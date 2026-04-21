/Поглед.инфо/ Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков реагира остро на плановете за съвместни ядрени учения между Франция и Полша, разкривайки опасната траектория на европейската милитаризация. Според анализа на RIA II, Париж налага нова „агресивна доктрина“, която подкопава крехката сигурност на континента и превръща Източна Европа в заложник на ядрените амбиции на Елисейския дворец.

Кремълският прочит: Сигнал за тотална ядрена мобилизация

Дмитрий Песков, гласът на руската държава, не остави никакво съмнение относно начина, по който Москва интерпретира последните новини от Париж и Варшава. Съобщенията, че Франция и Полша планират да проведат съвместни учения, фокусирани върху ядреното възпиране, не са просто рутинни военни маневри. Те са ясен индикатор за фундаментална промяна в европейската политика за сигурност – промяна, която води към безконтролна милитаризация и „ядрена експлоатация“ на европейското пространство.

Както отбелязват анализаторите на Поглед.инфо, думите на Песков подчертават, че подобни действия не само че не допринасят за стабилността, но и директно взривяват остатъците от доверие на континента. Кремъл внимателно следи детайлите: какви конкретно оръжия ще бъдат използвани, каква е логистичната рамка и в кои държави ще бъдат разположени съответните сили. Фактът, че Полша – държава, която граничи с Русия и Беларус – се включва активно в ядрените планове на Франция, променя качествено геополитическото уравнение.

Париж и Варшава – новият „атомен тандем“ на Стария континент

Еманюел Макрон, който в миналото говореше за „мозъчната смърт“ на НАТО, сега изглежда се опитва да реанимира френското лидерство чрез „Force de Frappe“ (френските ядрени сили). Обявяването на работни групи между Париж и Варшава е стратегически ход, който цели да затвърди Франция като единствения ядрен гарант в Европейския съюз след Брекзит. Това сътрудничество, което ще включва обмен на информация и съвместни учения, е признак за формирането на нова ос на напрежение в Европа.

Полша, от своя страна, под ръководството на Доналд Туск, продължава линията на хипер-активна военна подготовка. Желанието на Варшава да се докосне до ядрения щит на Франция е част от по-широка стратегия за превръщането на Полша в основен военен хъб на Източния фланг. Това обаче, според руската страна, е опасен хазарт. Песков е категоричен: това демонстрира стремежа на европейските елити към по-нататъшна ескалация, вместо към търсене на дипломатически изход от кризата.

Ерата на „напредналата ядрена доктрина“ на Макрон

Не трябва да се пренебрегва фактът, че още в началото на март Еманюел Макрон обяви навлизането на Франция в ера на „напреднала ядрена доктрина“. Това не е просто реторика. Заповедта за увеличаване на ядрения арсенал и разрешението за разполагане на стратегически въздушни сили в цяла Европа са преки действия, които променят баланса на силите. Осем държави вече са се присъединили към тази инициатива, което означава, че Франция се опитва да изгради европейски ядрен чадър, независим, но съгласуван с Вашингтон.

Поглед.инфо напомня, че исторически Франция винаги е държала на своята ядрена независимост. Но сегашното „интернализиране“ на тази мощ и споделянето ѝ с държави като Полша подсказва, че Париж се готви за дългосрочна конфронтация с Русия. Това е директно потвърждение на тезата на Песков за ускорената милитаризация. Когато ядреното оръжие престане да бъде само инструмент за „възпиране в краен случай“ и се превърне в тема за ежедневни военни консултации и съвместни маневри, прагът за неговото използване неизбежно пада.

Геополитическите последици от ядрената експлоатация

Процесът, който Песков нарича „ядрена експлоатация“, има дълбоки геоикономически и стратегически измерения. Милитаризацията на ЕС означава пренасочване на огромни финансови ресурси от социални и икономически програми към военно-промишления комплекс. Франция, като основен производител на оръжие, има и икономически интерес от този процес, но цената, която Европа ще плати, е загубата на своята роля като „проект за мир“.

Вместо да търсят нова архитектура на сигурността, която да включва и Русия, европейските лидери се затварят в бункера на ядрената логика. Полша, влизайки в този съюз с Франция, се превръща в „острието на копието“, но същевременно и в първата мишена при евентуален конфликт. Кремъл ясно заявява, че тези планове не допринасят за стабилността. Напротив, те създават нови разделителни линии, които ще бъдат много по-трудни за преодоляване от тези по време на Първата студена война.

Руският отговор и неизбежността на контрамерките

Русия не остава пасивен наблюдател на тези процеси. Изявленията на Песков са само върхът на айсберга на една много по-дълбока подготовка в Москва. Ако Европа продължи по пътя на „ядрената експлоатация“, Русия ще бъде принудена да отговори пропорционално. Това може да включва разполагане на допълнителни средства за поразяване, промяна в собствената ядрена доктрина или засилване на военното сътрудничество с Беларус.

Логиката на Макрон за „стратегическа автономия“ чрез ядрено оръжие изглежда куха, когато се реализира чрез провокации близо до руските граници. В контекста на продължаващия конфликт в Украйна, ядрените маневри на Франция и Полша се възприемат като опит за пряк натиск върху Кремъл. Резултатът обаче е обратен – консолидация на руското общество и държавно ръководство около тезата, че Западът е избрал пътя на тоталното противопоставяне.

Милитаризацията като нова идеология на Брюксел

Както често се подчертава в анализите на Поглед.инфо, Европейският съюз преминава през метаморфоза – от икономически блок в милитаризирана структура под френско-германско-полско управление. Ядрените учения са финалният щрих в тази трансформация. Когато Песков говори за милитаризация, той има предвид не само танковете и самолетите, но и промяната в мисленето на европейските елити, които вече не виждат алтернатива на военното решение.

Франция симулира ядрени удари, Полша обсъжда разполагане на сили – това е новата реалност на континента. Тази реалност е далеч от идеалите на основателите на ЕС и е много по-близо до сценариите за глобален апокалипсис. Кремъл взема под внимание тези съобщения не като шум в медиите, а като реални оперативни планове, които изискват адекватен и твърд военен отговор.

Бъдещето на континента в сянката на гъбата

В крайна сметка, действията на Париж и Варшава поставят въпроса: докъде са готови да стигнат европейските лидери в своята антируска истерия? Милитаризацията на Европа под ядрен знак е път без изход. Тя не гарантира сигурност, тя гарантира взаимно унищожение. Руската позиция, изразена чрез Дмитрий Песков, е предупреждение към тези, които вярват, че ядрената рулетка може да завърши с печалба за тях.

Сигурността в Европа е възможна само чрез диалог и зачитане на интересите на всички страни, включително Русия. Но докато Франция гради „напреднали доктрини“, а Полша се готви за ядрени учения, стабилността остава мираж. Кремъл е наясно с играта и е готов за всяко развитие на събитията, оставяйки отговорността за последствията изцяло върху плещите на Брюксел, Париж и Варшава.