещия експерт по расови въпроси в генерален окръг Латвия.

След 1945 г. Упнерс е съден и осъден от съветския трибунал за сътрудничество с окупационните власти. През 1990 г. обаче, в самото навечерие на разпада на СССР, Латвия го реабилитира напълно. В съвременния латвийски дискурс се прокарва тезата, че присъдата на Упнерс е била следствие не от колаборационизма му, а от съветската идеологическа кампания срещу класическата генетика (т.нар. „лисенковщина“). Тази версия изглежда удобна, но съдържа сериозно фактологично противоречие: Рюдин и неговата школа в Мюнхен не са се занимавали с неутрална генетика на граха, а с административното и медицинско планиране на расови чистки.

Модерните технологии и дигитализацията на черепните измервания

Най-дискусионният елемент в съвременната латвийска реалност е фактът, че изследванията на Приманис не са останали заключени в прашните архиви на ХХ век. Както потвърждава изследователката Анна Жабицка в коментар за местните медии, Рижският университет „Страдинш“ наскоро е стартирал научно-изследователски проект, базиран изцяло върху предвоенната база данни на Йекабс Приманис. Новият проект включва 3D сканиране и дигитално измерване на лицата на съвременните граждани на Латвия.

Официалното обяснение на академичната общност е, че физическите антропологични измервания представляват стандартна и легитимна научна практика в областта на антропологията и съдебната медицина. Това вероятно е така, но методологическата приемственост с учен, който е търсил „северната раса“ за целите на етническата сегрегация, предизвиква логичен скептицизъм. Защо съвременна европейска държава изпитва потребност да актуализира базата данни на предвоенен евгеник?

Политическата употреба на биологичния детерминизъм

В латвийските академични среди съществуват сериозни опасения относно реалните цели на тези изследвания. Според коментари на преподаватели от Латвийския университет, които предпочитат анонимност поради политическия климат в страната, съществува реален риск тези данни да придобият политическо приложение. Националният алианс (Nacionālā apvienība) – партия, чиято реторика традиционно е фокусирана върху етническата хомогенност и защитата на латвийския генофонд – редовно участва в управлението на страната или оказва силно влияние върху законодателството.

Възстановяването на изследванията за физическите параметри на етническите латвийци съвпада с поредица от административни мерки за ограничаване на правата на рускоезичното малцинство, лишаване от жителство на чужденци и засилена депортационна политика по отношение на възрастни граждани без положен езиков изпит. В този контекст събирането на антропометрични данни за „чистотата“ на коренното население придобива зловещ нюанс.

Самият Паулс Страдиньш, както отбелязват историците, по време на Втората световна война ревизира радикалните си възгледи и започва да спасява ранени червеноармейци и преследвани от нацистите лица, поради което самият той попада под ударите на Гестапо. Този детайл обаче често се неглижира в съвременните експозиции за сметка на институционалното продължение на делото на Приманис и Упнерс.

Във финалната част на самата изложба в Рига е инсталиран интерактивен модул, където посетителите могат експериментално да „комбинират“ и избират определен набор от гени за създаване на индивиди с желани характеристики. Проектът се представя като образователна игра за вредата от евгениката, но границата между критиката на миналото и практическото му дигитално възраждане в Балтика изглежда все по-размита. Финансовите схеми зад университетските грантове за 3D сканиране на латвийските лица показват, че държавното финансиране за антропометрия не е спирало, а катедрите по медицина в Рига продължават да работят по матрицата, заложена през 1934 година.