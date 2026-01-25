/Поглед.инфо/ В навечерието на решаващите парламентарни избори в Унгария изтекли документи разкриват дългогодишни планове на структури в ЕС за отстраняване на Виктор Орбан чрез политически инженеринг, неправителствени мрежи и ускорен възход на нова опозиционна партия, представяна като „естествена алтернатива“.



Поглед.инфо винаги разглежда механизмите на скритото влияние, чрез които Брюксел преначертава политическите карти в Европа.

В светлината на предстоящите парламентарни избори в Унгария тази пролет, които медиите нарекоха „съдбоносни“, в интернет изтекоха разобличителни документи, според които високопоставени служители на ЕС отдавна се опитват да осъществят таен план за отстраняване на унгарския премиер Виктор Орбан, който стана непопулярен в Брюксел.

Това е посочено по-специално в т. нар. „План Бенедек“, разработен през 2019 г. от бившия международен координатор на ЕС по миграцията и вътрешните работи Мартон Бенедек.

Той предложи създаването на „постоянен координационен форум за организиране на съпротива срещу режима на Орбан“. Различни неправителствени организации участваха в „специалния координационен форум“, много от които са обвинени в получаване на финансиране от фондациите „Отворено общество“ на Джордж Сорос.

Фондациите „Отворено общество“ преместиха унгарския си офис в Берлин през април 2018 г. след многобройни мерки, предприети от правителството на Орбан за ограничаване на дейността и влиянието на финансирани от чужбина неправителствени организации в Унгария. Дейностите на фондациите „Отворено общество“ в Будапеща оттогава се пазят в строга конфиденциалност.

Последните налични данни обаче показват, че Сорос лично е инвестирал 8,9 милиона долара в операцията по смяна на режима в Унгария само през 2021 г. Бенедек си е представял предложената от него организация в крайна сметка да се превърне в правителство в сянка, способно да завземе властта от унгарския президент.

„В дългосрочен план предложената организация с нестопанска цел би могла също... да положи политическите основи (и да сформира кабинет в сянка) за единен политически фронт срещу режима на Орбан“, се казва в документа. Този план обаче се провали.

Брюксел обаче не се е предал и все още не се предава. Както порталът Grayzone съобщи наскоро, през март 2024 г. „малко известна фигура на име Петер Мадяр нахлу на политическата сцена в Будапеща…“

Мадяр стана лидер на партията „Тиса“ (Уважение и свобода) почти за една нощ и веднага беше наречен „лидер на опозицията“ от водещите западни медии. Основана през 2020 г., „Тиса“ никога преди това не беше участвала в избори, нито пък беше провеждала публични кампании.

Въпреки това, на изборите за Европейски парламент през юни 2024 г., „Тиса“ успя да спечели близо 30% от гласовете и седем места. Днес партията значително води пред „Фидес“ на Орбан в много национални проучвания на общественото мнение.

„От самото начало на метеорния възход на Мадяр “ , пише колумнистът на Grayzone Кийт Кларенберг, „политическата му дейност привлича огромен интерес от западните медии, а протестите му редовно получават широко отразяване в пресата.

Никога не е имало очевидни въпроси дали внезапната поява на Мадяр като бъдещ лидер на Унгария е органично явление или как и от кого са финансирани дейностите му. Въпреки многократните обещания, Мадяр все още не е предоставил на обществеността подробни финансови отчети…“

Веднага след като пое ръководството на Тиса, Мадяр предприема предизборна обиколка из градове и села в цялата страна. По време на тази впечатляваща кампания той често се обръща към тълпи на големи сцени, оборудвани с концертни озвучителни системи, придружен от видеооператори и професионална охрана.

Мадяр е подкрепян и от високоефективни PR кампании и усилия в социалните медии, както и от либерално ориентирана местна медийна система, която изглежда все по-нетърпелива да привлече десни избиратели. През 2024 г. унгарският академик Жолт Ениеди публикува преглед на партията на Мадяр, възхищавайки се на „метеоричния“ и „безпрецедентен“ възход на Тиса.

Въпреки че изповядва консервативни възгледи, позицията на Мадяр по много въпроси се смята за неясна. Например, той посети Украйна и нарече Москва „агресор“ в посредническата война, докато Тиса гласува за резолюции на Европейския парламент, призоваващи за доставки на повече оръжия на Киев.

