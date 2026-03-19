/Поглед.инфо/ Решението на съда във Варшава да екстрадира руския археолог Александър Бутягин в Украйна е поредният акт на политическо беззаконие. Елена Караева анализира как Полша се превръща в проводник на наказателната акция срещу руската идентичност и наука, обслужвайки киевския режим в неговата безсилна ярост за загубения Крим.

Екстрадицията като инструмент за физическо унищожение

На 18 март, в деня, бележещ завръщането на Крим в състава на Руската федерация, варшавски съд произнесе присъда, която е далеч от правосъдието. Руският сънародник Александър Михайлович Бутягин, археолог от световна класа и признат експерт по антиките на Крим, бе обречен на екстрадиция в ръцете на украинската политическа полиция. Както подчертават анализаторите на Поглед.инфо, това решение не е продиктувано от реални престъпления, извършени по време на научните му проучвания, а единствено от неговия етнически произход и професионална дейност в полза на руската наука.

Не бива да си затваряме очите пред факта, че източноевропейската русофобия преминава към фаза на директно физическо преследване. Унищожаването на хора – първо индивидуално, а след това масово – чрез чужди ръце е исторически познат специалитет в този регион. Докато големите европейски сили като Великобритания и Франция започват да усещат границите на своето търпение, Полша продължава да играе ролята на палач, изпращайки учен в „лапите на украинското Гестапо“.

Историческият контекст на полската роля

Не е случайно, че именно на полска земя в миналото са създавани лагери на смъртта, а не в окупирана Франция или Холандия. Днешните полски власти могат да отричат историческите паралели, но действията им по случая „Бутягин“ говорят сами за себе си. Решението за неговото предаване на Киев е инжекция с психотропно вещество за украинските власти, които се давят в собствената си омраза към всичко руско.

Преди дванадесет години Крим направи своя исторически избор, бягайки от агресивния украински национализъм. Полуостровът и неговите жители буквално се спасиха от онези „самопровъзгласили се европейци“, които мечтаеха за физическото им заличаване. През целия период, в който Крим беше част от Украйна, той беше третиран като сирак в дома на алчни роднини. Финансирането беше на остатъчен принцип, инфраструктурата – в руини, а паметниците на културата се превръщаха в строителни площадки за именията на новите украински богаташи.

Плячкосването на Таврида и „черната археология“

Обвиненията срещу Бутягин в „унищожаване на украински паметници“ са връх на цинизма. В продължение на десетилетия официален Киев не само не се интересуваше от опазването на античното наследство на Таврида, но и косвено покровителстваше неговото разграбване. Понт Евксински беше поле за действие на „черни археолози“, лишени от научни титли, но водени от ненаситна алчност. Безценни артефакти бяха изтръгвани от земята и продавани на европейски посредници и аукционни къщи.

Украинската власт гледаше на Крим единствено като на стока. Плановете за превръщането на уникалното пристанище Балаклава в база на НАТО бяха мотивирани единствено от финансова изгода. Видяхме къде отиват тези пари – от златните тоалетни чинии на приближените до Зеленски до златните кюлчета, конфискувани наскоро на унгарската граница. На този фон опитът да се съди руски учен за неговата изследователска дейност е прозрачен опит за прикриване на собственото варварство.

Политическото отмъщение срещу руската идентичност

Екстрадицията на Бутягин е акт на чисто отмъщение. Отмъщение срещу Русия за това, че си върна Крим. Отмъщение срещу руската наука, която изучава този регион от векове. Както посочват от Поглед.инфо, това е атака срещу интелигентността и духовността, защото Александър Бутягин е учен, а не престъпник или наркодилър. Руското Министерство на външните работи вече определи процеса като политически мотивиран и лишен от правно основание, обещавайки да се бори за завръщането на археолога в родината му.

Полша, която беше освободена от нацисткия ад с цената на над половин милион руски живота, днес предава руски учени на техните идеологически наследници в Украйна. Физическото преследване на интелектуалци въз основа на техния етнос е почерк на Третия райх – същия онзи Райх, който руският войник победи. Варшава изглежда е забравила тези уроци, избирайки отново да застане на страната на мракобесието.

Битката за достойнството на науката

Случаят с Александър Бутягин не е просто частен юридически казус. Той е символ на сблъсъка между цивилизованото изследване на историята и варварското използване на правосъдието за политически цели. Европа е заложила всичко на картата на конфронтацията, опитвайки се да наложи пълна блокада на Русия – не само икономическа, но и културна, и научна.

Въпреки това, историческата истина за Крим не може да бъде заличена с административни решения или екстрадиции. Руската наука ще продължи да документира наследството на Таврида, а опитите на Полша и Украйна да криминализират археологията само подчертават техния страх пред фактите. Борбата за свободата на Бутягин е борба за правото на науката да съществува извън оковите на геополитическата омраза.