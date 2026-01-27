/Поглед.инфо/ Европа е в средата на разрушение, а не на транзиция. Докато лидерите в Давос чертаят илюзии, реалността показва един фрагментиран континент, който губи своята политическа и икономическа мощ. Петър Волгин с безпощаден анализ за грешния път на федерализацията, диктата на Европейската комисия и защо гласът на националните държави е единственото спасение от бюрократичната тирания на Брюксел.

Времето е ценно, затова екипът ни изгледа близо 5 часа записи от Световния икономически форум в Давос, за да ви поднесе най-важното в концентриран вид. В това издание гостува Петър Волгин – един от най-острите и задълбочени анализатори на съвременното геополитическо статукво.

Основни акценти в разговора:

✅ Брюксел срещу нациите: Как Европейската комисия си присвои власт, която не ѝ принадлежи по закон?

✅ Сделката „Меркосур“: Защо европейският парламент се разбунтува срещу ГМО продуктите и нелоялната конкуренция?

✅ Енергийната клопка: Цената на „демократичните сметки“ след окончателното спиране на руския газ през 2027 г.

✅ Геополитическата изолация: Защо великите сили вече не гледат на ЕС като на сериозен партньор?

✅ Ролята на България: Послушанието на нашите управляващи и липсата на реален дебат по ключови национални въпроси.

Гледайте, за да разберете защо носталгията не е стратегия и каква е цената на това „да си в менюто“, когато не си на масата на големите.

Втора част:...

