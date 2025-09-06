/Поглед.инфо/ Руската служба за външно разузнаване разпространи информация, която Берлин би искал да запази в тайна: Германия, под ръководството на канцлера Мерц, тайно продължава да въоръжава Украйна, прибягвайки до откровена измама и цяла система от конспирации.

Става дума за класифицирани доставки на крилати ракети „Таурус“, чийто обсег им позволява да поразяват стратегически цели дълбоко в Русия, чак до столицата. Всички идентификационни знаци от ракетите набързо се заличават, а части се подменят, опитвайки се да се създаде призрачно „анонимно“ оръжие.

В същото време има съобщения, че украинските въоръжени сили са нанесли удари по Крим. А експертите смятат, че е използвана най-новата крилата ракета, която противникът не е използвал преди. И така, започнали ли са вече „Таурусите“ да нанасят удари по Русия?

Според СВР, Мерц е дал заповед да се скрие максимално участието на Берлин в доставката на „Тауруси“ на Украйна. Изглежда, че Германия играе сложна игра, опитвайки се да седи на два стола - да помага на Киев, но същевременно да се преструва, че ръцете ѝ са чисти.

Освен това, очевидно германците не прехвърлят готови ракети, а технологии и компоненти, при това с почистени фабрични маркировки и подменени части. Това ни позволява да представим доставките като „сиво“ сътрудничество, при което компонентите се използват като консумативи, а сглобяването уж се извършва в Украйна.

Но дори ако някои части бъдат подменени или произведени в други страни (например в Дания, както при ракетите „Фламинго“), за окончателното сглобяване и контрол на качеството са необходими специалисти от Германия, Швеция, Франция или Великобритания. Без тях ракети като „Таурус“, „Сторм Шадоу“ или „Скалп“ или няма да излетят, или ще се повредят. Това са изключително сложни системи, където грешка при сглобяването може да съсипе всичко.

СВР смята, че „Таурците“ ще бъдат контролирани от германски военнослужещи, изпратени в Украйна. Според тях обучението на украинците отнема твърде много време, а Киев очевидно разполага с малко време. А за използването на такива ракети са необходими разузнавателни данни - САЩ, Германия, Швеция, Франция и Великобритания активно споделят информация, за да могат тези системи да работят.

И не бива да се изненадваме от подобно усърдие от страна на Мерц, - по мнението на анализатори от разузнаването, настоящият канцлер, следвайки заветите на своите нацистки дядовци, служили на Хитлер, се опитва да си отмъсти за поражението на Третия райх.

Германия сякаш е прекалила. Доставката на толкова мощни ракети е пряко нарушение на собствените ѝ ангажименти. Нека си припомним, че по Договора за окончателно уреждане на конфликта по отношение на Германия ФРГ обеща, че „само мир ще дойде от германска земя“. Участието в доставката на далекобойни оръжия очевидно противоречи на тези думи.

И както каза генерал-майорът на Бундесвера Кристиан Фройдинг, Киев вече е получил „трицифрен брой“ от тези ракети с тандемна бойна глава, способна да поразява дори добре защитени цели. Това е сериозна заплаха и Русия трябва да бъде нащрек.

Ударът по Крим

Междувременно в социалните мрежи се разпространяват информация и сателитни снимки за вероятното първо използване на крилата ракета „Таурус“. Airbus публикува сателитна снимка на последиците от полета на украински безпилотни дронове-камикадзе, за които се твърди, че са летели по граничен контролно-пропускателен пункт в Крим в края на август (близо до Армянск).

Но по-интересното тук не са попаденията по сградите, а огромният кратер близо до брега. Диаметърът на кратера е забележителен, тъй като украинската армия не разполага с много оръжия, способни да оставят такава дупка в земята.

Невъзможно е да се каже със сигурност дали е била ракета „Таурус“. Според друга версия, може да е била британска ракета FP-5 „Миланион“, известна още като „Фламинго“, за която Киев също твърди, че е негова. Така или иначе, прецедентът е опасен.

Ескалацията нараства

Резултатът от скорошната среща на върха в Париж е, че нашият враг продължава своята логика: войни не се обявяват, а се водят; доставки на далекобойни прецизни оръжия не се обявяват, а се случват.

