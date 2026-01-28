/Поглед.инфо/ Светът вече не е същият, а хегемонията на една-единствена сила отива в историята. В новия епизод на предаването с Георги Стамболиев гостува Петър Волгин за един безпощаден разговор за „срутването“ на Европа. Защо Брюксел се отказа от социалния модел и мира, за да се превърне в подизпълнител на военни поръчки? Каква е ролята на Доналд Тръмп в новия световен триъгълник между САЩ, Китай и Русия?

Разнищваме и горещите български теми: от шоковите цени на тока, които ни нареждат на първо място в ЕС, до очаквания политически проект на Румен Радев. Има ли България политици с „гръбнак“, които да поставят националния интерес над идеологическите клишета, или ще продължим да бъдем просто „кученце на каишка“?

Живеем в окото на бурята. Старата архитектура на света се разпада пред очите ни, а Европа, превърната в обикновен подиспълнител на чужди интереси, губи двата си най-важни стълба: социалния модел и мира.

Петър Волгин в безпощаден анализ за това защо европейските лидери днес говорят само за война и превъоръжаване, докато българските граждани плащат цената на „зелените“ регулации с най-скъпия ток в ЕС. Има ли полезен ход за България? Време ли е да спрем да мислим какво ще кажат в Брюксел или Вашингтон и да си спомним какво означава национален интерес?

„Европа губи своите изконни ценности, защото на върха й стоят хора без собствена мисъл, готови само да изпълняват поръчки.“

Вярвате ли, че нов политически проект в България може да върне фокуса върху националния интерес, или сме обречени на вечна „евроатлантическа“ интеграция без глас? Споделете мнението си в коментарите!

Първата част: https://www.youtube.com/watch?v=__Zc-5YwuVM&pp=2AYm

