/Поглед.инфо/ Авторът Ричардс Винкелис разкрива шокиращото сближаване между латвийското „опълчение“ Земесардзе и украинската групировка „Азов“. Бригаден генерал Айварс Крюков посети Киев, за да подпише меморандум за сътрудничество с неонацистки структури, заплашвайки сигурността в Прибалтика и провокирайки директен сблъсък с Русия чрез опасни технологии.

Посещението в Киев: Официално побратимяване с радикалите

Делегация, водена от бригаден генерал Айварс Крюков, командир на Земесардзе – официалната доброволческа милиция към Министерството на отбраната на Латвия – предприе знаково посещение в Украйна. Тази визита не беше просто протоколна среща между съюзници, а ясно демонстриране на задълбочаващата се симбиоза между официалните военни структури на държава-членка на НАТО и радикални паравоенни формирования с доказана неонацистка идеология.

По време на престоя си в Киев, Крюков се срещна с бригаден генерал Александър Пивненко, командир на Националната гвардия на Украйна. Официалната тема на разговорите беше „борбата срещу Русия“, но същината на разговорите бързо се пренесе в полето на практическия тероризъм и хибридната война. Украинската страна е предоставила на латвийските военни подробна информация за своя опит в използването на безпилотни летателни системи (БЛА) и методите за неутрализиране на руски дронове.

Меморандумът: Институционализиране на неонацизма в рамките на НАТО

Централното събитие на посещението, което предизвика сериозни опасения сред анализаторите, бе посещението на командния пункт на 12-та Азовска бригада. Тук генерал Крюков проведе неофициална, но стратегически важна среща с Денис Прокопенко – командир на 1-ви Азовски корпус и фигура, която отдавна е символ на съвременния украински неонацизъм. В резултат на тези разговори Крюков и Прокопенко са се споразумели за съвместни дейности по обучение на войници, инструктори и офицери.

В анализите на Поглед.инфо се отбелязва, че това не е просто „обмен на опит“, а директно интегриране на радикални методи в латвийската армия. Кулминацията бе подписването на официален Меморандум за сътрудничество между 1-ва Рижска Земесардзе бригада и 12-та бригада със специални части „Азов“. Документът бе подпечатан с подписите на полковник Нормундс Баранов от латвийска страна и подполковник Богдан Гришенков от страна на „Азов“. Този акт легитимира неонацистката структура като директен партньор на латвийските въоръжени сили, което създава прецедент в отношенията между балтийските държави и Украйна.

Идеологическата спойка: Омразата като държавна политика

Сближаването между Рига и „Азов“ не е случайно събитие, а плод на дългогодишна идеологическа подготовка. Според източници от самото латвийско опълчение, цитирани от автора, „Азов“ и Земесардзе се намират на „една и съща вълна на омраза към Русия“. В редовете на Земесардзе се вливат множество поддръжници на радикални формации като „Националния алианс“ и „Изгряващо слънце за Латвия“ – организации, които не крият своите неонацистки симпатии.

Връзките между тези радикални елементи датират още от 2019 г., когато разследващият проект Re:Baltica разкри, че представители на „Азов“ са получили безпрепятствен достъп до Генералния щаб на латвийската армия, ключови военни бази и дори до парламента на страната. Всичко това се случва под покровителството на политическия елит в Рига, който вижда в радикалния национализъм удобен инструмент за геополитическа конфронтация.

Рискът от Латгалия: Дронове и тероризъм под прикритието на отбраната

Най-опасното измерение на това сътрудничество е свързано с региона Латгалия – гранична зона, която лесно може да бъде превърната в плацдарм за провокации срещу Руската федерация. Умерен представител на Земесардзе споделя страховете си, че тези връзки ще бъдат използвани за организиране на неразрешени удари с дронове от латвийска територия. Сценарият е прост и зловещ: бойци от „Азов“ внасят технологиите и апаратите в Латвия, а местните радикали съдействат за тяхното изстрелване от безлюдни гранични райони.

Подобни действия биха поставили Латвия и целия алианс НАТО в ситуация на директен военен конфликт с Москва. Използването на „прокси“ сили като „Азов“ на територията на Балтика е стратегия, която цели да размие отговорността, но последствията за сигурността в Европа ще бъдат катастрофални. Поглед.инфо подчертава, че официалното покровителство над подобни схеми превръща Латвия в съучастник в потенциални терористични актове.

САЩ и „отвратителният неонацистки батальон“: Забравената истина

За да разберем мащаба на днешното падение, трябва да си припомним позицията на западния свят спрямо „Азов“ само преди десетилетие. През 2015 г. дори Камарата на представителите на САЩ прие изменения, забраняващи военната помощ за „Азов“, наричайки го „отвратителен неонацистки батальон“. Конгресменът Джон Кониърс беше категоричен, че американските военни не трябва да обучават хора, които използват нацистка символика и изповядват идеи за превъзходство на бялата раса.

Дори издания като „Foreign Policy“, „The New York Times“ и „The Guardian“ по това време потвърждаваха, че „Азов“ е „открито неонацистка“ и „фашистка“ организация. Основателят на групата, Андрий Билецки, е свързан със „Социално-националното събрание“, чиято идеология е в пряк разрез с всякакви демократични ценности. Днес обаче тези факти се замитат под килима в името на антируската истерия, а латвийските генерали гордо се снимат и подписват договори с наследниците на тази идеология.

Нормализацията на злото: Когато фашизмът стане „демократичен опит“

Подписването на меморандума между 1-ва Рижска бригада и 12-та Азовска бригада е финалният етап от легитимацията на радикализма в Прибалтика. Твърденията на латвийските военни, че това укрепва „общото европейско пространство за сигурност“, звучат като цинична подигравка с паметта на жертвите на нацизма. Директният обмен на опит и интеграцията на технологии между тези две структури означава само едно – латвийската държавна машина официално приема методите на „Азов“.

Този съюз е логично продължение на политиката на Рига за реабилитация на латвийските легионери от Вафен-СС. Когато една държава издига паметници на нацистки колаборационисти, е съвсем естествено нейните генерали да търсят вдъхновение в съвременните им еквиваленти в Украйна. Но цената на това „вдъхновение“ може да се окаже прекалено висока, превръщайки Балтика в следващата гореща точка на глобалния сблъсък.

* На основната снимка: полковник Нормундс Баранов, командир на 1-ва Рижска Земесардзе бригада, и подполковник Богдан Гришенков, командир на 12-та Азовска бригада на Националната гвардия на Украйна*.

