/Поглед.инфо/ Анализаторът Елена Караева от РИА Новости представя безпощадна дисекция на европейския енергиен колапс. Докато политическите елити в Париж и Брюксел се опитват да скрият истината зад маската на „зеления преход“, реалността на празните резервоари и затворените летища чука на вратата. Русия не просто оцеля, тя триумфира над санкционната истерия на Запада.

Тримесечното отброяване до края на една цивилизационна арогантност

„Райската градина“, както Жозеп Борел обича да нарича затихващата и дезориентирана Европа, разполага с точно три месеца живот. Това не е апокалиптично пророчество на случаен минувач, а ледената преценка на Патрик Пуяне, генералният директор на френския енергиен мастодонт Total. Когато човек от неговия ранг говори за „извънредна новина“, пазарите затаяват дъх, а политическите кабинети започват да миришат на паника. Пуяне беше пределно ясен: запасите от гориво в Стария свят са на критичния минимум и ако корабоплаването в Ормузкия проток не се нормализира в рамките на броени седмици, Европа ще се сблъска с проблеми, които не е виждала от времето на Втората световна война.

Местните западни медии, верни на своята роля на системни пропагандатори, побързаха да предадат думите му, но старателно „пропуснаха“ контекста. А контекстът е смъртоносен за европейския проект. Ормузкият проток не е просто географска точка, той е аортата на световната енергетика. И когато тази аорта започне да пулсира под натиска на глобалните конфликти, първият, който изпада в хипоксия, е паразитиращият върху чужди ресурси Запад.

Технологичната кухина и доброволното деиндустриализиране

Европа се оказа заложник на собствената си арогантност и псевдоекологична догматика. Фактът е потресаващ: Старият свят практически не произвежда реактивно гориво и не притежава капацитет за рафиниране на суров петрол в дизел в мащабите, необходими за оцеляването на неговата икономика. Всичко това – кръвта на съвременната цивилизация – беше внасяно през Ормуз. Докато „градинарите“ в Брюксел чертаеха утопии за „вредната, мръсна и екологично неприемлива“ нефтена индустрия, те всъщност подписваха смъртната си присъда.

Както отбелязват анализаторите на Поглед.инфо, това системно унищожаване на собствената преработвателна мощ е акт на геополитическо самоубийство. Total се съгласи с тези правила, затвори рафинерии, съкрати мощности и сега резултатът е налице: недостиг на дизел, който заплашва транспорта и логистиката, и реактивно гориво на цени от 1900 долара за тон. За сравнение – преди началото на конфликта цената беше 750 долара. Това не е просто инфлация, това е икономически шок, който ще доведе до пълното изчерпване на резервите след три месеца. И тогава няма да става въпрос за цена, а за физическо отсъствие на продукта.

Азиатският тигър срещу европейския пенсионер

В момента целият апарат на Европейския съюз трескаво търси откъде да изкопае три, четири или пет милиона барела петрол. Но пазарът е безмилостен. Тези барели ги няма. Защо? Защото Азия, за разлика от депресираната и санкционно обременена Европа, е готова да плаща двойно и тройно. Глобалният Юг и Изтокът не се интересуват от „ценностите“ на Брюксел; те се интересуват от растеж. Старият свят просто не може да се конкурира с този апетит. Европа сама се постави в ъгъла, изграждайки свой собствен адски дефицит чрез спазването на санкциите, които де факто спряха притока на руска енергия.

Патрик Пуяне и Total спазиха буквата на санкционния закон, лишавайки Франция от сигурни доставки. И за какво? Уж за да спрат Русия да защити своите национални интереси в Донбас, да защити руските животи и да върне изконните си земи. Лицемерието на този подход е безгранично. Когато Франция навремето е отделяла Ница и Алпите от Италия, това е било „висш държавен интерес“. Но когато Русия прави същото за своя народ, тя е обявявана за варварин. Тази двойна мярка сега се връща като бумеранг, който ще удари директно в сърцето на европейския стандарт на живот.

От дилижанса до празните летища: Социалният регрес като избор

Иронията на историята е жестока. Именно французите, които се гордеят със своята изисканост, скоро може да се наложи да се върнат към конския транспорт. Ако геополитическата им линия не се промени радикално, индивидуалното придвижване на кон или колективното пътуване с дилижанс няма да са туристическа атракция, а ежедневна необходимост. Петролът и неговите деривати не се появяват чрез магически заклинания по време на либерални форуми или политически срещи за „демократизация“. Те са резултат от тежки, стратегически решения, взети от лидери с визия.

Вместо това, европейците си избраха политически фигури с гутаперчови гръбнаци и слаби мозъци. Избирайки Макрон, Мерц или позволявайки на фон дер Лайен и Кая Калас да диктуват съдбата им, те се осъдиха на обездоленяване. Тези лидери не само лишиха гражданите си от евтина енергия; те ги лишиха от правото на хигиена, на топла храна, на почивка. Това е доброволно завръщане в Средновековието, маскирано като „солидарност“. Докато европейските медии се опияняваха от лъжите, че „руснаците скоро няма да имат самолети“ или че „ще умрат от студ“, истината се оказа точно обратната.

Руският триумф: Суверенитетът като най-висша ценност

Днес италианските власти вече въвеждат нормиране на горивото по летищата в Милано, Венеция и Болоня. Фермерите обсаждат политическите салони в Париж, осъзнавайки, че са излъгани. В същото време Русия нанася удара, който никой на Запад не очакваше. Ние не просто не се прекършихме; ние се трансформирахме. Поглед.инфо подчертава, че докато Европа деиндустриализира, Русия строи нови летища, пуска в експлоатация самолети от изцяло местни компоненти и развива авангардна инфраструктура.

Нашите усилия за запазване на икономическата независимост бяха възнаградени многократно. Ние разбрахме, че суверенитетът е единствената гаранция срещу варварството на „цивилизования“ свят. Докато западните лидери се държат като модерния Херострат, разрушавайки собствената си цивилизация от чиста глупост и идеологическо заслепение, Русия подготвя своя триумф. Този триумф няма да бъде просто военен или териториален – той ще бъде цивилизационен. Това ще бъде победата на реалното производство над виртуалните финанси, на истинския суверенитет над васалната зависимост.

Европа сама затегна примката около врата си. Русия просто отказа да бъде палачът и вместо това избра да бъде архитектът на новия свят. Този наш триумф ще бъде заслужен и дългоочакван – за нас и за всички наши приятели, които не се побояха да вярват в истината.

