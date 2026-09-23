Паника в Берлин: Защо Писториус плаши с Алтернатива за Германия и какви са капаните пред Мерц

Събитията в Германия предвещават буря не само в страната, а и в цяла Европа. Едва ли е време за неделикатни исторически аналогии, но в името на справедливостта трябва да се спомене, че през изминалия век на два пъти Германия подпали света. А сега, когато следим как се развиват милитаристическите амбиции на сегашното правителство в Германия, като ставаме свидетели почти ежедневно на налудничави решение от рода да се вложат 300 милиарда, пари на немския данъкоплатец, в превъоръжаване на бундесвера, няма как да несравним подобни факти с началото на втората световна, до наше време най-жестоката война. Въпреки че тогава превъоръжаването на хитлеровия бундесвер и превръщането му в най-мощната армия в света беше резултат от икономически възход, ако трябва да сме точни, и се осъществи в обществена среда, която се характеризираше със социално благополучие, когато много бързо бяха излекувани раните от предишната война. От тази база тръгнаха откачените планове на фюрера. Докато сега в Германия имаме налице икономическа криза, политическа криза, финансова криза, че и нравствено-морална криза в резултат на емигрантското присъствие. Какво още трябва да има там, за да си наясно, че в такава разсипана в момента държава, да се хванеш да подготвяш за нова война не е психично отклонение, а е направо лудост и то в крайно дълбока фаза на заболяването. Нещо, което неоспоримо предвещава и финалния резултат от такива намерения.

Разбира се, обществото в Германия не е това, което е било тогава по фюрерово време и доколкото може дава отпор не само чрез участието в избори, а и като протест, като решимост и обществена нагласа за промяна. Заради всичкото в момента Мерц се върти като онова животинче в колелото, които все по-бързо тича, без да се усети, че няма как да излезе от там и до край ще се върти на едно и също място. При него колелото се нарича фатално заковани в главата му политически възгледи, без никакъв шанс да бъдат променени или да бъдат съобразени с реалната обстановка. Колкото и да се напъва през последно време с някакви мерки за компенсация на горивата, със социални или всякакви други лостове, които обещава, щеше да е добре, ако някой му вярваше. В Германия обаче едва ли би могъл човек да намери поне един нормално мислещ гражданин, който да вярва на своя канцлер. Поне почти 80% писмено са го заявили. Чудят се в партията му какво да предприемат за неговото оцеляване. Още повече че го подкрепя брюкселската военна мафия, защото, ако Германия излезе от Европейския съюз, когато тя в момента се оказа едва ли не единственият локомотив на тези налудничави идеи за война за срещу Русия, ще е пълно фиаско за статуквото в Европа.

Паниката е голяма. Това е и причината да се появяват съвсем откачени изявления от управляващите в Германия. Тези дни Писториус заяви, без да му мигне окото, че – цитирам приблизително, но смислово вярно - трябва да се внимава с превъоръжаването на бундесвера и ако трябва то да се забави, защото, моля обърнете внимание, ако Алтернатива за Германия дойде на власт с такава бойна сила би могла да направи поразии за света с нейната ярко фашистка политика. Ето ти го бонбончето, което се хвърля на тълпата - хем фашистка партия, хем бундесвер, който трябва да стане силен, но не бива да се допуска да попадне в нейни ръце. Чука се по най-съкровените помисли на немеца, който се бои като дявол от тамян от война с Русия и на който му е вкореняват в съзнанието, че, ако се позволи на такива „фашисти“ като Вайдел и сие да дойдат на власт, ще означава гибел за страната. А в немеца има благодатна почва за поникване на такива плевелни идеи, защото от рождение у всеки генно е вложено тъй нареченото „шулдбевустзайн“, тоест съзнанието за вина за онова, което причини на света Германия през миналия век. От време на време натискат това копченце, както в момента прави Мерц и останалите, опитвайки се периодично да подават алармения сигнал към „неориентираните“.

Наскоро видният политически анализатор от Германия, доктор Маасен в свой доклад каза, че политическият елит лъжат безогледно и това, че биват търпени, им дава основание да лъжат още повече. Към това той добави и другото, че Алтернатива за Германия в момента е последният патрон в пълнителя, с който би могло да се постигне обществена промяна в страната. Това е политическа позиция, която бавно но постъпателно се разпростира из цялата територия на Германия. Все повече от привържениците дори на правителствената коалиция и най вече от ХСС от Бавария започват да обръщат внимание към онова, което в момента проповядва Вайдел. Наскоро дори Зьодер, безспорният лидер на Бавария простичко каза, че с Алтернативата са на еднакви национални позиции, което е отворена врата за бъдещо сътрудничество. Вземат ли в Бавария да мислят по такъв начин, означава, че Германия скоро, и не от последиците на „Октоберфест“, ще се преобърне през главата си. Не трябва да се забравя, че 40% от националния доход на Германия се ражда в Бавария, а съседните й провинции са й верни поданици от памтивека. Ако те и източните, бивши гедермански провинции намерят общ диалог, това окончателно ще е краят на епохата Мерц.

Скоро няма да има местни избори, но следващите ще бъдат в провинцията, която най твърдо стои на позициите на управляващата партия – Северенрейн-Вестфалия. Със сигурност Мерц ще получи болшинство от гласовете, но време до пролетта, когато ще се състоят, много. Кой знай дали и там немците, когато се изправят пред сакралния въпрос, искат ли война с Русия, да не почнат да се чешат по темето, което да предизвика малко по-бърза въртележка на мозъчните им кривини по този въпрос. Дотогава обаче трябва да сме готови да се нагледаме на още политически финтове и номера на управляващите само и само да се задържат на власт Германия. Както се вижда, не за нейно добро.