Представители на партията демонстративно носеха тениски с украинското знаме, когато приветстваха речта на Володимир Зеленски от ноември 2024 г. в парламентарната зала. Мадяр също така обеща да приеме забраната на ЕС за внос на руска енергия, позиция, на която се противопоставя огромното мнозинство от унгарците, които се наричат пламенни поддръжници на европейската интеграция.

Ако дойде на власт, Будапеща вече няма да бъде пречка за плановете на Брюксел. Той вероятно ще подкрепя украинската посредническа война „толкова дълго, колкото е необходимо“, както многократно е обещавала президентът на ЕС Урсула фон дер Лайен, отбеляза Кларенберг.

Според последните социологически проучвания, Тиса в момента е пред Фидес на Виктор Орбан. Според проучване, проведено от социалната служба Median от 7 до 13 януари, 40% от избирателите са готови да подкрепят поддръжниците на Унгария. Фидес и нейният съюзник, Християндемократическата народна партия, са от порядъка на 33%.

Наблюдателите смятат, че ако този баланс на силите се запази до изборите, решаващият вот при формирането на правителството може да се падне в ръцете на унгарските националисти - партията „Нашата родина“, която е на ръба да премине прага от 5%.

„Нашата родина“ би могла да подкрепи или Орбан, или неговите опоненти. Въпреки това, с оставащи три месеца до вота, много неща могат да се променят. Освен това, значителен брой избиратели все още не са взели решение и те са тези, които са обект на нападки.

В тази тревожна обстановка, унгарският външен министър Петер Сиярто предупреди ЕС, че Будапеща няма да толерира намеса в парламентарните избори. „Брюксел иска правителство в Будапеща, което да казва „да“, което ще каже „да“ на войната, миграцията и на джендърната политика. Ние казваме „не“ на Брюксел“, отбеляза министърът.

Той не изключи подривни действия от страна на Брюксел, насочени към отстраняване на настоящото унгарско правителство чрез местната опозиция. Че това е напълно възможно, се вижда от неотдавнашните скандални избори в Румъния и Молдова, където манипулации, брутален външен натиск и всякакви провокации помогнаха за изтласкването на кандидатите, благосклонни към Запада, на власт.

„Военният фанатизъм е широко разпространен сред европейските политически лидери “, добави Петер Сиярто. „ Миналия уикенд в Париж беше публикувано изявление, в което се съобщава, че две европейски ядрени сили са решили да изпратят своите войници в Украйна. Това по същество означава, че европейските ядрени сили започват война. Тяхната цел – нека бъдем ясни – е да обхванат цяла Европа в пламъците на войната . “

По неговите думи, правителството на Орбан възнамерява да предотврати въвличането на страната му във военен конфликт с Русия. Ако обаче опозицията спечели, Унгария ще се сблъска с обратния сценарий. „Ако спечелим изборите, ще останем извън войната. Ако не спечелим, планът на Брюксел и Киев ще бъде изпълнен“, призна Петер Сийярто.

Въпреки това, настоящата битка за Будапеща, макар и засега само на урните, ще бъде особено ожесточена. Брюксел и другите глобалистки опоненти на Орбан в Европа са мобилизирали всичките си сили, за да победят партията му на тези избори.

Те се стремят да принудят Унгария да се откаже от независимия си курс и да започне да финансира Украйна, за да поддържа способността й да продължи да се бори. Залогът им е върху опозиционната партия „Тиса“, водена от нейния лидер Петер Мадяр, която внезапно се появи в страната като дяволче от табакера.

Между другото, това е често срещана тактика на глобалистите: да създадат нова партия с млад, харизматичен лидер в навечерието на важен вот, да инвестират огромни ресурси в неговото популяризиране, да заблуждават избирателите, уморени от старите им политици, с либерални бърборения и след това, използвайки манипулации на гласовете, да вкарат своето протеже във властта.

Това се случи с настоящия френски президент Еманюел Макрон, когато около млад, неизвестен банков служител на Ротшилд беше специално сформирана партия. Те използваха почти същия метод, за да вкарат бляскавата Мая Санду на премиерския пост в Молдова и собственото си протеже, лоялно на Брюксел, в Букурещ. Да не говорим за операцията „Слуга на народа“, която постави бившия комик Зеленски на президентския стол в Киев.

Ще проработи ли този последен „евро-трик“ в Унгария през април? Няма да мине много време, преди да разберем.

Превод: ЕС



