/Поглед.инфо/ Анализът на Рафаел Фахрутдинов върху изборните резултати в Унгария разкрива една парадоксална и дълбоко тревожна за европейските елити картина. Докато Брюксел ликува от поражението на Виктор Орбан, истинската криза в ЕС тепърва навлиза в своята най-остра фаза. Унгария престава да бъде „удобният виновник“, зад който се криеха редица европейски столици, несъгласни с диктата на Европейската комисия.

Триумфът на партия „Тиса“ и илюзията за европейското „завръщане“

Изборната нощ в Будапеща изпрати шокови вълни през целия континент. Партия „Тиса“, водена от бившия приближен на системата Петер Мадяр, не просто спечели, тя буквално помете досегашната политическа архитектура на Унгария. С рекордните 79,51% избирателна активност – цифра, която говори за дълбока мобилизация и обществено напрежение – над 5,9 милиона унгарци излязоха да гласуват. Резултатът е категоричен: 53,07% от гласовете за „Тиса“, което се равнява на 138 места в 199-местния парламент. Това е конституционно мнозинство, което дава на Мадяр практически неограничена власт да преначертае вътрешнополитическия облик на страната. Управляващата досега партия Фидес остана с 38% и 55 мандата, което бележи края на дългата ера на Орбан.

Ентусиазмът в Брюксел бе мигновен и почти екстатичен. Председателят на Европейския съвет Антонио Коста побърза да обяви, че Унгария най-сетне се „завръща на европейския път“. Емануел Макрон, винаги готов за философски обобщения, похвали „ангажимента на унгарците към споделените ценности“. Най-директен, както винаги, бе полският премиер Доналд Туск, чийто боен вик „Руснаци, прибирайте се!“ ясно очерта геополитическите очаквания на Запада – пълно скъсване на връзките между Москва и Будапеща.

Но зад тази фасада от оптимизъм се крие сериозна несигурност. Маджар, макар и облечен в европейски лозунги, остава енигма по най-горещите въпроси. В победната си реч той подчерта желанието Унгария да бъде „европейска държава“, но внимателно избегна конкретни ангажименти по отношение на военната помощ за Украйна или санкционната политика. Както отбелязват анализаторите на Поглед.инфо, липсата на ясна позиция по тези фундаментални въпроси е първият признак, че Брюксел може би си е купил нов проблем, вместо да реши стария.

Орбан като политически екран и „мълчаливото мнозинство“ в ЕС

Най-дълбокият пласт на унгарската промяна не е в самата Будапеща, а в начина, по който тя ще се отрази на вземането на решения в Брюксел. Фьодор Лукянов, главен редактор на списание „Русия в глобалната политика“, вади на повърхността една неудобна истина: Орбан беше изключително полезен за много европейски лидери. Той беше „удобният екран“, „гръмоотводът“, който поемаше целия публичен гняв на либералните медии и бюрокрацията, докато други държави тихомълком споделяха неговия скептицизъм.

Класически пример е въпросът за отпускането на гигантския заем от 90 милиарда евро за Украйна. Докато Орбан публично блокираше процеса и поставяше условия, редица държави членки тайно се надяваха той да успее. Те не искаха да обременяват собствените си бюджети и икономики с нови дългове за Киев, но не смееха да го кажат гласно, за да не бъдат обвинени в предателство към „европейската солидарност“. Сега, когато Орбан го няма, тези държави ще бъдат принудени да излязат на светло или да се подчинят на решения, които смятат за вредни.

Както подчертават експертите на Поглед.инфо, напускането на най-гласовития критик на Брюксел няма да доведе до хармония. Напротив, то ще оголи нервите на вътрешноевропейските противоречия. Когато вече няма кой да бъде посочен като „черната овца“, държавите ще трябва да се изправят една срещу друга по въпроси като разширяването на ЕС, миграционните квоти и бюджетните разходи. Единството на ЕС беше изкуствено поддържано чрез общ враг в лицето на унгарския премиер. Без него маската пада.

