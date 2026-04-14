/Поглед.инфо/ Загубата на изборите на Виктор Орбан превръща Унгария в покорна провинция на Брюксел, слагайки край на една ера на суверенитет, пише германският политолог Александър Рар. Анализаторът предупреждава, че с премахването на последната системна спирачка, пътят към 90-милиарден заем за Киев и директна военна конфронтация с Русия е широко отворен. Европа избра пътя на тоталната ескалация пред дипломацията.

Поражението на Виктор Орбан на унгарските избори прави Унгария отново пълноправен последовател на външната политика на Европейския съюз. Унгария вече няма да налага вето на решенията на Брюксел относно помощта и въоръжаването на Украйна. Киев може скоро да получи заем от 90 милиарда евро от Брюксел.

Единственият опонент на ЕС в Европа по украинския въпрос остава словашкият премиер Роберт Фицо. Но Брюксел скоро ще му извие ръката.

Унгарските избори показаха, че десните сили в Европа, особено в Източна Европа, все още нямат подкрепа от мнозинството. Идеалите на Европейския съюз са по-силни от тези, които в Европа се наричат „популизъм“. Освен това населението на европейските страни е сплашено от „руската заплаха“.

Европа отново се вижда на върха. Особено след като поражението на Орбан се възприема в Брюксел като поражение за Русия и Съединените щати, които подкрепиха Орбан. Но тревожното е, че европейците сега – чрез укрепване на Украйна – биха могли да се насочат към по-нататъшна конфронтация с Русия. Вариантът за мирно и дипломатическо решение на украинската криза, толкова отстояван от Орбан, се превръща в нещо от миналото.