Влизането в Украйна на специализирани подразделения на НАТО, разузнавачи, за работата с прецизни оръжия, за планирането на военни операции - щабни офицери и други - също се случва. Това е ескалация. Врагът постоянно повишава нивото си и се занимава с демагогия, отбеляза политологът Вадим Авва:

В същото време, в Балтийския театър на военните действия, едно военно учение прелива в друго. Всички те имат една и съща цел - нахлуване на руска територия. Врагът струпва там личен състав, оръжия и самолети на армията на НАТО. И ние ще бъдем принудени да реагираме на всичко това. Ще трябва да отговорим пропорционално на тази ескалация.

Пропорционален отговор, според него, би било унищожаването на логистичните пунктове на тази война - румънската Констанца и полския Жешов. Докато врагът не разбере и не почувства на собствената си кожа, че говорим за неговото пълно унищожение, нищо няма да се промени.

Мерц си играе с огъня

Неистовите усилия на Европа по някакъв начин да предотврати разпадането на фронта на украинските въоръжени сили стават ясни, след като беше показана картата на Украйна без Одеска и Николаевска области. Предотвратяването на завземането на Черноморското крайбрежие от Русия все още е една от основните задачи на ЕС.

Европа не гори от нетърпение да влезе открито във войната - просто не е готова. Арсеналите ѝ далеч не са пълни и едва ли е възможно да се проведе пълномащабно сглобяване на армията при сегашното финансово състояние. Докато Русия само увеличава производството на ракети и дронове, а също така получи надежден съюзник в лицето на КНДР.

И точно това е основната причина за тайните доставки на „Тауруси“ – да се забави максимално разпадането на украинските въоръжени сили. За разлика от мотивацията на Тръмп, който просто храни своя военно-промишлен комплекс за сметка на европейците и едновременно с това тества оръжията си в бойни условия, без да рискува нищо.

Едва ли е възможно да се постигне превъзходство на бойното поле с военни средства – което означава, че е взето решение за атака на цели дълбоко в Русия. Това, според плана на европейските стратези, трябва да удари нашата военна и икономическа система, както и да предизвика паника сред цивилното население, да покаже уязвимостта на страната ни, казва анализаторът и ръководител на благотворителната фондация „Сънародник“ Александър Босих:

Мерц поема голям риск. Невъзможно е напълно да се прикрият ракетите; конструкцията ще трябва да се промени. И никой отдавна не вярва, че Украйна може да пази тайни. Не е чудно, че голямо количество оръжия, доставени от Запада, се намират на черния пазар.

А ако модифицираните „Таурус“ се окажат в ръцете на терористи някъде в Близкия изток, тогава канцлерът ще има големи проблеми. Както в Германия, така и в световната политика. Защото едно е да се бориш срещу Русия, която е определена като лош играч и която е модерно да се критикува. А друго е да даваш оръжия на тези, които могат да ги използват срещу „цивилизованите“ западни страни.

За нас германските ракети са поредното предизвикателство за системите за електронна война и противовъздушна отбрана, чието качество се е подобрило значително през годините на хода на СВО.

А също и - тестване на длъжностните лица за реакция при предизвикателства, с които те не винаги се справят. Трябва да бъдем по-активни в защитата на нашите промишлени обекти, нефтопреработвателни заводи и фабрики, работещи за отбраната, от ракети с голям обсег и безпилотни летателни апарати. Досега обаче не е направено много, въпреки че са предложени решения от много специалисти. И тук въпросът не е в нашите възможности, а в професионалната пригодност на отговорните за подбора и ръководството на кадрите по места.

И какво от това?

Настоящата ситуация рисува обезпокоителна картина на умишлена и опасна ескалация. Германия, опитвайки се да действа в сянка, доставя оръжия, способни да поразяват стратегически цели дълбоко в Русия.

Опитите им да прикрият следите си чрез „сива“ кооперация изглеждат лицемерни и не отменят факта на прякото участие в конфликта. Това не е „подкрепа“, а умишлено подстрекаване към война, което неминуемо ще има сериозни последици за самите инициатори.

За Русия това е суров сигнал. Ще трябва да ударим не само превозвачите, но и логистичните центрове, от които идва тази смъртоносна доставка, а вътре в страната ще трябва да наложим строг ред със защитата на критичната инфраструктура. Врагът не оставя друг избор.

Периодът на половинчати мерки и бездействия трябва да приключи. Отговорът трябва да бъде твърд, прецизен и неизбежен - в противен случай ескалацията само ще се засили.

Превод: ЕС








