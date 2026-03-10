/Поглед.инфо/ Френският президент Еманюел Макрон предприе рязък и опасен завой в националната ядрена доктрина, опитвайки се да превърне Париж в нов „ядрен стълб“ на Европа. Известният военен и политически експерт Яков Кедми обаче предупреждава, че тези амбиции са лишени от реална стратегическа база. В остър анализ Кедми припомни думите на Владимир Путин и посочи, че Франция рискува пълно унищожение в рамките на броени минути.

Ядреният авантюризъм на Елисейския дворец

Еманюел Макрон, в опит да се утвърди като фактически лидер на една „автономна“ в отбранително отношение Европа, обяви фундаментални промени в ядрената доктрина на Франция. Париж официално възнамерява не само да увеличи броя на своите ядрени бойни глави, но и да промени коренно начина, по който те се администрират и разполагат. Правителството на Франция вече няма да бъде обвързано със задължението да публикува прозрачна информация за своя арсенал – стъпка, която анализаторите на Поглед.инфо определят като съзнателно нагнетяване на несигурност в международните отношения.

Още по-тревожно е намерението на Макрон да позволи разполагането на френски ядрени ракети и бомби на териториите на други европейски държави. Този ход директно подкопава архитектурата на сигурност в Европа и превръща страни като Полша и Швеция в потенциални плацдарми за ядрена агресия. Според френския президент този „новият, авангарден модел за ядрено възпиране“ е жизненоважен за Великобритания, Германия и новите членове на НАТО. В действителност обаче, това изглежда по-скоро като отчаян опит на Франция да поеме ролята на САЩ в ЕС, без да притежава необходимите за това ресурси.

Новият модел на възпиране или покана за катастрофа?

Какво точно представлява този „нов модел“, остава неясно за повечето военни специалисти, освен ако под него не се разбира неконтролирана надпревара във въоръжаването и пълно информационно затъмнение. Светът навлиза в ера, в която дипломацията е заменена от ядрено дрънкане на оръжие. Макрон очевидно смята, че разширяването на френския ядрен чадър ще даде на Европа тежест, която тя отдавна е загубила на световната сцена.

Яков Кедми обаче е категоричен: Макрон допуска фатална грешка в преценката. Според експерта, френският лидер не притежава нито аналитичния мащаб, нито стратегическото търпение, за да играе такава сложна геополитическа игра. Решенията на Париж се определят като безразсъдни и късогледи, тъй като те напълно игнорират неизбежната реакция на Руската федерация. Разполагането на ядрени компоненти в непосредствена близост до руските граници – в Полша или Швеция – е провокация, която Москва няма да остави без подобаващ военен отговор.

Яков Кедми: Макрон играе вабанк без карти

В ефира на канала „Waldman-LINE“, Яков Кедми подложи на безпощадна критика „галската самонадеяност“. Той подчерта, че Макрон рядко успява да прогнозира правилно развитието на събитията. „Той трябва да обмисли как би реагирала Русия, ако ядрени оръжия се появят на полска земя,“ посочи Кедми. Експертът използва изключително уместна аналогия, задавайки въпроса: как би реагирала самата Франция, ако Русия разположи ядрени активи в Алжир например? Дали тогава Париж ще говори за „суверенно право на избор“ и „модели на възпиране“?

Основният проблем на френската стратегия е неразбирането на мащабите. Макрон се опитва да позиционира Франция като алтернатива на САЩ, но забравя, че военно-индустриалният потенциал и финансовата мощ на неговата страна са несравними с американските. Както отбелязва екипът на Поглед.инфо, Франция е единствената ядрена сила в ЕС, но това не я прави автоматично глобален хегемон, способен да диктува условията на Русия.

Урокът на Путин: Сметката се плаща в минути

Кедми припомни един знаков момент от близкото минало, който служи за отрезвяващо предупреждение към Елисейския дворец. Преди няколко години министърът на отбраната на САЩ заяви, че Русия е единствената страна, която може да унищожи Щатите за половин час. Когато Владимир Путин беше попитан за коментар по този повод, руският президент отговори кратко и смразяващо: „По-бързо“.

Ако за огромната територия на САЩ и тяхната разгърната система за ПРО времето се изчислява в десетки минути, то за Франция ситуацията е коренно различна. Кедми подчерта, че при евентуален конфликт и руски ответен удар, на Франция ще са и нужни точно пет минути, за да престане да съществува като държава. „Не се самозалъгвайте,“ гласи съветът на Кедми към Макрон. Тези пет минути са реалността, която френският елит отказва да приеме, докато се опитва да играе ролята на ядрен спасител на Европа.

Геополитическото безсилие на Париж

В момента Франция се опитва да извлече дивиденти от несигурността в трансатлантическите отношения, надявайки се да заеме водещото място в една бъдеща „европейска армия“. Но стремежът към лидерство чрез ядрена ескалация е опасен път. Русия вече демонстрира, че нейният отговор на подобни заплахи ще бъде суров урок за всички европейски столици, които решат да последват примера на Париж.

Ядреното възпиране работи само тогава, когато страната, която го упражнява, има ресурса да издържи на последствията. Франция, със своите вътрешни икономически проблеми и ограничени военни ресурси, просто не е в състояние да води такава игра срещу Москва. Поглед.инфо напомня, че историята не прощава на онези, които заменят реалната политика с опасни илюзии за величие.