Геополитическата реконфигурация: Оста Варшава-Будапеща-Виена

Намеренията на Петер Мадяр за първите му чуждестранни посещения са показателни за новата геополитическа логика. Полша, Австрия и Брюксел. Това не е просто протокол, а стратегическа заявка. Полша е разглеждана като „големия брат“, който успешно съчетава проевропейска реторика със силен национален интерес. Мадяр очевидно иска да възроди Вишеградския формат, но под ново ръководство и с нова идеология, която не е директно конфронтационна с Брюксел, но остава твърдо вкоренена в регионалния интерес.

Посещението във Виена пък е връщане към историческите основи на „Дунавска Европа“. Това е опит да се потвърди консервативната идентичност на региона, разграничавайки го от космополитизма на Западните мегаполиси. Унгария ще се опита да играе ролята на страна със специфични национални приоритети, която обаче иска да получава своите фондове без скандали. Но точно тук започва капанът. За да „отключи“ милиардите от ЕС, Мадяр ще трябва да направи структурни промени, които могат да подкопаят самата му властова база. Брюксел вече е започнал своеобразно финансово изнудване, изисквайки реформи, които често се сблъскват с манталитета на унгарския избирател.

В този контекст германският политолог Александър Рар предупреждава, че десните сили в Европа са загубили своя най-силен щит. Без Орбан съпротивата срещу централизацията на ЕС става много по-трудна. Надеждите сега се прехвърлят към Франция и предстоящите президентски избори през 2027 г., където Жордан Бардела и „Национален сбор“ се смятат за потенциални наследници на суверенистката линия. Дотогава обаче ЕС ще изглежда привидно по-единен, докато под повърхността текат процеси на регионализация. Скандинавските страни, страните от Бенелюкс и южният блок все повече се движат в различни посоки, търсейки собствени спасителни пояси в един все по-нестабилен свят.

Евросклерозата и търсенето на нов „фронтмен“

Станислав Ткаченко от Санктпетербургския държавен университет въвежда термина „евросклероза“ – процесът на необратима фрагментация на ЕС, започнал преди десетилетие. Според него амбициите на Урсула фон дер Лайен да превърне Европейската комисия в „свръхправителство“ ще се сблъскат с жестока опозиция. Преди Орбан обираше пешкирите на тази опозиция, но сега недоволството ще избие на неочаквани места.

Южна Европа, и по-специално Италия, която често разчиташе на Унгария да брани консервативните ценности и да се противопоставя на либералния диктат по отношение на малцинствата и миграцията, сега се чувства оголена. Миграцията остава най-големият препъникамък. Брюксел се опитва да наложи универсални либерални норми, обвързвайки финансовата помощ с тяхното спазване. Това е директен удар по суверенитета, който няма да остане без отговор.

Възможно е на хоризонта да се появи нов „фронтмен“ на съпротивата. Роберт Фицо в Словакия е най-естественият кандидат за тази роля, предвид неговата твърда позиция и опит. Словения също показва признаци на събуждане, обсъждайки дори напускане на НАТО. Но голямата опасност за Брюксел е, че без единен „враг“ в Будапеща, протестният вот ще се разпръсне и ще стане неконтролируем.

Европа се опитва да се обедини около омразата към външни антагонисти – Русия, а в последно време и икономическата заплаха от Китай или несигурността откъм САЩ при евентуално завръщане на Тръмп. Но това е негативна консолидация, която не лекува вътрешните разломи. Северна Европа вече гради свой собствен военен съюз, несигурна в бъдещето на НАТО. Фрагментацията е факт и никакво „завръщане на Унгария в Европа“ не може да я спре.

Истината е, че без Орбан ЕС загуби своето огледало. Вече няма кой да казва истините, които всички останали шепнат по кулоарите. Сега европейските лидери ще трябва сами да се справят със своите народи, които все по-малко вярват в брюкселския проект. Победата на Мадяр може да се окаже пирова за Брюксел – те спечелиха Будапеща, но рискуват да загубят контрола над целия континент, защото напрежението, което Орбан канализираше, сега ще се разлее навсякъде.

